რკინიგზის დეპარტამენტთან აქციაზე სამართალდამცველებმა ორი პირი დააკავეს

საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის წინ მიმდინარე აქციაზე „აუდიტორია 115"-ის წევრები, რომლებმაც მოშიმშილე რკინიგზელებს გამოუცხადეს სოლიდარობა, საქართველოს რკინიგზის ოფისის ფოიეში შესვლას ცდილობენ, თუმცა მათ ამის საშუალებას ადგილზე მობილიზებული სამართალდამცველები არ აძლევენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, საქართველოს რკინიგზის ოფისი რკინიგზელების საკუთრებაა და მოშიმშილე რკინიგზელებს უნდა მისცენ საშუალება, რომ ისინი შევიდნენ ფოიეში. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან მოშიმშილეები და მათი მხარდამჭერები საპროტესტო აქციას უკვე რამადენიმე დღეა მართავენ. პროტესტის მთავარი მიზეზი რკინიგზაში როტაციის წესით თანამშრომლებისთვის სამუშაოს ადგილმდებარეობის შეცვლაა. აქციის მონაწილეები საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ხელმძღვანელის ვასილ ხორავასა და რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის, დაჩი ცაგურიას თანამდებობიდან გათავისუფლებას ითხოვენ. რკინიგზის დეპარტამენტთან მოშიმშილეები და მათი მხარდამჭერები აქციას მართავენ

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ტყიბულში დაღუპული მეშახტეების სოლიდარობის ნიშნად გაერთიანებული პროფკავშირებისა და „აუდიტორია 115"-ის აქცია გაიმართა. როგორც პროფკავშირების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა განაცხადა, მათი მთავარი მოთხოვნაა მეშახტეებისა და მაღაროელებისთვის საპენსიო ასაკმა დაიწიოს და გაუუქმდეთ მათ საშემოსავლო გადასახადი. პეტრიაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ აუცილებელია შეიქმნას შრომის ინსპექცია. მისივე განცხადებით, კონსტიტუცია უნდა შეთანხმდეს საზოგადოების იმ ნაწილთან, ვინც იყენებს ამ კონსტიტუციას - სტუდენტები და დასაქმებული ადამიანები. პეტრიაშვილი ახლო მომავალში უფრო დიდი აქციის გამართვას აანონსებს და კანონმდებლებს მოუწოდებს, დროულად დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. შემცირდეს მეშახტეებისთვის საპენსიო ასაკი - თბილისში აქცია გაიმართა

მოძრაობა "აუდიტორია 115"-მა, ტყიბულში, მეშახტეების დაღუპვასთან დაკავშირებით, პარლამენტთან აქცია დაგეგმა. "აუდიტორია 115" მოუწოდებს ხალხს, 22:30 საათზე თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, პარლამენტთან გამოვიდნენ. აქცია ფეისბუქით დაიგეგმა "ტყიბულში ოთხი მეშახტე დაიღუპა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ყელშიბურთგაჩხერილები ვისხდეთ სახლში, ტელევიზორებთან, სოციალურ ქსელებთან ან ვთქვათ, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება! ჩვენ გვაქვს განსხვავებული პოლიტიკური ხედვები, ვემხრობით სხვადასხვა ეკონომიკურ მოდელებს, მაგრამ დღეს საქმე ეხება ადამიანის თავისუფლებასა და სიცოცხლეს. უპასუხისმგებლო სახელმწიფო და ბიზნეს ელიტები აიძულებენ ადამიანებს იცხოვრონ და იმუშაონ მონურ პირობებში. ელიტები ამბობენ,რომ მუშები შეიძლება დაიხოცნენ ერთეულების გამდიდრებისათვის. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება! აქ და ახლა ჩვენ უნდა დავიწყოთ ბრძოლა მონობის წინააღმდეგ, თავისუფლებისთვის და სიცოცხლის გადასარჩენად. დღეს. 22:30 საათზე, შევიკრიბოთ პარლამენტთან !", - მოუწოდებს "აუდიტორია 115 ხალხს. ტყიბულში მომხდართან დაკავშირებით, დღეს პარლამენტთან აქცია გაიმართება

საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის წინ მიმდინარე აქციაზე „აუდიტორია 115"-ის წევრები, რომლებმაც მოშიმშილე რკინიგზელებს გამოუცხადეს სოლიდარობა, საქართველოს რკინიგზის ოფისის ფოიეში შესვლას ცდილობენ, თუმცა მათ ამის საშუალებას ადგილზე მობილიზებული სამართალდამცველები არ აძლევენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, საქართველოს რკინიგზის ოფისი რკინიგზელების საკუთრებაა და მოშიმშილე რკინიგზელებს უნდა მისცენ საშუალება, რომ ისინი შევიდნენ ფოიეში. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან მოშიმშილეები და მათი მხარდამჭერები საპროტესტო აქციას უკვე რამადენიმე დღეა მართავენ. პროტესტის მთავარი მიზეზი რკინიგზაში როტაციის წესით თანამშრომლებისთვის სამუშაოს ადგილმდებარეობის შეცვლაა. აქციის მონაწილეები საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ხელმძღვანელის ვასილ ხორავასა და რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის, დაჩი ცაგურიას თანამდებობიდან გათავისუფლებას ითხოვენ. რკინიგზის დეპარტამენტთან მოშიმშილეები და მათი მხარდამჭერები აქციას მართავენ