რკინიგზელებმა მშრალი შიმშილობა გამოაცხადეს

„აუდიტორია 115" დღეს მოშიმშილე რკინიგზელების მხარდამჭერი აქციის მოწყობას გეგმავს. „აუდიტორია 115"-ის წევრებმა აღნიშნეს, რომ დემონსტრაცია მშვიდობიანი იქნება. მათი თქმით, ამ ფორმით ისინი ხელისუფლებას მიმართავენ, რომ რკინიგზის ადმინისტრაციასა და მოშიმშილე თანამშრომლებს შორის იშუამდგომლოს. „აუდიტორია 115"-ის წევრების თქმით, დღეს ორი მოშიმშილე მშრალ შიმშილობაზე აპირებს გადასვლას. აქცია 18:30 საათზეა დაგეგმილი. სტუდენტების თქმით, რკინიგზის მოქმედმა ადმინისტრაციამ კონფლიქტის მოსაგვარებლად არაფერი მოიმოქმედა. „აუდიტორია 115" დღეს მოშიმშილე რკინიგზელების მხარდამჭერ აქციას მოაწყობს

რკინიგზასთან გამართულ აქციაზე დაკავებული ათივე პირი თავისუფალია. სასამართლო დაკავებულების ადვოკატების მოთხოვნის საფუძველზე გადაიდო, იქამდე კი დაკავებულები სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. დაცვის მხარემ საქმის მასალებისა და მტკიცებულებების გაცნობისთვის დრო ითხოვა. თბილისის საქალაქო სასამართლო დაკავებულების საქმეს ერთად განიხილავდა. საქმეების გაერთიანების შუამდგომლობა დაკავებულების ადვოკატებმა დააყენეს. აქციაზე დაკავებულთა სასამართლო პროცესი 8 სექტემბერს ჩაინიშნა. რკინიგზასთან გამართულ აქციაზე დაკავებული ათივე პირი თავისუფალია

რკინიგზის დეპარტამენტთან გაფიცული რკინიგზელები, წუხანდელი ინციდენტის მიუხედავად, შიმშილობას აგრძელებენ. როგორც „ფორტუნას" რკინიგზის ახალი პროფკავშირების ხელმძღვანელმა, ვიტალი გიორგაძემ, განუცხადა, ამ დროისთვის შიმშილობას 14-მდე ადამიანი აგრძელებს. „ შიმშილობა გრძელდება, ველოდებით, როდის გაათავისუფლებენ გუშინ დაკავებულ ჩვენს კოლეგებს. შემდეგ შევიკრიბებით და გადავწყვეტთ, რა გავაკეთოთ," - აღნიშნა ვიტალი გიორგაძემ. რკინიგზელებმა შიმშილობა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 2 ადამიანს სამსახურებრივი მივლინების მოტივით სამუშაო ადგილი შეუცვალეს. გაფიცული რკინიგზელების მთავარი მოთხოვნაა სწორედ ამ 2 ადამიანის დაუყოვნებლივ ძველ სამუშაოზე დაბრუნება და ასევე ითხოვენ, თანამდებობა დატოვოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა, დაჩი ცაგურიამ და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა, ვასილ ხორავამ. გაფიცული რკინიგზელები შიმშილობას აგრძელებენ [post_title] => „აუდიტორია 115“ დღეს მოშიმშილე რკინიგზელების მხარდამჭერ აქციას მოაწყობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => auditoria-115-dghes-moshimshile-rkinigzelebis-mkhardamcher-aqcias-moawyobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 16:13:01 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 12:13:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157861 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 19d9b4a7cc55e10c58ecd13007e5cb29 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )