რიანას ახალმა რომანმა მისი და ნაომი ქემპბელის მეგობრობა შეიწირა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => riana [1] => naomi-qembeli [2] => hasan-jamili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142380 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => riana [1] => naomi-qembeli [2] => hasan-jamili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142380 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1286 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => riana [1] => naomi-qembeli [2] => hasan-jamili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => riana [1] => naomi-qembeli [2] => hasan-jamili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142380) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16879,1991,1286) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133388 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-23 15:39:08 [post_date_gmt] => 2017-05-23 11:39:08 [post_content] => სუპერმოდელმა ნაომი კემპბელმა საქველმოქმედო შოუ Fashion for Relief გამართა. საღამოს საპატიო სტუმრები ლეონარდო დიკაპრიო, უმა თურმანი, დიზინერი დონატელა ვერსაჩე და სხვა ცნობილი სახეები იყვნენ. ჩვენების სანახავდ იორდანიის დედოფალი რანია ალ-აბდულა და ბრიტანეთის პრინცესა ბეატრისიც მივიდნენ. პოდიუმზე პირველად მოდელი ნატალია ვოდიანოვა გამოჩნდა, მას ქეით მოსი, ჰაიდი კლუმი, ბელა ჰადიდი, კენდალ ჯენერი, ჯორდან დანი, ნატაშა პოლი და სხვა ლამაზმანები მიჰყვნენ. მათ წამყვანი დიზაინერების ქმნილებები წარმოადგინეს. განსაკუთრებული აღტაცება მსახიობ ანტონიო ბანდერასის გამოჩენას მოჰყვა, ბოლოს კი პოდიუმზე თავად ნაომი გამოჩნდა. ჩვენების შემდეგ ვახშამი-აუქციონი გაიმართა. შემოსული თანხა მთლიანად საომარ ზონებში მცხოვრებ ბავშვებთან გადაირიცხება. [gallery royalslider="1" ids="133393,133394,133395,133396,133397,133398,133399,133400,133401,133402,133403,133404,133405,133406,133407,133408,133409,133410,133411"] [post_title] => ნაომი ქემპბელმა საქველმოქმედო საღამო გამართა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => naomi-qempbelma-saqvelmoqmedo-saghamo-gamarta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 15:39:20 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 11:39:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133388 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125704 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-27 10:06:55 [post_date_gmt] => 2017-04-27 06:06:55 [post_content] => ყოველწლიურად, ჟურნალი Time „მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის“ რეიტინგს აქვეყნებს, რომელშიც, როგორც წესი, მსოფლიო დონის პოლიტიკოსები და საზოგადო მოღვაწეები, ასევე ბიზნესმენები და მსოფლიო კინოს, მუსიკისა და მოდის წარმომადგენლები ხვდებიან. წლევანდელ გალა-საღამოზე, რომელიც ნიუ-იორკში გაიმართა, ერთ-ერთი პირველი ვარსკვლავური წყვილი, რომელიც ადგილზე მივიდა, რაიან რეინოლდსი და ბლეიკ ლაივილი იყვნენ. რაიანმა „ყველაზე გავლენიანი მამაკაცის“ წოდება მოიპოვა. წყვილი გარშემომყოფების ყურადღების ცენტრში მოხვდა. საპატიო სტუმრებს შორის იყვნენ ასევე ჯონ ლეჯენდი და კრისი ტეიგენი, ნაომი ქემპბელი, ეშლი გრემი, დემი ლოვატო და სხვა ცნობილი ადამიანები იყვნენ. [post_title] => Time-მა მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანები გამოავლინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => time-ma-msoflios-yvelaze-gavleniani-adamianebi-gamoavlina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 12:36:36 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 08:36:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125704 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 111043 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-25 13:17:14 [post_date_gmt] => 2017-02-25 09:17:14 [post_content] => ჰარვარდის უნივერსიტეტმა რიანა წლის მთავარ ქველმოქმედად დაასახელა. საპატიო ჯილდოს ბარბადოსელი მომღერალი 28 თებერვალს, უნივერსიტეტის სტუდენტების წინაშე მიიღებს. საუბარია 2012 წელს მის მიერ საქველმოქმედო ფონდის Clara Lionel Foundation დაარსებასა და კომპანია Global Citizen Project-თან თანამშრომლობაზე, რომელიც განვითარებად ქვეყნებში ღარიბი ოჯახების ბავშვებს განათლების მიღებაში ეხმარება. ასევე საკუთარ სამშობლოში, კუნძულ ბარბადოსზე, პერსპექტიული ბავშვები გაჭირვებული ოჯახებიდან განათლებას სწორედ რიანას საშუალებით იღებენ. [post_title] => ჰარვარდის უნივერსიტეტი რიანას საპატიო ჯილდოს გადასცემს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => harvardis-universiteti-rianas-sapatio-jildos-gadascems [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-26 00:03:49 [post_modified_gmt] => 2017-02-25 20:03:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111043 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133388 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-23 15:39:08 [post_date_gmt] => 2017-05-23 11:39:08 [post_content] => სუპერმოდელმა ნაომი კემპბელმა საქველმოქმედო შოუ Fashion for Relief გამართა. საღამოს საპატიო სტუმრები ლეონარდო დიკაპრიო, უმა თურმანი, დიზინერი დონატელა ვერსაჩე და სხვა ცნობილი სახეები იყვნენ. ჩვენების სანახავდ იორდანიის დედოფალი რანია ალ-აბდულა და ბრიტანეთის პრინცესა ბეატრისიც მივიდნენ. პოდიუმზე პირველად მოდელი ნატალია ვოდიანოვა გამოჩნდა, მას ქეით მოსი, ჰაიდი კლუმი, ბელა ჰადიდი, კენდალ ჯენერი, ჯორდან დანი, ნატაშა პოლი და სხვა ლამაზმანები მიჰყვნენ. მათ წამყვანი დიზაინერების ქმნილებები წარმოადგინეს. განსაკუთრებული აღტაცება მსახიობ ანტონიო ბანდერასის გამოჩენას მოჰყვა, ბოლოს კი პოდიუმზე თავად ნაომი გამოჩნდა. ჩვენების შემდეგ ვახშამი-აუქციონი გაიმართა. შემოსული თანხა მთლიანად საომარ ზონებში მცხოვრებ ბავშვებთან გადაირიცხება. [gallery royalslider="1" ids="133393,133394,133395,133396,133397,133398,133399,133400,133401,133402,133403,133404,133405,133406,133407,133408,133409,133410,133411"] [post_title] => ნაომი ქემპბელმა საქველმოქმედო საღამო გამართა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => naomi-qempbelma-saqvelmoqmedo-saghamo-gamarta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 15:39:20 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 11:39:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133388 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 43 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 19af4038c22e52050732c817b451db70 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )