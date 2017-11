რიმა ბერაძე – მეხუთე მოწვევის საკრებულომ მის წინაშე არსებულ გამოწვევებს წარმატებით გაართვა თავი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rima-beradze [1] => tbilisis-municipalitetis-sakrebulo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185214 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rima-beradze [1] => tbilisis-municipalitetis-sakrebulo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185214 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2155 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rima-beradze [1] => tbilisis-municipalitetis-sakrebulo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rima-beradze [1] => tbilisis-municipalitetis-sakrebulo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185214) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2155,20070) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172898 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-09 15:52:32 [post_date_gmt] => 2017-10-09 11:52:32 [post_content] => თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში კონკურსში – „თბილისი-2017" გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. თბილისის საკრებულოს ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსი „თბილისი“ დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს ორგანიზებით წელს მესამედ გაიმართა და მასში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ყოველგვარი ასაკობრივი შეზღუდვის გარეშე შეეძლო. გამონაკლისს ნომინაცია - წლის საუკეთესო ესსე წარმოადგენს, რომელიც მხოლოდ სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვისაა განკუთვნილი. კონკურსის მიზანი ლიტერატურის, მუსიკის, ფერწერის, არქიტექტურისა და ხელოვნების სფეროში დასაქმებული პირების შემოქმედებითი აქტივობის, პროფესიული ზრდისა და ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბების, ასევე, ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენისა და წახალისების, ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებების დანერგვისა და საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობაა. ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსი „თბილისი“ "თბილისობა -2017’’-ის ღონისძიებების ფარგლებში თბილისის მერიის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სს "ფინკა ბანკი საქართველოს" კომპანია "ბაგრატიონის", სადაზღვევო კომპანიის "არდის" და კომპანია "IDS ბორჯომი საქართველო" მხარდაჭერით გაიმართა. გამარჯვებულები, რომლებსაც კონკურსის პრიზი (სიმბოლო, XII საუკუნის არტეფაქტის - ხოხბის - გამოსახულების სტილიზებული ვარიანტი) და თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ერთჯერადად დაწესებული ფულადი პრემია გადაეცათ, შემდეგ ნომინაციაში გამოვლინდნენ: წლის საუკეთესო პროზაული ნაწარმოები - თეა თოფურია წლის საუკეთესო პოეტური ნაწარმოები - ვახტანგ ჯავახაძე წლის საუკეთესო ესსე (სკოლის მოსწავლეთათვის) - სალომე ბენდელიანი წლის საუკეთესო სიმღერა - სანდრო ნებიერიძე წლის საუკეთესო ფერწერული ნაწარმოები - ლელა აბრამიშვილი წლის საუკეთესო ქანდაკება - დავით მაისურაძე წლის საუკეთესო ფოტოხელოვნების ნაწარმოები - გიორგი ველიჯანაშვილი წლის საუკეთესო არქიტექტურული ნაწარმოები: ირაკლი აბაშიძე, დიმიტრი შაფაქიძე ჟიურის სპეციალური პრიზი - ანდრო ბუაჩიძე წლის საუკეთესო არქიტექტურული ნაწარმოები - ირაკლი აბაშიძე, დიმიტრი შაფაქიძე დაჯილდოვების ცერემონიას საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ტყემალაძე, დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია, წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრები, თბილისის მერიის წარმომადგენლები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები ესწრებოდნენ. [gallery royalslider="1" ids="172909,172910,172911,172912,172913,172914,172915,172916,172917,172918,172919,172920,172921,172922,172923,172924,172925,172926,172927,172928,172929,172930,172931,172932"] ელიავას ტერიტორიაზე ხანძრის ლოკალიზებისთვის შსს-ს ყველა სამსახურმა კარგად იმუშავა, ამის შესახებ „ფორტუნას" თბილისის საკრებულოს წევრმა რიმა ბერაძემ განუცხადა. დეპუტატის თქმით, ხანძრის გაჩენიდან რამდენიმე წუთში მივიდა ადგილზე, რა გახდა სტიქიის მიზეზი, ამაზე ფრაქცია „ქართული ოცნების" წევრს ინფორმაცია არ აქვს და ამბობს, რომ სამართალდამცველები დაადგენენ. ხანძარი ბაზრობაზე სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ გაჩნდა, დამწვარია დაახლოებით 6500 კვ.მ. ფართობი. ხანძარს მსხვერპლიარ მოჰყოლია. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, აქციის მონაწილეებს საკრებულოსთან მიტანილი ჰქონდათ ერთჯერად თეფშებზე დაწყობილი 1 ლარი და 18 თეთრი ღირებულების საკვები პროდუქტი - ერთი ნაჭერი პური, ერთი ნაჭერი ძეხვი და ერთი ცალი ორცხობილა. როგორც "თავისუფალი დემოკრატების" ახალგაზრდული ფრთის წევრები აცხადებენ, ისინი ამ აქციით ეხმაურებიან საკრებულოს წევრის რიმა ბერაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას,რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანის გამოსაკვებად დღეში 1 ლარი და 18 თეთრი საკმარისია, რადგანაც მასში აუცილებელი კალორიულობა შედის. "სირცხვილია, როდესაც რიმა ბერაძე 1 ლარს და 18 თეთრს მიიჩნევს საკმარისად ადამიანის დღიური რაციონისთვის. სწორედ ამიტომ საკრებულოში შესვენების დროს "თავისუფალმა დემოკრატებმა" მოვიტანეთ 1 ლარი და 18 თეთრის ღირებულების საკვები, რომელიც შეადგენს ელემენტარულად პურს და ძეხვს. გვინდა, მათ ვკითხოთ, საკმარისია თუ არა მათთვის ეს დღიური ნორმა", - განაცხადა "თავისუფალი დემოკრატების" ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, გიორგი ქადაგიშვილმა. "რიმყოფინე 1 ლარი და 18 თეთრი", - ამ სახელწოდებით "თავისუფალი დემოკრატების" ახალგაზრდულმა ფრთამ თბილისის საკრებულოსთან აქცია გამართა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, აქციის მონაწილეებს საკრებულოსთან მიტანილი ჰქონდათ ერთჯერად თეფშებზე დაწყობილი 1 ლარი და 18 თეთრი ღირებულების საკვები პროდუქტი - ერთი ნაჭერი პური, ერთი ნაჭერი ძეხვი და ერთი ცალი ორცხობილა. როგორც "თავისუფალი დემოკრატების" ახალგაზრდული ფრთის წევრები აცხადებენ, ისინი ამ აქციით ეხმაურებიან საკრებულოს წევრის რიმა ბერაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას,რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანის გამოსაკვებად დღეში 1 ლარი და 18 თეთრი საკმარისია, რადგანაც მასში აუცილებელი კალორიულობა შედის. "სირცხვილია, როდესაც რიმა ბერაძე 1 ლარს და 18 თეთრს მიიჩნევს საკმარისად ადამიანის დღიური რაციონისთვის. სწორედ ამიტომ საკრებულოში შესვენების დროს "თავისუფალმა დემოკრატებმა" მოვიტანეთ 1 ლარი და 18 თეთრის ღირებულების საკვები, რომელიც შეადგენს ელემენტარულად პურს და ძეხვს. გვინდა, მათ ვკითხოთ, საკმარისია თუ არა მათთვის ეს დღიური ნორმა", - განაცხადა "თავისუფალი დემოკრატების" ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, გიორგი ქადაგიშვილმა. 