რეზო გიგინეიშვილის „მძევლები“ – ფილმის ძლიერი და სუსტი მხარეები

[post_date] => 2017-04-11 18:03:06 [post_date_gmt] => 2017-04-11 14:03:06 [post_content] => 20 აპრილიდან საქართველოს კინოთეატრებში რეზო გიგინეიშვილის „მძევლები“ გამოდის. დღეს კინო „ამირანში“ შედგა ფილმის დახურული ჩვენება მედიისთვის, შემდგომ კი სასტუმრო „რუმსში“ პრესკონფერენცია გაიმართა, რომელსაც ფილმის რეჟისორი, რეზო გიგინეიშვილი, სცენარისტი - ლაშა ბუღაძე, პროდიუსერი - თაკო ტატიშვილი და მსახიობები: ავთო მახარაძე, მიშა გომიაშვილი, თინა დაქალიშვილი, გიორგი ხურცილავა, გიორგი გრძელიძე, ილიკო სუხიშვილი ესწრებოდნენ. როგორც უკვე ყველა თქვენგანმა იცის, ფილმი დაფუძნებულია მოვლენებზე, რომლებიც საქართველოში „თვითმფრინავის ბიჭების“ საქმითაა ცნობილი. რეზო გიგინეიშვილმა და ლაშა ბუღაძემ აღნიშნეს, რომ თემაზე დიდხნიანი მუშაობისას მათ შორის ბევრი კამათი წარმოიშვა, საბოლოოდ კი შეთანხმდნენ, რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო დოკუმენტური ფილმი. ეს არის მხატვრული ნამუშევარი, სადაც რეჟისორი და სცენარისტი ეცადნენ, გაეერთიანებინათ მრავალწლიანი მუშაობის შედეგი, როგორ შეძლეს თვითმრფინავის ბიჭების ამბის გადმოცემა, რომლის გარშემოც ბევრი ჭორი-მართალი და მითი ტრიალებდა, უკვე მაყურებლის შესაფასებელია. ლაშა ბუღაძის თქმით, ბერლინში, კინოჩვენებაზე ფილმი, რასაკვირველია, ქართველი მაყურებლისგან განსხვავებულად აღიქვეს. მთავარი კი ისაა, რომ იქ დაინახეს ის შიში, რომელიც დღესაც ცოცხალია და რომლის წინაშეც ნებისმიერ დროს შეიძლება დადგეს მსოფლიო, როცა ადამიანი სრულ იზოლაციაშია, ამან შეიძლება დაბადოს ისეთი დანაშაული, როგორზეც ფილმში „მძევლებია“ საუბარი. ლაშა ბუღაძე: მოგეხსენებათ, ეს ფილმი არ არის დოკუმენტური ქრონიკა, ეს არის ამ ისტორიული ამბის მხატვრული, ჩვენი ვერსია. ამ უშველებელი ამბიდან კონკრეტულ რაღაცებზე ვკონცენტრირდით, გმირების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, მათ ურთიერთობაზე მშობლებთან, ატმოსფეროზე, რომელიც შესაძლოა, ასეთი ყოფილიყო 80-იან წლებში. რეზო გიგინეიშვილი: არ მომწონს კინო, სადაც რეჟისორი მორალისტობს. როცა გავეცანი მასალას, ძალიან მძიმე იყო, წავიკითხე დაკითხვების ოქმები, შემდეგ ბევრ ადამიანს შევხვდი და მადლობა მათ, ვინც დამელაპარაკა. მათთვისაც ეს ძალიან მძიმე იყო... ამ ისტორიას ბევრი მითი ახლავს, მე და ლაშას ხალხი ქუჩაში გვეკითხება, ეს ასე იყოო? და ჩვენ ვიცით, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება. მე და ლაშამ გადავწყვიტეთ, რაც ნამდვილად ვიცოდით, იმ ხაზს გავყოლოდით... ჩემი კონცეფცია იყო, რომ ამხელა მასშტაბის ტრაგედიაში ვერავის დავარქმევდით გმირს ან მოღალატეს. ჩემთვის საინტერესო იყო პროცესი, თეთრსა და შავს შორის ძიების. ამ ფილმის გადაღება ნამდვილი ტანჯვა იყო, რადგან უამრავ სირთულეს გადავაწყდით, მაგრამ თუკი მე და ჩემი კოლეგები გავიზარდეთ ამ პროცესში და ჩვენმა გადაღებულმა ფილმმა ადამიანები ააღელვა, ეს ჩემთვის გამარჯვებაა... თაკო ტატიშვილი: ვფიქრობ, რეზო გიგინეიშვილმა თავისი კარიერის შუა ეტაპზე დაამტკიცა, რომ კლიშე შეიძლება, დაირღვეს და კომერციული ფილმის შემდგომ, რეჟისორმა დაგროვილი ცოდნისა და ინტერესის ხარჯზე, შეიძლება, ძალიან საინტერესო საავტორო კინო წარმოადგინოს. პროდიუსერების სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩვენთვის ჩვენი რეჟისორის ძალიან დიდი პლუსია. „ბერლინალეზე“ წარმატებულმა დასაწყისმა და მაისში სხვადასხვა ფესტივალზე დაგეგმილმა ჩვენებებმა ჩვენი ენთუზიაზმი კიდევ უფრო გაამყარა. ილიკო სუხიშვილი: ჩემთვის კინოში მონაწილეობა ძალიან ახალი იყო. დამამშვიდა იმ გარემომ, რომელიც გადასაღებ მოედანზე შეიქმნა. რეჟისორი მაძლევდა კონკრეტულ დავალებებს და მას ვენდობოდი. ვფიქრობდი, რომ თუკი კონკრეტულ მომენტში ისე ვერ ვითამაშებდი, როგორც საჭირო იყო, რეზო ამას ფილმში არ ჩასვამდა. ვცდილობდი, არაფერი გამეფუჭებინა. ავთო მახარაძე: როდესაც რეზომ შემომთავაზა ამ ფილმში მონაწილეობა, ჩემთვის ეს ძალიან სასიხარულო იყო, რადგან ძალიან მსიამოვნებს ახალგაზრდა თაობასთან მუშაობა. რაც უნდა იყოს, როცა ახალი თაობა მოდის, მას თავისი შესრულების ტექნიკა, აღქმა და ზოგადად, სიახლეები მოაქვს. რეჟისორთან მუშაობა ძალიან გამიადვილდა. კი ვამბობთ, რომ სხვადასხვა თაობა ვართ, მაგრამ არც მთლად ასეა საქმე. ჩვენს პროფესიებში, როგორც ჩანს, არსებობს მუდმივი რაღაცები, რომლებიც პრინციპში, არ იცვლება, ძირი უცვლელია. ამდენად, იოლი, გასაგები და საინტერესო იყო რეზო გიგინეიშვილთან მუშაობა. ამ ამბავთან მე დაკავშირებული ვარ. იმ პერიოდში მე და გეგა კობახიძე ერთად ვმუშაობდით ფილმზე. ადრეც გვიმუშავია ერთად, როცა სულ პატარა იყო. იმ თვითმფრინავში [gallery link="file" columns="5" ids="121926,121927,121928,121929,121930,121931,121932,121933,121934,121935"] „ვარსკვლავურია“, რადგან პოსტერზეც შენ ხარ, ფილმის რეკლამირებაში აქტიურად ხარ ჩართული. ეს დიდი პოპულარობისკენ გზა ხსნილი გაქვს... პირველი შემთხვევა არ არის, როცა პოსტერზე ვარ და პირველი შემთხვევა არაა, როცა მთავარი როლი მაქვს. არ მახსოვს, ეს როგორი შეგრძნება იყო, მაგრამ ჩემს პოზიციას დავაფიქსირებ - მსახიობობა ჩემთვის არ უკავშირდება „ვარსკვლავობას“ და ვარსკვლავურ სენს. უბრალოდ, ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია. ვამაყობ იმით, რომ ვიმუშავე ასეთ კარგ ადამიანებთან, რომლებმაც ძალიან გამიადვილეს რთული სამუშაო პროცესი. რთული რა მხრივ იყო, ემოციურად თუ სამსახიობო ოსტატობის მხრივ? სამსახიბოო ოსტატობის კუთხით, პირველ რიგში. არ მაქვს მსახიობის განათლება, აბსოლუტურად სხვა სამყაროდან ვარ მოსული (იღიმის). რთული იყო განათლების მხრივაც, ემოციურადაც და ფიზიკურადაც. თქვენს კითხვას დავუბრუნდები და ვიტყვი, რომ ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, რა მოჰყვება ამ ყველაფერს. ბედნიერი ვარ, რომ ამ პროფესიაში მოვხვდი. ხშირად აკეთებენ აქცენტს შენს გარეგნობაზე, შენთვის ეს მინუსია თუ პლუსი? რა თქმა უნდა, მინუსია. როცა გეუბნებიან, რომ ლამაზი ხარ, ე.ი. ცუდად ითამაშე. როცა გეუბნებიან, რომ ნიჭიერი ხარ, ე.ი. რაღაც მივიდა მაყურებლამდე. არასასიამოვნო კომპლიმენტია, როცა გეუბნებიან - იცი, რა, ძალიან ლამაზი იყავიო. არ ვიცი, ამ ფილმის შემდეგ შეიცველება თუ არა რამე, მანამდე რას ფიქრობენ ან შემდეგ რას იფიქრებენ, ერთი რამ მინდა, ვისურვო, რომ ფილმით ისიამოვნონ. კრიტიკულ შეფასებებს ელოდები? არაფერს გამოვრიცხავ. თემა ისეთია, რომ მოითხოვს ანალიზს და არა ზედაპირულ შეფასებას. იმედი მაქვს, ისინი, ვინც ამ ფილმს ნახავენ, გაიაზრებენ იმ რეალობას, რაში ცხოვრობდნენ ადრე და ახლა როგორ ცხოვრობენ. ვისი აზრია შენთვის გადამწყვეტი? ჩემი მეგობრების, რა თქმა უნდა. ჯერ ფილმი არ უნახავთ. ცოტა მეშინია და ზედმეტად აღგზნებული ველოდები, რა ემოცია ექნებათ, რა ანალიზს დადებენ და როგორ შეაფასებენ. ეს არ არის ფილმი, რომელსაც დაჯდები, უყურებ და გაერთობი. ჩემი თანატოლების აზრი მნიშვნელოვანია, რადგან მაინტერესებს, მე როგორი შოკიც მქონდა მასალის გაცნობისას, ისეთივე შოკი თუ ექნებათ მათაც... რაიმე საინტერესო როლზე თუ მუშაობ ახლა? ალექსანდრ 2017-02-22 11:01:59 [post_content] => 15 თებერვალს ბერლინალეზე რეზო გიგინეიშვილის ახალი ფილმის - „მძევლები“ პრემიერა შედგა. როგორც იცით, ფილმი რეალურ მოვლენებზეა დაფუძნებული, რომელიც საქართველოში 1983 წელს მოხდა, თვითმფრინავის გატაცება ტრაგიკულად დასრულდა, გამტაცებლები კი სიკვდილით დასაჯეს. „Variety“ გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნავს, რომ საქართველოში კინოსცენა აყვავებას განიცდის. ამისი დამადასტურებელია შთამბეჭდავი ახალი ტალღა, რომელიც ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკიდან, საქართველოდან მოდის, რეზო გიგინეიშვილი კი თავისი ფილმით, „მძევლები“ ამ მოძრაობის მომწიფების ერთგვარ წერტილს მონიშნავს. ავტორი, ჯესიკა კიანგი წერს, რომ ამით არ უსვამს ხაზს, თითქოს „მძევლებს“ უფრო მეტი ძალა ჰქონდეს, როგორც ფილმს, ვიდრე გიორგი ოვაშვილის „სიმინდის კუნძულს“, ზაზა ურუშაძის „ოსკარზე“ ნომინირებულ „მანდარინებს“ ან რუსუდან გლურჯიძის „სხვების სახლს“, რომელიც კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე დააჯილდოვეს. უბრალოდ, „მძევლები“ აღნიშნავს იმ ახალი ათვლის წერტილს, საიდანაც ქართულმა კინომ შეიძინა თავდაჯერება და შეუძლია, თავად ჩამოაყალიბოს საკუთარი წესები მეინსტრიმისთვის, სულ ცოტა საკუთარ სახლში მაინც, ქვეყნის არცთუ შორეული ისტორიიდან მტკივნეული ამბის გაცოცხლებით, ეფექტურ ტრილერად. გავლენიანი გამოცემა „Variety" რეზო გიგინეიშვილის ფილმის შესახებ 