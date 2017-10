“როცა ადამიანებს პრობლემა ექმნებათ, მეგობრები და ახლობლები გულს წყვეტენ, ჩვენს შემთხვევაში პირიქით მოხდა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => centr-pointi [1] => nino-daraselia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171231 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => centr-pointi [1] => nino-daraselia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171231 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7208 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => centr-pointi [1] => nino-daraselia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => centr-pointi [1] => nino-daraselia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171231) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7208,19895) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171214 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-04 20:06:38 [post_date_gmt] => 2017-10-04 16:06:38 [post_content] => „m2 უძრავი ქონება“ „ცენტრ პოინტის“ ყიდვასთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც "ფორტუნა" უცვლელად გთავაზობთ: "კომპანიას „m2 უძრავი ქონება“ არ შეუძენია კომპანია „ცენტრ პოინტის“ აქტივები და არ არის დაინტერესებული მათი შესყიდვით. m2-ს შესაძლებლობა აქვს ჩაერთოს პროცესში, რომელიც დაზარალებულთათვის საკუთარი ბინების მიღების შესაძლებლობას ითვალისწინებს. კომპანიამ „m2 უძრავი ქონება“დაზარალებულ ბინათმესაკუთრეებსა და პროცესში მონაწილე სხვა მხარეებს წარუდგინა საკუთარი ხედვა - თუ როგორ შეიძლება ჩაერთოს m2 ამ პროცესში. ამ ეტაპზე არანაირი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. კიდევ ერთხელ გვსურს ხაზი გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ „m2უძრავი ქონება“ არ ყიდულობს კომპანია „ცენტრ პოინტს“", - ნათქვამია კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => m2 უძრავი ქონება: არ ვყიდულობთ ცენტრ პოინტს [post_content] => „ცენტრ პოინტის" მიერ დაზარალებულები რუსუდან კერვალიშვილთან და მაია რჩეულიშვილთან საპროცესო გარიგების გაფორმებას ეწინააღმდეგებიან. ამის შესახებ მათ თბილისის პროკურატურაში, „ცენტრ პოინტის" დაზარალებულების, M2-ის, „ცენტრ პოინტისა" და პროკურატურის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადეს. როგორც დაზარალებულები აცხადებენ, შეხვედრაზე M2-მა გააკეთა პრეზენტაცია, თუ როგორ მოხდება დაზარალებულების დაკმაყოფილება კომპანიის მიერ „ცენტრ პოინტის" აქტივების ყიდვისა და ვალდებულებების გადაბარების შემთხვევაში. „2020 წლისთვის, სავარაუდოდ, ყველა ობიექტი დასრულდება. ამ ხელშეკრულებების ცვლილებები ჩვენთვის მტკივნეულია, რადგან ხელშეკრულებები თეთრ კარკასზე გვქონდა, ახლა კი გვათავაზობენ შავ კარკასს. თუმცა, მთლიანობაში შემოთავაზება, სავარაუდოდ, მისაღები იქნება, რადგან ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. რაც შეეხება საპროცესო გარიგების გაფორმებას, ამის სასტიკად წინააღმდეგი ვართ," - განაცხადეს დაზარალებულებმა. მათივე ინფორმაციით, ხელშეკრულებების გაფორმება ყველა დაზარალებულთან ინდივიდუალურად მოხდება.

[post_title] => „ცენტრ პოინტის" მიერ დაზარალებულები საპროცესო გარიგების გაფორმებას ეწინააღმდეგებიან [post_content] => მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის ადვოკატი „ცენტრ-პოინტის" საბოლოოდ გაყიდვის შესახებ ინფორმაციას არ დასატურებს, მარინა ცუცქირიძე ამბობს, რომ ხელშეკრულება ჯერ ხელმოწერილი არ არის, ამიტომ როგორც იურისტი, ვერ იტყვის, რომ „ცენტრ პოინტი" გაიყიდა. მისი თქმით, ტექნიკური დეტალები ოქტომბრის პირველ ნახევარში მოგვარდება, მეორე ნახევარში კი, რჩეულიშვილისა და კერვალიშვილის საპროცესო შეთანხმების საკითხი განიხილება. ადვოკატის ინფორმაციითვე, როგორც მაია რჩეულიშვილმა მას ჟურნალისტებთან დააბარა, ის მზადაა, მთელი ცხოვრების განმავლობაში რაც შეიძინა, რაც შექმნა, სხვა კომპანიას გადასცეს, რათა დაზარალებულები დაკმაყოფილდნენ. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ „ცენტრ პოინტის" საქმეზე, რუსუდან კერვალიშვილსა და მაია რჩეულიშვილს 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გამოძიება მათ ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88-ის კუთვნილი 11 მილიონზე მეტი ლარის მითვისებას ედავებოდა.

[post_title] => გაიყიდა თუ არა „ცენტრ პოინტი" [post_content] => „m2 უძრავი ქონება" „ცენტრ პოინტის" ყიდვასთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც "ფორტუნა" უცვლელად გთავაზობთ: "კომპანიას „m2 უძრავი ქონება" არ შეუძენია კომპანია „ცენტრ პოინტის" აქტივები და არ არის დაინტერესებული მათი შესყიდვით. m2-ს შესაძლებლობა აქვს ჩაერთოს პროცესში, რომელიც დაზარალებულთათვის საკუთარი ბინების მიღების შესაძლებლობას ითვალისწინებს. კომპანიამ „m2 უძრავი ქონება"დაზარალებულ ბინათმესაკუთრეებსა და პროცესში მონაწილე სხვა მხარეებს წარუდგინა საკუთარი ხედვა - თუ როგორ შეიძლება ჩაერთოს m2 ამ პროცესში. ამ ეტაპზე არანაირი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. კიდევ ერთხელ გვსურს ხაზი გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ „m2უძრავი ქონება" არ ყიდულობს კომპანია „ცენტრ პოინტს"", - ნათქვამია კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

[post_title] => m2 უძრავი ქონება: არ ვყიდულობთ ცენტრ პოინტს