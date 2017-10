რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ჰუმანურით უნდა ჩანაცვლდეს – ეკა ბესელია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-beselia [1] => narkopolitika [2] => iuridiuli-komiteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177144 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-beselia [1] => narkopolitika [2] => iuridiuli-komiteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177144 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1353 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eka-beselia [1] => narkopolitika [2] => iuridiuli-komiteti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eka-beselia [1] => narkopolitika [2] => iuridiuli-komiteti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177144) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1353,14041,11285) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177052 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 17:35:04 [post_date_gmt] => 2017-10-18 13:35:04 [post_content] => პარლამენტში იურიდიულ კომიტეტზე ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით დღეს რიგით მეორე სამუშაო შეხვედრა გაიმართება. ცვლილების მთავარი მიზანი ნარკომოხმარების დეკრიმინალიზაციაა. თუმცა, ამ ეტაპზე უცნობია, მიაღწევენ თუ არა კანონთან დაკავშირებით პარლამენტის დეპუტატები, მთავრობისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შეთანხმებას. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას მტკიცებით, ნარკორეალიზატორთა მიმართ მკაცრი სასჯელი უნდა შენარჩუნდეს, მომხმარებლებს კი სახელმწიფომ შესაბამისი სერვისები უნდა შესთავაზოს. "პროექტი ითვალისწინებს ყველა ნარკოტიკის დეკრიმინალიზაციას მომხმარებლების მიმართ. აქ არის აზრთა სხვადასხვაობა. შემოდის ახალი ცნება როგორიცაა - გავრცელება, იცვლება ოდენობები", - თქვა ბესელიამ. შეგახსენებთ, რომ 16 ოქტომბერს ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა უნდა გამართულიყო, თუმცა არ შედგა. საარჩევნო სიებში ქალთა კვოტირების განსაზღვრის საკითხს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 10 ხმით მხარი დაუჭირა. სხდომაზე, „ქალთა, პოლიტიკაში მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის" მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა პირველი მოსმენით განიხილეს, რომელიც 30 ათასი ამომრჩევლის მიერ არის წარდგენილი. ცვლილების თანახმად, პარლამენტის და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის წარდგენილ პარტიულ სიებში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცესკო პარტიებს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად სიას უკან დაუბრუნებს, ხარვეზის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში კი, პარტია რეგისტრაციას ვერ გაივლის. საარჩევნო სიებში ქალთა კვოტირების განსაზღვრას პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა "ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი. მესმის, რომ ეს იწვევს ძალიან ცხარე დებატებს, როგორც საზოგადოებაში, ასევე პარლამენტში. საუაბრია მხოლოდ პროპორციულ სიაში თანაბრად წარმოდგენაზე. ისიც, ეს იქნება იქამდე, სანამ არ გვექნება ერთიანი ახალი სისტემა. ამიტომ, როგორც დროებითი ღონისძიება, დაეხმარება პროცესს, რომ თანაბარი იყოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალისა და მამაკაცის წარმომადგენლობა. მიმაჩნია, რომ კარგი იდეაა და მხარს ვუჭერ იმ იდეას, რომ მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში და ვცდილობ, რომ დავარწმუნო მეტი მამაკაცი, რომელიც ამ იდეის მოწინააღმდეგეა. ეს სჭირდება პოლიტიკურ ცხოვრებას," - განაცხადა ეკა ბესელიამ. ვცდილობ, დავარწმუნო მეტი მამაკაცი, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებას მეტი ქალი სჭირდება - ეკა ბესელია 