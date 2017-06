რემონტი თვეში 40 ლარიდან: სესხის დაფარვა რემონტის დასრულების შემდეგ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => seskhi [1] => saqartvelos-banki [2] => remonti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141792 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => seskhi [1] => saqartvelos-banki [2] => remonti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141792 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 137 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => seskhi [1] => saqartvelos-banki [2] => remonti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => seskhi [1] => saqartvelos-banki [2] => remonti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141792) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3548,989,137) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136464 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-05 15:24:24 [post_date_gmt] => 2017-06-05 11:24:24 [post_content] => საქართველოს ბანკმა საერთაშორისო გამოცემის Global Finance-ის ჯილდოს მიღების შესახებ განაცხადა. Global Finance-მა მსოფლიოს მასშტაბით, საუკეთესო ბანკები გამოავლინა, საქართველოს ბანკი კი 2017 წლის საუკეთესო ბანკად დაასახელა - საქართველოში ფასიანი ქაღალდების მომსახურების კუთხით. შეგახსენებთ, კაპიტალის ბაზრების შესახებ წამყვანი საერთაშორისო გამოცემა Global Finance 1987 წელს დაფუძნდა და მკითხველი 192 ქვეყანაში ჰყავს. ყოველწლიურად, Global Finance ასახელებს საუკეთესო ფინანსურ ინსტიტუტებს მსოფლიოს მასშტაბით. გამოცემის სათავო ოფისი მდებარეობს ნიუ იორკში, ოფისები კი ლონდონსა და მილანში აქვს. Global Finance-მა საქართველოს ბანკი საუკეთესოდ დაასახელა საქართველოს რეგიონალურ საბანკო ცენტრად ქცევის პერსპექტივები განიხილეს

საქართველოს ბანკმა აქტივებისა და დაგროვილი ქონების მართვის (Wealth Management) თაობაზე თბილისში პირველი რეგიონალური კონფერენცია (Wealth Conference) გამართა. ბანკის განცხადებით, Wealth Conference მიზნად ისახავს მოწვეული სტუმრებისთვის საქართველოს, როგორც პრივატული საბანკო მომსახურების რეგიონალური ცენტრის გაცნობას. როგორც ბანკში აცხადებენ, კონფერენციის ფარგლებში განიხილეს საქართველოს რეგიონალურ საბანკო ცენტრად ქცევის პერსპექტივები და გამოწვევები, მათ შორის საუბარი იყო საქართველოში არსებული საინვესტიციო კლიმატის, ქვეყნის ეკონომიკისა და საბანკო სექტორის შესახებ. კონფერენციას დაესწრენ წამყვანი ფინანსური ორგანიზაციები ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან და რუსეთის ფედერაციიდან, საქართველოს ბანკის საერთაშორისო კლიენტები და სპეციალისტები იურიდიული და საგადასახადო მომსახურეობის სფეროდან. „საქართველოს ბანკი აქტივებისა და დაგროვილი ქონების მართვის მიმართულებით 2005 წლიდან მუშაობს. ბანკი მსოფლიოს მასშტაბით 60-ზე მეტი ქვეყნიდან, ყველაზე წარმატებულ, შეძლებულ პირებსა და მათ ოჯახებს ემსახურება. დღეისათვის ჩვენ ვასრულებთ ოპერაციებს წარმომადგენლობითი ოფისების მეშვეობით აღმოსავლეთ ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთსა და დიდ ბრიტანეთში. საქართველოს ბანკის უნიკალური შეთავაზება ჩვენი კლიენტებისთვის, სტაბილურობასა და მიმზიდველ ამონაგებთან ერთად, არის ის შესაძლებლობები, რასაც საქართველოში ინვესტირება ჰქვია, მას კი მრავალი უცხოელი მომხმარებელი ძალიან მიმზიდველად აღიქვამს," - განაცხადა საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა კახა კიკნაველიძემ. „საქართველოს ეროვნული ბანკი მიესალმება კომერციული ბანკების მხრიდან თავიანთი საბანკო საქმიანობის დივერსიფიკაციას და ამ კუთხით ცოდნისა და გამოცდილების დაგროვებას. აღნიშნული მიმართულების განვითარება მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მიიღოს მრავალფეროვანი ფინანსური მომსახურება კომერციული ბანკებისაგან. მნიშვნელოვანია, აქტივებისა და დაგროვილი ქონების მართვის მიმართულებით უცხოელი მომხმარებლების მზარდი ინტერესი, რაც საქართველოს საბანკო სისტემისადმი მაღალ ნდობაზე მიანიშნებს და დადებითად აისახება ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯზე", - განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. [post_title] => ბათუმში პირველი ადაპტირებული ჰოსტელი გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-pirveli-adaptirebuli-hosteli-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 14:02:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 10:02:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135215 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136464 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-05 15:24:24 [post_date_gmt] => 2017-06-05 11:24:24 [post_content] => საქართველოს ბანკმა საერთაშორისო გამოცემის Global Finance-ის ჯილდოს მიღების შესახებ განაცხადა. Global Finance-მა მსოფლიოს მასშტაბით, საუკეთესო ბანკები გამოავლინა, საქართველოს ბანკი კი 2017 წლის საუკეთესო ბანკად დაასახელა - საქართველოში ფასიანი ქაღალდების მომსახურების კუთხით. შეგახსენებთ, კაპიტალის ბაზრების შესახებ წამყვანი საერთაშორისო გამოცემა Global Finance 1987 წელს დაფუძნდა და მკითხველი 192 ქვეყანაში ჰყავს. ყოველწლიურად, Global Finance ასახელებს საუკეთესო ფინანსურ ინსტიტუტებს მსოფლიოს მასშტაბით. გამოცემის სათავო ოფისი მდებარეობს ნიუ იორკში, ოფისები კი ლონდონსა და მილანში აქვს. Global Finance-მა საქართველოს ბანკი საუკეთესოდ დაასახელა