რიონში 13 წლის ბავშვს ეძებენ

დედოფლისწყაროს სოფელ გამარჯვებაში, ფერმაში ნაპოვნი გარდაცვლილი ჩვილის მამა მის სიკვდილში დედის ბრალეულობას გამორიცხავს. დედის დაკითხვა დასრულდა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, ის დედოფლისწყაროს საავადმყოფოში მკურნალობას გადის. ერთ-ერთი ვერსიით, ფეხმძიმე ქალი ფერმაში მარტო იმყოფებოდა და სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ადგილზე მისვლამდე იმშობიარა. ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ ბავშვი შესაძლოა, მკვდრადშობილი დაიბადა. „ჩემს მეუღლეს ჯანმრთელობასთან დაკავშრებული პრობლემები ჰქონდა და შესაძლოა, ამ ტრაგედიის ერთ-ერთი მიზეზი ეს გახდა. ხალხში არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ დედამ ახალშობილი მოკლას, ეს სიცრუეა" - განუცხადა საზოგადოებრივს ჩვილის მამამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსისი 112-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს დედის მიერ ახალშობილის განზრახ მკვლელობას მშობიარობისას ან უმალვე მშობიარობის შემდეგ. წყარო: საზოგადოებრივი მაუწყებელი [post_title] => ფერმაში ნაპოვნი გარდაცვლილი ახალშობილი: რა მოხდა სოფელ გამარჯვებაში? პოლიციამ თბილისიდან გაუჩინარებული ტყუპი ძმები ბათუმში იპოვა. ამის შესახებ ინფორმაცია "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუდასტურა. "ტყუპი ძმები პოლიციამ ქუჩაში იპოვა. ბავშვები თავს კარგად გრძნობენ", - განაცხადეს შსს-ში. 14 წლის ტყუპები, ნიკა და ლუკა ცანავები სახლიდან 12 ივლისს, 12:00 – 13:00 საათზე გავიდნენ სტადიონზე (ავლაბარში). ბიჭები მას შემდეგ დღემდე არავის უნახავს. დამატებითი ინფორმაციაზე, თუ როგორ მოხვდნენ ბავშვები ავლაბრიდან ბათუმში, უწყებაში არ საუბრობენ. შსს-ს თანამშრომლები ბავშვებს 13 ივლისიდან ეძებდნენ. დაკარგული ტყუპები პოლიციამ ბათუმში იპოვა ფოთში, პალიასტომის ტბისა და მდინარე კაპარჭას შესართავთან წყალმა ახალგაზრდა ქალის ცხედარი გამორიყა. ადგილზე სამართალდამცავები არიან მობილიზებულები. ნაპირთან ახლოს ქალის ცხედარი ერთ-ერთმა ადგილობრივმა შეამჩნია და სამაშველო სამსახურსა და პოლიციას დაუკავშირდა. გარდაცვალების მიზეზებზე ამ ეტაპზე არ საუბრობენ. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, გამოძიება სსკ-ის 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. [post_title] => ფოთში, მდინარის შესართავთან ქალის ცხედარი გამოირიყა 