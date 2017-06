რისთვის განმარტოვდა ბათუმში ნიკოლოზ რაჭველი: „მოვუთხრობ მსმენელს ჩემთვის ყველაზე მძიმე დღეების შესახებ…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141244 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141244 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 269 [author] => [author_name] => [feed] [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-26 12:52:17 [post_date_gmt] => 2017-06-26 08:52:17 [post_content] => ვინც ნინო ქათამაძის შემოქმედება მცირე დოზით მაინც იცის, ისიც ეცოდინება, რომ ის თავიდან ბოლომდე ექსპერიმენტია. სხვადასხვა ალბომშიც და სცენაზეც მუსიკოსი სიახლეებისკენ ისწრაფვის, თუმცა როგორც „თბილისი მარიოტში“ „ბლექ სი არენას“ ხელმძღვანელობასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, 21 აგვისტოს მსმენელი მისგან კიდევ არაერთ საინტერესო მუსიკალურ ექსპერიმენტს მოისმენს. პრესკონფერენციას კონცერტის მენეჯერი ბუკა კარტოზია და დირიჟორი ნიკოლოზ რაჭველი ესწრებოდნენ. ღონისძიება სახელწოდებით „Happy Birthday“ მომღერლის დაბადების დღეს ემთხვევა. ყოველ წელს ის ამ დღეს კონცერტით აღნიშნავს ხოლმე და მსმენელთან ერთად ზეიმობს, თუმცა წლევანდელი კონცერტი გამორჩეული იქნება, რადგან ასეთი ტიპის სივრცეში ნინო ქათამაძეს საქართველოში არასდროს უმღერია. ნინო ქათამაძეს აკომპანირებას გაუწევს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, მონაწილეობას მიიღებენ სამების საპატრიარქო გუნდი და ჯგუფი „The Quinessence“. საღამოს დაასრულებს სპეციალურად ამ დღისთვის მოწვეული დიჯეი პოლ ანდერსონი. საღამოს განმავლობაში გაიმართება ნინო ქათამაძისა და „ინსაითის“ კლიპის პრეზენტაციაზე ერთ-ერთ სიმღერაზე მათი ალბომიდან. ანი კავლელიშვილი, „ბლექ სი არენას“ დირექტორი: წელს მეტი აქცენტი გავაკეთეთ ქართველ არტისტებზე და გვინდა, ჩვენი სცენა მათ დავუთმოთ. ნინო ქათამაძის კონცერტი ერთ-ერთი იქნება და მოხარული ვართ, რომ მასთან ვთანამშრომლობთ. ვფიქრობთ, მისი კონცერტი ერთნაირად საინტერესო იქნება როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მსმენელისთვის... ნინო ქათამაძე: სიამოვნებით ვიღებ მონაწილეობას კონცერტში, რომელიც ამ საოცარ დარბაზში ჩატარდება. მინდა გითხრათ, რომ როცა ეს დარბაზი შენდებოდა, მეც და ნიკოლოზ რაჭველიც ჩავედით და ვნახეთ ყველაფერი. ჩვენს პატარა ქვეყანაში არსებობს ასეთი დარბაზი, სადაც ყველა მუსიკალური ოცნებისა და ფანტაზიის ასრულება შეიძლება. შარშანაც გვინდოდა „ბლექ სი არენაზე“ კონცერტის გამართვა, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება დავაგვიანეთ. გვაქვს ბევრი მუსიკალური სიახლე, რომელსაც „ბლექ სი არენას“ სცენაზე წარვადგენთ. ზაფხულია, ჩემი დაბადების დღე, მოკლედ, ამ დღეს ყველა სიგიჟეს გპატიობენ (იღიმის) და იქნება სიგიჟეები სცენაზე... მერამდენე წელია ასე ეგოისუტრად ვიხდი დაბადების დღეს და აღვნიშნავ კონცერტით. ეს არის დღე, როდესაც მე შევხვდი მუსიკას... გვაქვს უამრავი ნაწარმოები, რომლებიც არ შეგვისრულებია დიდ სცენაზე. ნიკოლოზ რაჭველი: ნინოსთან ერთად მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში