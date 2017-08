რისთვის იქებს თავს სტეფანე – „მასთან აღარ ვთანამშრომლობ, მაგრამ ეს წარმატება ძალიან მსიამოვნებს…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stefane [1] => aigiun-kazimova ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158158 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stefane [1] => aigiun-kazimova ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158158 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1269 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stefane [1] => aigiun-kazimova ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stefane [1] => aigiun-kazimova ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158158) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18718,1269) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143480 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-04 14:11:23 [post_date_gmt] => 2017-07-04 10:11:23 [post_content] => 7 ივლისს „ივენთ ჰოლში“ თბილისში ამ სეზონზე სტეფანეს ბოლო კონცერტი გაიმართება. ის მუსიკოსებთან ერთად თავისი განახლებული რეპერტუარით წარდგება. აღსანიშნავია, რომ სტეფანესთვის ეს წელი გამორჩეულია, რადგან მამუკა ჩარკვიანის „ჩემი აღარა ხარ მორჩა“-ს ქავერი და ორი საკუთარი კომპოზიციის - „დამიბრუნდი“ და „მარი“ ახლებური ვერსიები ძალიან პოპულარული გახდა და მის კონცერტებზე, რომლებიც გარკვეული პერიოდულობით თბილისში იმართებოდა, ნემსის ჩასაგდებ ადგილს ვერ იპოვიდით. მეტიც, „დამიბრუნდი“ წლის სიმღერა გახდა რადიო „ფორტუნას“ მიერ ორგანიზებულ კონკურსზე „ოქროს ტალღა“. ამავე სიმღერით სტეფანე მღებრიშვილი მეორე ქანდაკების მფლობელიც გახდა ამავე დაჯილდოვების ცერემონიალზე, ის რადიო „ფორტუნას“ რჩეული გახდა. „ივენთ ჰოლის“ კონცერტისთვის მუსიკოსი გამორჩეულად ემზადება. ბილეთები თითქმის აღარ არის დარჩენილი და ამის შესახებ სტეფანე „ფეისბუქის“ გვერდზე წერს: „მეგობრებო, ბილეთები თითქმის აღარ არის დარჩენილი ერთი კვირით ადრე და რაც დარჩა, შეგიძლიათ შეიძინოთ www.tkt.ge-ზე. ამით თბილისში გამოსვლას ვამთავრებ და ოქტომბერში ახალი სიმღერებით და განახლებული პროგრამით დავბრუნდები. დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის. ცუდად ვხდები, იმდენად მიყვარხართ!“ [post_title] => სტეფანე 7 ივლისის კონცერტისთვის ემზადება - „ცუდად ვხდები, იმდენად მიყვარხართ!..“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stefane-7-ivlisis-koncertistvis-emzadeba-cudad-vkhdebi-imdenad-miyvarkhart [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 14:11:23 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 10:11:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143480 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 140778 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-23 15:24:17 [post_date_gmt] => 2017-06-23 11:24:17 [post_content] => „ოქროს ტალღის“ ორი ჯილდოს მფლობელი სტეფანე მღებრიშვილი, რომელმაც წლის სიმღერის ტიტული მოიპოვა „ფორტუნას“ მიერ ორგანიზებულ დაჯილდოვების ცერემონილაზე და ასევე რადიო „ფორტუნას“ რჩეულიც გახდა, მორიგი კონცერტისთვის ემზადება. 7 ივლისს ის მსმენელის წინაშე „ივენთ ჰოლში“ წარდგება. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. მასთან ერთად მაყურებლის წინაშე წარდგებიან პაატა ანდრიაძე (კლავიში), გიორგი მანაგაძე (ბასი), უჩა მეტრეველი (გიტარა), ზაზა ცერცვაძე (დრამი), დათო შამანაური (საყვირი) და ჯგუფი „სპარკლი“, როგორც სტეფანეს ბექ-ვოკალი. „ძვირფასო მეგობრებო, ვიცი, შეგაწუხეთ ჩემი სიახლეებით, ამიტომ რომ არ შეწუხდეთ, ესეთი გადაწყვეტილება მივიღე: ამ სეზონზე ეს ჩემი ბოლო კონცერტია თბილისში და ოქტომბრამდე პაუზას ვიღებ, რომ სიახლეებით დაგიბრუნდეთ შემოდგომაზე და დიდი კონცერტი გავმართო. რადგან ადგილები შეზღუდულია და რეკლამის გარეშე მაგიდები უკვე გაყიდულია, დაპატიჟებასაც ვერ შევძლებ. უკვე შეგიძლიათ იზრუნოთ ბილეთებზე - მაგიდებია განსაზღვრული და ფეხზე სადგომი ბილეთებიც არის. მადლობას გიხდით ყველაფრისთვის“ - აღნიშნავს სტეფანე. ბილეთები უკვე იყიდება საიტზე tkt.ge. [post_title] => სტეფანეს კონცერტი „ივენთ ჰოლში“ 7 ივლისს გაიმართება - „ამ სეზონზე ეს ჩემი ბოლო კონცერტია თბილისში“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stefanes-koncerti-ivent-holshi-7-ivliss-gaimarteba-am-sezonze-es-chemi-bolo-koncertia-tbilisshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 15:24:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 11:24:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140778 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137284 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-08 17:23:03 [post_date_gmt] => 2017-06-08 13:23:03 [post_content] => სტეფანესა და ერეკლე დეისაძის ახალ კლიპს ძველ სიმღერაზე დღეს, თოქშოუ „პროფილში“ ვიხილავთ. გადაცემის გვერდმა ახლახან დადო ამონარიდი ვიდეორგოლიდან, რომელიც სტეფანეს „სფეისჰოლში“ მცირე ხნის წინ გამართული კონცერტის კადრებითაა გაჯერებული. სტეფანემ ბოლო დროს ერთი სიმღერა თავისი ძველი რეპერტუარიდან ახლებური ვერსიით წარმოგვიდგინა, რომელსაც „დაგელოდები“ ჰქვია და მასზე კლიპიც შემოგვთავაზა, ასევე მამუკა ჩარკვიანის ცნობილი სიმღერის ვარიანტიც წარმოგვიდგინა, „ჩემი აღარა ხარ, მორჩა“ პირველად „ჩემი ცოლის დაქალების“ საახალწლო სერიაში აჟღერდა, მოგვიანებით კი ინტერნეტში განთავსდა და უამრავი ნახვა მოაგროვა. ერეკლე დეისაძესთან ერთად სტეფანემ ასევე თავის ძველ სიმღერაზე იმუშავა სახელწოდებით „მარი“, რომელიც მის თაყვანისმცემლებს კარგად ახსოვთ. 