რენატუს ჯგუფი ხონის რაიონში 30 ადამიანს დაასაქმებს

ინდონეზიას საქართველოდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი სურს. საკითხზე ქვეყნის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, ფადლი ზონმა განაცხადა, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე შეხვდა. კერესელიძემ ყურადღება ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდაზე და მის საექსპორტო პოტენციალზე გაამახვილა. ინდონეზიას სურს განახორციელოს თხილისა და კაკლოვანი კულტურების, მინერალური წყლებისა და უალკოჰოლო სასმელების, ხილისა და ბოსტნეულის წვენების, ასევე მინერალური და ორგანული სასუქების იმპორტი. საუბარი ასევე შეეხო ინდონეზიიდან საქართველოში ყავისა და ტროპიკული ხილის იმპორტის შესაძლებლობებს. ინდონეზია საქართველოდან თხილსა და ბოსტნეულის წვენებს გაიტანს

ბარაკ და მიშელ ობამები ჩიკაგოს ჩრდილოეთ ნაწილში, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად 2 მილიონ დოლარს გადარიცხავენ. აშშ-ს ყოფილი პრეზიდენტი და მისი მეუღლე თანხას პირადი დანაზოგიდან გამოყოფენ. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN ავრცელებს. "მე და მიშელი ჩვენი პირადი დანაზოგიდან 2 მილიონს გადავრიცხავთ იმისთვის, რომ წელს, ზაფხულში ხალხს სამუშაო ჰქონდეს", - აღნიშნავს ბარაკ ობამამ. ამასთან, როგორც CNN წერს, ოთხი წლის შემდეგ ჩიკაგოში, დექსონ-პარკში სპეციალური ცენტრ-მუზეუმი გაიხსნება, რომელიც საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ფუნქციას შეასრულებს და ამავე დროს, ობამას ფონდის შტაბ-ბინა იქნება. ყოფილი პრეზიდენტი ხალხის დასასაქმებლად 2 მილიონს გადარიცხავს

„კოკა-კოლა" თანამშრომლებს ამცირებს. ამერიკული კომპანია დაახლოებით 1200 სამუშაო ადგილის გაუქმებას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაციას "ბი-ბი-სი" ავრცელებს. კომპანიის განცხადებით, აღნიშნული გადაწყვეტილება "კოკა-კოლას" პროდუქციაზე მოთხოვნის შემცირების გამო მიიღეს. 2017 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, „კოკა-კოლას" გაყიდვები 1%-ით შემცირდა. ამერიკული კომპანია აღნიშნავს, რომ ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა სულ უფრო ნაკლებად ინტერესდება მისი პროდუქციით. როგორც "ბი-ბი-სი" იუწყება, "კოკა-კოლაში" თანამშრომელთა შემცირება 2017 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყება და 2018 წელსაც გაგრძელდება. ამ ეტაპზე კი კომპანიაში, მსოფლიოს მასშტაბით, 100 000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. „კოკა-კოლას" 1200 თანამშრომელი უმუშევარი რჩება "მე და მიშელი ჩვენი პირადი დანაზოგიდან 2 მილიონს გადავრიცხავთ იმისთვის, რომ წელს, ზაფხულში ხალხს სამუშაო ჰქონდეს", - აღნიშნავს ბარაკ ობამამ. ამასთან, როგორც CNN წერს, ოთხი წლის შემდეგ ჩიკაგოში, დექსონ-პარკში სპეციალური ცენტრ-მუზეუმი გაიხსნება, რომელიც საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ფუნქციას შეასრულებს და ამავე დროს, ობამას ფონდის შტაბ-ბინა იქნება.