გამოვსულვარ, სადაც მის მოსასმენად თავი მოუყრია 10-20-30 ათას ადამიანს. ნინო ყველგან ნინოა, მაგრამ როდესაც არტისტი ასეთ დიდ დარბაზში გამოდის, სხვანაირ ენერგიას იღებს მრავალრიცხოვანი მაყურებლისგან და არტისტიც განსხვავებულ რაღაცას ბადებს სცენაზე. ასეთი ხარისხის დარბაზში საქართველოში ნინოს კონცერტი არ ჰქონია. გვაქვს ურიცხვი რაოდენობის რეპერტუარი და ამ კონცერტისთვის ვაპირებთ საუკეთესო კომპოზიციების შერჩევას. ნინო უკვე მსოფლიო არტისტია. ის მღერის თავის გამოგონილ ენაზე, რომელიც ყველას ესმის. როცა მას უსმენ, ხვდები, რომ ეს ღვთისგან ბოძებული ნიჭია და ნინო უნდა დავაყენოთ ისეთი არტისტების გვერდით, როგორიც სტინგი, ბარბარა სტრეიზანდი და ბიორკია. ჩვენთვის ეს რთულად გასააზრებელია, მაგრამ სინამდვილეში მას ზუსტად ისე ხვდებიან, როგორც ჩემ მიერ ჩამოთვლილ არტისტებს... ანი კავლელიშვილის განცხადებით, თავად ნინო ქათამაძის სურვილით, ბილეთები ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა ყოფილიყო, რაც დარბაზის ხელმძღვანელობამ გაითვალისწინა, ამიტომაც ფასები 10-დან 100 ლარამდე მერყეობს. სპეციალურად ამ დღისთვის დარბაზი განსხვავებულად იქნება მოწყობილი და გარკვეულ არეალში დაიდგმება მაგიდები, რაც ორიგინალური იქნება, რადგან აქამდე არენაზე მაგიდები არ დადგმულა. ბილეთების შეძენა უკვე შეგიძლიათ საიტზე tkt.ge. ნინო მურღულია ნიკოლოზ რაჭველი თავისი „ფეისბუქის" გვერდის საშუალებით ყურადღებას ამახვილებს კონცერტზე, რომელიც ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის, მევიოლინე ლიზა ბათიაშვილისა და ჩელისტ გოტიე კაპუსიონის მონაწილეობით, 17 ივნისს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში იგეგმება. ნიკოლოზ რაჭველი აღნიშნავს: „ვიზის გარეშე შეგვიძლია ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობა, მაგრამ ავიაბილეთი და საზღვარზე მთელი რიგი დოკუმენტების წარდგენა მაინც გვესაჭიროება, მაგრამ ვისაც სურს, ყოველივე ბიუროკრატიის და შორს გამგზავრების გარეშე ერთი საღამო ჭეშმარიტ ევროპაში გაატაროს ველით 17 ივნისს ოპერის თეატრში, სადაც კლასიკური საშემსრულებლო ხელოვნების ორი მსოფლიო ვარსკვლავი საქართველოს ეროვნულ ორკესტრთან ერთად კონცერტს გამართავს. ლიზა ბათიაშვილი და გოტიე კაპუსიონი. დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები ელის ყველას, ვინც ჩვენი სეზონის დახურვაზე გადაწყვეტს დასწრებას!" „ერთი საღამო ევროპაში" - ლიზა ბათიაშვილისა და გოტიე კაპუსიონის კონცერტი 17 ივნისს იგეგმება

18 მაისს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში კონცერტი გაიმართება. მისი სახელწოდებაა „კაპელა და მეგობრები". ბათუმის გუნდთან ერთად სცენაზე გამოვლენ ნინო ქათამაძე, ნიკოლოზ რაჭველი, გოჩა ყაჭეიშვილი, საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის მუსიკოსები. კაპელის ქორმაისტერი ლელა დოლიძე გახლავთ, კონცერტმაისტერი თამარ თოფურიძე. ბილეთების შეძენა უკვე შეგიძიათ საიტზე biletebi.ge

