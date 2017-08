რკინიგზის დეპარტამენტთან მოშიმშილეები და მათი მხარდამჭერები აქციას მართავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => saqartvelos-rkinigza [2] => auditoria-115 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156791 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => saqartvelos-rkinigza [2] => auditoria-115 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156791 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1445 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => saqartvelos-rkinigza [2] => auditoria-115 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => saqartvelos-rkinigza [2] => auditoria-115 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156791) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,5424,3657) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156800 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-24 20:15:21 [post_date_gmt] => 2017-08-24 16:15:21 [post_content] => რკინიგზის დეპარტამენტთან მიმდინარე აქციაზე სამართალდამცველებმა ორი პირი დააკავეს. ამის შესახებ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების პრეზიდენტი, ვიტალი გიორგაძე აცხადებს. მისივე ინფორმაციით, დაკავებულია „აუდიტორია 115“-ის წევრი ირაკლი კუპრაძე და პროფკავშირების წევრი გიორგი დიასამიძე. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის წინ მიმდინარე აქციაზე „აუდიტორია 115“-ის წევრები, რომლებმაც მოშიმშილე რკინიგზელებს გამოუცხადეს სოლიდარობა, საქართველოს რკინიგზის ოფისის ფოიეში შესვლას ცდილობენ, თუმცა მათ ამის საშუალებას ადგილზე მობილიზებული სამართალდამცველები არ აძლევენ. ისინი მოითხოვდნენ, რომ მოშიმშილეებისთვის ფოიეში შესვლის და იქ ყოფნის საშუალება მიეცათ. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის შესავლელთან მობილიზებულია სამართალდამცველები. მათ აქციის მონაწილეებს ფოეში შესვლის საშუალება არ მისცეს. აქციის მონაწილეებს და სამართალდამცველებს შორის ხმაური და დაპირისპირება მოხდა. "საქართველოს რკინიგზა" ხანძრის შედეგად განადგურებულ ორ ჰექტარ ტყის საფარს აღადგენს. კომპანიის თანამშრომლები მესამე დღეა აქტიურად მონაწილეობენ ბორჯომისა და ატენის ხეობაში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში. "საქართველოს რკინიგზამ" მიიღო გადაწყვეტილება, ხანძრის შედეგად განადგურებული ტყის საფარის აღსადგენად თავის სანერგე მეურნეობაში არსებული რესურსები მოახმაროს 2 ჰექტარი ფართობის ტყის აღდგენას. ასევე, რკინიზამ დაიწყო მუშაობა შესაბამისი ჯგუფების ფორმირებისთვის, რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ტყის აღდგენით სამუშაოებში", - აცხადებენ კომპანიაში. ბარსელონაში ულტრა-მემარჯვენე ანტი-ისლამისტებისა და მათი მოწინააღმდეგე დემონსტრაციის მონაწილეთა საპროტესტო გამოსვლები შეტაკებებში გადაიზარდა , - ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ევროპა ისლამიზაციის წინააღმდეგ, ამ სახელწოდებით ულტრა-მემარჯვენეებმა დღეს ბარსელონანაში ტერაქტის ეპიცენტრიდან 500 მეტრის დაშორებით, საპროტესტო აქცია გამართეს. ანტიისლამური მარშის საპასუხოდ, მემარცხენე კატალონიურმა ორმა დაჯგუფებამ ამავე ქუჩაზე კონტრ-დემონსტრაცია მოაწყვეს, რაც აქციის მონაწილეთა დაპირისპირებაში გადაიზარდა. სამართალდამცველები აქციის დაშლას ცდილობენ. რკინიგზის დეპარტამენტთან მიმდინარე აქციაზე სამართალდამცველებმა ორი პირი დააკავეს. ამის შესახებ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების პრეზიდენტი, ვიტალი გიორგაძე აცხადებს. მისივე ინფორმაციით, დაკავებულია „აუდიტორია 115"-ის წევრი ირაკლი კუპრაძე და პროფკავშირების წევრი გიორგი დიასამიძე. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის წინ მიმდინარე აქციაზე „აუდიტორია 115"-ის წევრები, რომლებმაც მოშიმშილე რკინიგზელებს გამოუცხადეს სოლიდარობა, საქართველოს რკინიგზის ოფისის ფოიეში შესვლას ცდილობენ, თუმცა მათ ამის საშუალებას ადგილზე მობილიზებული სამართალდამცველები არ აძლევენ. ისინი მოითხოვდნენ, რომ მოშიმშილეებისთვის ფოიეში შესვლის და იქ ყოფნის საშუალება მიეცათ. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის შესავლელთან მობილიზებულია სამართალდამცველები. მათ აქციის მონაწილეებს ფოეში შესვლის საშუალება არ მისცეს. აქციის მონაწილეებს და სამართალდამცველებს შორის ხმაური და დაპირისპირება მოხდა. [post_title] => რკინიგზის დეპარტამენტთან აქციაზე სამართალდამცველებმა ორი პირი დააკავეს