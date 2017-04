რეზო გიგინეიშვილი: „მძევლების“ გადაღება ნამდვილი ტანჯვა იყო“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iliko-sukhishvili [1] => misha-gomiashvili [2] => mdzevlebi [3] => rezo-gigineishvili [4] => tina-dalaqishvili [5] => lasha-bughadze [6] => avto-makharadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121907 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iliko-sukhishvili [1] => misha-gomiashvili [2] => mdzevlebi [3] => rezo-gigineishvili [4] => tina-dalaqishvili [5] => lasha-bughadze [6] => avto-makharadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121907 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 220 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => iliko-sukhishvili [1] => misha-gomiashvili [2] => mdzevlebi [3] => rezo-gigineishvili [4] => tina-dalaqishvili [5] => lasha-bughadze [6] => avto-makharadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => iliko-sukhishvili [1] => misha-gomiashvili [2] => mdzevlebi [3] => rezo-gigineishvili [4] => tina-dalaqishvili [5] => lasha-bughadze [6] => avto-makharadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121907) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14693,220,13269,1850,953,2752,10167) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121894 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-11 17:20:24 [post_date_gmt] => 2017-04-11 13:20:24 [post_content] => თინა დალაქიშვილი რეზო გიგინეიშვილის ახალ ფილმში „მძევლები“, რომელიც თვითმფრინავის ბიჭების ცნობილ ამბავზეა დაფუძნებული, ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. „ფორტუნამ“ მსახიობს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა იმის შესახებ, არის თუ არა, მისი აზრით, ეს როლი მისთვის „ვარსკვლავური“ და ზოგადად, რას ფიქრობს პოპულარობაზე, რომელიც ამ ფილმში გამოჩენას შეუძლია, მოუტანოს. შენთვის ეს როლი, ალბათ, „ვარსკვლავურია“, რადგან პოსტერზეც შენ ხარ, ფილმის რეკლამირებაში აქტიურად ხარ ჩართული. ეს დიდი პოპულარობისკენ გზა ხსნილი გაქვს... პირველი შემთხვევა არ არის, როცა პოსტერზე ვარ და პირველი შემთხვევა არაა, როცა მთავარი როლი მაქვს. არ მახსოვს, ეს როგორი შეგრძნება იყო, მაგრამ ჩემს პოზიციას დავაფიქსირებ - მსახიობობა ჩემთვის არ უკავშირდება „ვარსკვლავობას“ და ვარსკვლავურ სენს. უბრალოდ, ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია. ვამაყობ იმით, რომ ვიმუშავე ასეთ კარგ ადამიანებთან, რომლებმაც ძალიან გამიადვილეს რთული სამუშაო პროცესი. რთული რა მხრივ იყო, ემოციურად თუ სამსახიობო ოსტატობის მხრივ? სამსახიბოო ოსტატობის კუთხით, პირველ რიგში. არ მაქვს მსახიობის განათლება, აბსოლუტურად სხვა სამყაროდან ვარ მოსული (იღიმის). რთული იყო განათლების მხრივაც, ემოციურადაც და ფიზიკურადაც. თქვენს კითხვას დავუბრუნდები და ვიტყვი, რომ ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, რა მოჰყვება ამ ყველაფერს. ბედნიერი ვარ, რომ ამ პროფესიაში მოვხვდი. ხშირად აკეთებენ აქცენტს შენს გარეგნობაზე, შენთვის ეს მინუსია თუ პლუსი? რა თქმა უნდა, მინუსია. როცა გეუბნებიან, რომ ლამაზი ხარ, ე.ი. ცუდად ითამაშე. როცა გეუბნებიან, რომ ნიჭიერი ხარ, ე.ი. რაღაც მივიდა მაყურებლამდე. არასასიამოვნო კომპლიმენტია, როცა გეუბნებიან - იცი, რა, ძალიან ლამაზი იყავიო. არ ვიცი, ამ ფილმის შემდეგ შეიცველება თუ არა რამე, მანამდე რას ფიქრობენ ან შემდეგ რას იფიქრებენ, ერთი რამ მინდა, ვისურვო, რომ ფილმით ისიამოვნონ. კრიტიკულ შეფასებებს ელოდები? არაფერს გამოვრიცხავ. თემა ისეთია, რომ მოითხოვს ანალიზს და არა ზედაპირულ შეფასებას. იმედი მაქვს, ისინი, ვინც ამ ფილმს ნახავენ, გაიაზრებენ იმ რეალობას, რაში ცხოვრობდნენ ადრე და ახლა როგორ ცხოვრობენ. ვისი აზრია შენთვის გადამწყვეტი? ჩემი მეგობრების, რა თქმა უნდა. ჯერ ფილმი არ უნახავთ. ცოტა მეშინია და ზედმეტად აღგზნებული ველოდები, რა ემოცია ექნებათ, რა ანალიზს დადებენ და როგორ შეაფასებენ. ეს არ არის ფილმი, რომელსაც დაჯდები, უყურებ და გაერთობი. ჩემი თანატოლების აზრი