რობი უილიამსის ემოციური გამოსვლა მანჩესტერის ტერაქტის მსხვერპლთა პატივსაცემად…

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => robi-uiliamsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136404 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => robi-uiliamsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136404 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 456 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => robi-uiliamsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => robi-uiliamsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136404) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (456) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116638 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-21 17:39:35 [post_date_gmt] => 2017-03-21 13:39:35 [post_content] => ბრიტანელმა ვარსკვლავმა, რობი უილიამსმა „ევროვიზიაზე“ რუსეთის სახელით გამოსვლის სურვილი გამოთქვა. „ძალიან მიყვარს ეს კონკურსი. ის ძალიან ლამაზი, გრანდიოზული შოუა! სიამოვნებით წარვადგენდი მასზე რუსეთს“, - განაცხადა 43 წლის მომღერალმა ერთ-ერთი რუსული შოუს მსვლელობისას, რომლის სტუმარიც ჩართვის სახით იყო. უილიამსმა ასევე აღიარა, რომ გასულ წელს კონკურსს თვალს ადევნებდა და ძალიან მოეწონა რუსი კონკურსანტის გამოსვლა: სერგეი ლაზარევის დადგმით ის იმდენად კმაყოფილი დარჩა, რომ საკუთარი შოუსთვის მისი გამოსვლის ელემენტების გადაღება მოისურვა. https://www.instagram.com/p/BRvnL8DBxts/ [post_title] => რობი უილიამსს „ევროვიზიაზე“ რუსეთის სახელით გამოსვლა სურს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => robi-uiliamss-evroviziaze-rusetis-sakhelit-gamosvla-surs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 17:43:10 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 13:43:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116638 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 108846 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-15 16:27:26 [post_date_gmt] => 2017-02-15 12:27:26 [post_content] => რობი უილიამსმა დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 25 თებერვალს Take That-ს საფინალო კონცერტისთვის „Let it shine“ შეუერთდება. უკვე ცნობილია, რომ კოლექტივი სრული შემადგენლობით გაერთიანდება, ჯეისონ ორენჯის გარდა, რომელიც ამავე პერიოდში ერთ-ერთი შოუს ჟიურის წევრი იქნება. „სუმლოუთქმელად ველოდებით ყველა, ჩვენს მსმენელებს შევხვდეთ და ძველი და ახალი ჰიტები ვუმღეროთ“, - განაცხადა რობიმ. შეგახსენებთ, რომ უკანასკნელად უილიამსი Take That-ს გასული წლის ნოემბერში შეუერთდა, როდესაც კოლექტივმა BRITs Icon Award-ზე მონაწილეობა მიიღო და ჯილდოც დაიმსახურა. [post_title] => რობი უილიამსმა Take That-ში დაბრუნება ოფიციალურად დაადასტურა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => robi-uiliamsma-take-that-shi-dabruneba-oficialurad-daadastura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-15 16:29:45 [post_modified_gmt] => 2017-02-15 12:29:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=108846 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 107457 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-10 10:00:13 [post_date_gmt] => 2017-02-10 06:00:13 [post_content] => 42 წლის რობი უილიამსის ექსცენტრიულობა არავის უკვირს, განსაკუთრებით სცენაზე. გამონაკლისი არც ამ დღეებში, იტალიაში, სან რემოს ფესტივალზე მომხდარი ფაქტი გახდა: უილიამსმა მოულოდნელად ღონისძიების წამყვანს, მარია დე ფილიპს ტუჩებში აკოცა. აღნიშნული სტუაციით ძალიან დაიბნა მისი თანაწამყვანი, კარლო კონტი, რომელიც პროცესს გაოცებული უყურებდა, უხერხულობის გაფანტვა სიცილით გადაწყვიტა. აღსანიშნავია, რომ მარიასთვის ეს პირველი შემთხვევა არ არის, თუმცა წლების წინ, ამავე ფესტივალის ფარგლებში კოცნის ინიციატორი ის თავად გახდა. მაშინ ობიექტი მსახიობი კიანუ რივზი იყო. [gallery link="file" ids="107458,107459,107460,107461,107462,107463"] [post_title] => რობი უილიამსის მორიგი ექსცენტრიული საქციელი სან–რემოს ფესტივალზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => robi-uiliamsis-morigi-eqscentriuli-saqcieli-san-remos-festivalze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-10 11:27:41 [post_modified_gmt] => 2017-02-10 07:27:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=107457 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 116638 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-21 17:39:35 [post_date_gmt] => 2017-03-21 13:39:35 [post_content] => ბრიტანელმა ვარსკვლავმა, რობი უილიამსმა „ევროვიზიაზე“ რუსეთის სახელით გამოსვლის სურვილი გამოთქვა. „ძალიან მიყვარს ეს კონკურსი. ის ძალიან ლამაზი, გრანდიოზული შოუა! სიამოვნებით წარვადგენდი მასზე რუსეთს“, - განაცხადა 43 წლის მომღერალმა ერთ-ერთი რუსული შოუს მსვლელობისას, რომლის სტუმარიც ჩართვის სახით იყო. უილიამსმა ასევე აღიარა, რომ გასულ წელს კონკურსს თვალს ადევნებდა და ძალიან მოეწონა რუსი კონკურსანტის გამოსვლა: სერგეი ლაზარევის დადგმით ის იმდენად კმაყოფილი დარჩა, რომ საკუთარი შოუსთვის მისი გამოსვლის ელემენტების გადაღება მოისურვა. https://www.instagram.com/p/BRvnL8DBxts/ [post_title] => რობი უილიამსს „ევროვიზიაზე“ რუსეთის სახელით გამოსვლა სურს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => robi-uiliamss-evroviziaze-rusetis-sakhelit-gamosvla-surs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 17:43:10 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 13:43:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116638 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 28 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => de62461df1778e1908ca3aef0534af95 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )