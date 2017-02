რობი უილიამსი Take That-ში ბრუნდება

როგორც ცნობილია, 2017 წელს ჯგუფი Take That კიდევ ერთხელ გაერთიანება გამოსამშვიდობებელი კონცერტისთვის Let it Shine. კოლექტივთან ერთად გამოსვლის სურვილი რობი უილიამსმა უკვე გამოთქვა, რაზეც ჯგუფის ვოკალისტმა, გარი ბარლოუმ მას თანხმობა განუცხადა. თუმცა ცნობილი ხდება, რომ ბარლოუ ჯგუფში ჯეისონ ორენჯის მოწვევისგან თავს იკავებს. მიზეზად კი ის სახელდება, რომ გარის აზრით, ჯეისონის ადგილი აღარ არის, რადგან მას ჯგუფისგან ცალკე ყოფნა სურს.

რაც შეეხება რობის, უკანასკნელად Take That-თან ერთად ის პრემია BRIT Icon Award -ის მიღების დროს, გასული წლის ნოემბერში გამოვიდა.