მნიშვნელოვანია, რადგან მაინტერესებს, მე როგორი შოკიც მქონდა მასალის გაცნობისას, ისეთივე შოკი თუ ექნებათ მათაც... რაიმე საინტერესო როლზე თუ მუშაობ ახლა? ალექსანდრ ბოგუსლავსკმა გადაიღო ფილმი ჯადოქრებზე, ეს არის ზღაპარი, სადაც ერთ-ერთ როლს განვასახიერებ. ახლახან დავბრუნდი მოსკოვიდან, ფილმი ინგლისურენოვანია. გადაღებები თითქმის დასრულებულია. კიდევ მაქვს შემოთავაზებები. ინგლისური ასე კარგად იცი? რუსულიც ვიცი და ინგლისურიც კარგად, მადლობა დედას ამისთვის (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => თინა დალაქიშვილი: „მსახიობობა ჩემთვის ვარსკვლავობას არ უკავშირდება“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tina-dalaqishvili-msakhioboba-chemtvis-varskvlavobas-ar-ukavshirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 17:37:09 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 13:37:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121894 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 120976 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-07 15:23:32 [post_date_gmt] => 2017-04-07 11:23:32 [post_content] => 20 აპრილიდან ქართულ კინოთეატრებში რეზო გიგინეიშვილის „მძევლები“ გამოდის. ფილმი, რომელიც „თვითმფრინავის ბიჭების“ შთამბეჭდავი ამბის მიხედვითაა გადაღებული. რეჟისორმა ახალგაზრდა მსახიობები ამოარჩია, რომელთაგან ზოგი პირველად გამოჩნდა კინოეკრანზე. ეს არ ეხება მსახიობ თინა დალაქიშვილს, რომელსაც მანამდე რამდენიმე ფილმში და სერიალში აქვს მონაწილეობა მიღებული და „მძევლებში“ ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. თინა გასაოცარი სილამაზის გოგონაა. მას ქართველ მილა იოვოვიჩსაც უწოდებენ. თინას არ უყვარს ინტერვიუები. მისი პირადი ცხოვრების შესახებ საკმაოდ ცოტა რამაა ცნობილი, მხოლოდ ის, რომ მეორედაა გათხოვილი. გთავაზობთ თინას ფოტოებს. https://www.youtube.com/watch?v=wZ0_V3MjGmU [gallery royalslider="1" ids="120977,120978,120979,120980,120981,120982,120983,120984,120985,120986,120987"] [post_title] => ქართველი მსახიობი, რომელსაც მილა იოვოვიჩს ადარებენ (ფოტოგალერეა) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-msakhiobi-romelsac-mila-iovovichs-adareben-fotogalerea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 15:23:32 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 11:23:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120976 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 112781 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-04 17:44:21 [post_date_gmt] => 2017-03-04 13:44:21 [post_content] => წითელი ინტელიგენციის ნაწილმა ჩათვალა, რომ ”რუსთავი2”-ის საქმე უკვე წასულია და დაკავდნენ ჩემზე და ”ნაციონალურ მოძრაობაზე” თავდასხმით, - ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა. სააკაშვილი "ნაციონალური მოძრაობის” ქალთა ყრილობაზე სიტყვით გამოვიდა. ”გალაკტიონის და ვაჟას სამშობლოში ლაშა ბუღაძემ გადაწყვიტა რომ პოეტია, ყველას შეუძლია იყოს, მაგის ნაწერი მე მაინცდამაინც არაფერი მახსოვს, არადა პოეზია ძალიან მიყვარს, მაგრამ მახსოვს, რომ გადამწყვეტ მომენტებში ყოველთვის გვერდზე უგანებს ჩვენს ქვეყანას. მე ვამბობ, რომ ყველაფერს უნდა დაერქვას თავისი სახელი. როდესაც საუბარია, რომ გადამწყვეტ მომენტებში ერთად უნდა დავდგეთ, ყველაფრის გადმობრალება იმ ხალხისთვის, რომლებმაც შექმნეს ქართული სახელმწიფო, შენ როცა არაფერი შეგიქმნია, არის ამორალურობა, არაწორი და უზნეო საქციელი. არც გამიკვირდა, თამარ მეფის გმობით დაიწყო კარიერა და ჩემსას რომ გმობდეს რა გასაკვირია? უბრალოდ, პრობლემა ის არის, რომ ამ ხალხმა ბოლომდე ვერ გაითავისა, რა საფრთხის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ შევქმენით ქართული სახელმწიფო, რომელსაც შენატრის ყველა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო და აღმოსავლეთ ევროპა. ყველა რეიტინგით საქართველო საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობს”, - განაცხადა სააკაშვილმა. [post_title] => სააკაშვილი: "წითელი ინტელიგენციის ნაწილმა ჩათვალა, რომ ”რუსთავი2”-ის საქმე უკვე