ნინო ქათამაძე და ნიკოლოზ რაჭველი ბათუმის კაპელასთან ერთად წარდგებიან => ვინც ნინო ქათამაძის შემოქმედება მცირე დოზით მაინც იცის, ისიც ეცოდინება, რომ ის თავიდან ბოლომდე ექსპერიმენტია. სხვადასხვა ალბომშიც და სცენაზეც მუსიკოსი სიახლეებისკენ ისწრაფვის, თუმცა როგორც „თბილისი მარიოტში“ „ბლექ სი არენას“ ხელმძღვანელობასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, 21 აგვისტოს მსმენელი მისგან კიდევ არაერთ საინტერესო მუსიკალურ ექსპერიმენტს მოისმენს. პრესკონფერენციას კონცერტის მენეჯერი ბუკა კარტოზია და დირიჟორი ნიკოლოზ რაჭველი ესწრებოდნენ. ღონისძიება სახელწოდებით „Happy Birthday“ მომღერლის დაბადების დღეს ემთხვევა. ყოველ წელს ის ამ დღეს კონცერტით აღნიშნავს ხოლმე და მსმენელთან ერთად ზეიმობს, თუმცა წლევანდელი კონცერტი გამორჩეული იქნება, რადგან ასეთი ტიპის სივრცეში ნინო ქათამაძეს საქართველოში არასდროს უმღერია. ნინო ქათამაძეს აკომპანირებას გაუწევს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, მონაწილეობას მიიღებენ სამების საპატრიარქო გუნდი და ჯგუფი „The Quinessence“. საღამოს დაასრულებს სპეციალურად ამ დღისთვის მოწვეული დიჯეი პოლ ანდერსონი. საღამოს განმავლობაში გაიმართება ნინო ქათამაძისა და „ინსაითის“ კლიპის პრეზენტაციაზე ერთ-ერთ სიმღერაზე მათი ალბომიდან. ანი კავლელიშვილი, „ბლექ სი არენას“ დირექტორი: წელს მეტი აქცენტი გავაკეთეთ ქართველ არტისტებზე და გვინდა, ჩვენი სცენა მათ დავუთმოთ. ნინო ქათამაძის კონცერტი ერთ-ერთი იქნება და მოხარული ვართ, რომ მასთან ვთანამშრომლობთ. ვფიქრობთ, მისი კონცერტი ერთნაირად საინტერესო იქნება როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მსმენელისთვის... ნინო ქათამაძე: სიამოვნებით ვიღებ მონაწილეობას კონცერტში, რომელიც ამ საოცარ დარბაზში ჩატარდება. მინდა გითხრათ, რომ როცა ეს დარბაზი შენდებოდა, მეც და ნიკოლოზ რაჭველიც ჩავედით და ვნახეთ ყველაფერი. ჩვენს პატარა ქვეყანაში არსებობს ასეთი დარბაზი, სადაც ყველა მუსიკალური ოცნებისა და ფანტაზიის ასრულება შეიძლება. შარშანაც გვინდოდა „ბლექ სი არენაზე“ კონცერტის გამართვა, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება დავაგვიანეთ. გვაქვს ბევრი მუსიკალური სიახლე, რომელსაც „ბლექ სი არენას“ სცენაზე წარვადგენთ. ზაფხულია, ჩემი დაბადების დღე, მოკლედ, ამ დღეს ყველა სიგიჟეს გპატიობენ (იღიმის) და იქნება სიგიჟეები სცენაზე... მერამდენე წელია ასე ეგოისუტრად ვიხდი დაბადების დღეს და აღვნიშნავ კონცერტით. ეს არის დღე, როდესაც მე შევხვდი მუსიკას... გვაქვს უამრავი ნაწარმოები, რომლებიც არ შეგვისრულებია დიდ სცენაზე. ნიკოლოზ რაჭველი: ნინოსთან ერთად მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში გამოვსულვარ, სადაც მის მოსასმენად თავი მოუყრია 10-20-30 ათას ადამიანს. ნინო ყველგან ნინოა, მაგრამ როდესაც არტისტი ასეთ დიდ დარბაზში გამოდის, სხვანაირ ენერგიას იღებს მრავალრიცხოვანი მაყურებლისგან და არტისტიც განსხვავებულ რაღაცას ბადებს სცენაზე. ასეთი ხარისხის დარბაზში საქართველოში ნინოს კონცერტი არ ჰქონია. გვაქვს ურიცხვი რაოდენობის რეპერტუარი და ამ კონცერტისთვის ვაპირებთ საუკეთესო კომპოზიციების შერჩევას. ნინო უკვე მსოფლიო არტისტია. ის მღერის თავის გამოგონილ ენაზე, რომელიც ყველას ესმის. როცა მას უსმენ, ხვდები, რომ ეს ღვთისგან ბოძებული ნიჭია და ნინო უნდა დავაყენოთ ისეთი არტისტების გვერდით, როგორიც სტინგი, ბარბარა სტრეიზანდი და ბიორკია. ჩვენთვის ეს რთულად გასააზრებელია, მაგრამ სინამდვილეში მას ზუსტად ისე ხვდებიან, როგორც ჩემ 