წასულია" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saakashvili-witeli-inteligenciis-nawilma-chatvala-rom-rustavi2-is-saqme-ukve-wasulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-04 17:44:21 [post_modified_gmt] => 2017-03-04 13:44:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112781 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121894 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-11 17:20:24 [post_date_gmt] => 2017-04-11 13:20:24 [post_content] => თინა დალაქიშვილი რეზო გიგინეიშვილის ახალ ფილმში „მძევლები“, რომელიც თვითმფრინავის ბიჭების ცნობილ ამბავზეა დაფუძნებული, ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. „ფორტუნამ“ მსახიობს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა იმის შესახებ, არის თუ არა, მისი აზრით, ეს როლი მისთვის „ვარსკვლავური“ და ზოგადად, რას ფიქრობს პოპულარობაზე, რომელიც ამ ფილმში გამოჩენას შეუძლია, მოუტანოს. შენთვის ეს როლი, ალბათ, „ვარსკვლავურია“, რადგან პოსტერზეც შენ ხარ, ფილმის რეკლამირებაში აქტიურად ხარ ჩართული. ეს დიდი პოპულარობისკენ გზა ხსნილი გაქვს... პირველი შემთხვევა არ არის, როცა პოსტერზე ვარ და პირველი შემთხვევა არაა, როცა მთავარი როლი მაქვს. არ მახსოვს, ეს როგორი შეგრძნება იყო, მაგრამ ჩემს პოზიციას დავაფიქსირებ - მსახიობობა ჩემთვის არ უკავშირდება „ვარსკვლავობას“ და ვარსკვლავურ სენს. უბრალოდ, ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია. ვამაყობ იმით, რომ ვიმუშავე ასეთ კარგ ადამიანებთან, რომლებმაც ძალიან გამიადვილეს რთული სამუშაო პროცესი. რთული რა მხრივ იყო, ემოციურად თუ სამსახიობო ოსტატობის მხრივ? სამსახიბოო ოსტატობის კუთხით, პირველ რიგში. არ მაქვს მსახიობის განათლება, აბსოლუტურად სხვა სამყაროდან ვარ მოსული (იღიმის). რთული იყო განათლების მხრივაც, ემოციურადაც და ფიზიკურადაც. თქვენს კითხვას დავუბრუნდები და ვიტყვი, რომ ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, რა მოჰყვება ამ ყველაფერს. ბედნიერი ვარ, რომ ამ პროფესიაში მოვხვდი. ხშირად აკეთებენ აქცენტს შენს გარეგნობაზე, შენთვის ეს მინუსია თუ პლუსი? რა თქმა უნდა, მინუსია. როცა გეუბნებიან, რომ ლამაზი ხარ, ე.ი. ცუდად ითამაშე. როცა გეუბნებიან, რომ ნიჭიერი ხარ, ე.ი. რაღაც მივიდა მაყურებლამდე. არასასიამოვნო კომპლიმენტია, როცა გეუბნებიან - იცი, რა, ძალიან ლამაზი იყავიო. არ ვიცი, ამ ფილმის შემდეგ შეიცველება თუ არა რამე, მანამდე რას ფიქრობენ ან შემდეგ რას იფიქრებენ, ერთი რამ მინდა, ვისურვო, რომ ფილმით ისიამოვნონ. კრიტიკულ შეფასებებს ელოდები? არაფერს გამოვრიცხავ. თემა ისეთია, რომ მოითხოვს ანალიზს და არა ზედაპირულ შეფასებას. იმედი მაქვს, ისინი, ვინც ამ ფილმს ნახავენ, გაიაზრებენ იმ რეალობას, რაში ცხოვრობდნენ ადრე და ახლა როგორ ცხოვრობენ. ვისი აზრია შენთვის გადამწყვეტი? ჩემი მეგობრების, რა თქმა უნდა. ჯერ ფილმი არ უნახავთ. ცოტა მეშინია და ზედმეტად აღგზნებული ველოდები, რა ემოცია ექნებათ, რა ანალიზს დადებენ და როგორ შეაფასებენ. ეს არ არის ფილმი, რომელსაც დაჯდები, უყურებ და გაერთობი. ჩემი თანატოლების აზრი მნიშვნელოვანია, რადგან მაინტერესებს, მე როგორი შოკიც მქონდა მასალის გაცნობისას, ისეთივე შოკი თუ ექნებათ მათაც... რაიმე საინტერესო როლზე თუ მუშაობ ახლა? ალექსანდრ ბოგუსლავსკმა გადაიღო ფილმი ჯადოქრებზე, ეს არის ზღაპარი, სადაც ერთ-ერთ როლს განვასახიერებ. ახლახან დავბრუნდი მოსკოვიდან, ფილმი ინგლისურენოვანია. გადაღებები თითქმის დასრულებულია. კიდევ მაქვს შემოთავაზებები. ინგლისური ასე კარგად იცი? რუსულიც ვიცი და ინგლისურიც კარგად, მადლობა დედას ამისთვის (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => თინა დალაქიშვილი: „მსახიობობა ჩემთვის ვარსკვლავობას არ უკავშირდება“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tina-dalaqishvili-msakhioboba-chemtvis-varskvlavobas-ar-ukavshirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 17:37:09 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 13:37:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121894 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 16 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8370d6494bf6ec09df34c5999617bebf [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )