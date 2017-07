“როცა ერი შიმშილის პირას მივიდა, ქალებმა იხსნეს ეს ქვეყანა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qalebi [1] => giorgi-qadagidze [2] => dzlieri-qalebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147958 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qalebi [1] => giorgi-qadagidze [2] => dzlieri-qalebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147958 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1578 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qalebi [1] => giorgi-qadagidze [2] => dzlieri-qalebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qalebi [1] => giorgi-qadagidze [2] => dzlieri-qalebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147958) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17495,2496,1578) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121029 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-08 10:22:02 [post_date_gmt] => 2017-04-08 06:22:02 [post_content] => გენდერული თანასწორობა მსოფლიოში კვლავ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება და ქალბატონები თავისი უფლებებისთვის აქტიურად იბრძვიან. თუმცა, არსებობს ქვეყნები, სადაც თანასწორობა მაქსიმალურადაა დაცული და მანდილოსნები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ. ამერიკელმა ექსპერტებმა ჩაატარეს საკმაოდ მასშტაბური კვლევა და იმ ქვეყნების რეიტინგი შეადგინეს, რომლებიც სუსტი სქესის წარმომადგენლებს საუკეთესო პირობებს სთავაზობს. პირველ ადგილს კი შვედეთი იკავებს. ქვეყანა ქალთა უფლებების კუთხით ნამდვილი ჩემპიონია. გენდერული თანასწორობა ყველა სფეროში მაქსიმალურადაა დაცული და გარდა ამისა, ქალებს სხვა დამატებითი უფლებებიც აქვთ. ქალბატონებზე არანაკლებ ზრუნავს ასევე დანიაც. განათლება, ეკონომიკა, ჯანმრთელობა თუ პოლიტიკა - ცხოვრების ყველა სფერო ორივე სქესის წარმომადგენლებზე ერთნაირადაა მორგებული. დაბოლოს, ლიდერთა სამეულს ნორვეგია ასრულებს. ნორვეგიელ დედებს 35 კვირიანი დეკრეტული შვებულების აღება შეუძლიათ და თუკი დასჭირდებათ დამატებით რამდენიმე კვირას კიდევ დაისვენებენ. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე თანასწორუფლებიან ქვეყანათა სიაში ასევე - ჰოლანდია, კანადა, ფინეთი, შვეიცარია, ავსტრალია, ავსტრია და ახალი ზელანდიაც მოხვდნენ. მუსლიმი ქალბატონები ლონდონის ტერაქტის მსხვერპლთა მხარდასაჭერად გაერთიანდნენ. სოლიდარობის გამოსახატად ქალბატონებმა ვესტმისტერის ხიდი შეარჩიეს და იქ ხელიხელჩაკიდებულებმა ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთეს. თითოეული მათგანის სამოსში იმედის სიმბოლოდ - ცისფერი ფერი იყო გამოკვეთილი. „დეილი მეილის" ინფორმაციით, აქციის ორგანიზატორი „ქალთა მარში" გახდა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის 34 წლის აიშას განცხადებით, ლონდონის ტერაქტი თითოეულმა მათგანმა ძალიან განიცადა და პირად ტრაგედიად მიიღო. სწორედ ამიტომ, მათ როგორც მუსლიმი საზოგადოების წარმომადგენლებს სურდათ კიდევ ერთხელ ეჩვენებინათ, რომ ერთად დგომა და ტკივილის გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია. 8 მარტს საქართველოში ქალთა საერთაშორისო დღე ოფიციალურად აღინიშნება და მის დადგომამდე სულ ცოტა დრო რჩება. ეს ის დღესასწაულია, როდესაც მამაკაცისთვის რეკომენდირებულია ყველა ქალის განებივრება, თუმცა მეუღლეებისა და შეყვარებულებისთვის ყვავილებისა და საჩუქრის მირთმევა თითქმის ვალდებულებაა. სწორედ ამიტომ, დღეს, 8 მარტამდე ერთი დღით ადრე, Vivus.ge-ს ბლოგი რამდენიმე რჩევას მოგცემთ და საყვარელი ქალისთვის საჩუქრის შერჩევის პროცესს გაგიმარტივებთ. სანამ სარვამარტო საჩუქრის იდეებს გაგაცნობთ, შეგახსენებთ, აუცილებელი ხარჯების გასაწევად ფინანსების ნაკლებობის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ონლაინ სესხები. მათ შორის საუკეთესო ალტერნატივა კი გახლავთ საერთაშორისო გამოცდილების მქონე კომპანია vivus.ge, სადაც 650 ლარამდე სწრაფი სესხი ყველაზე ხელსაყრელ პირობებში, სულ რაღაც 5,4%-ში გაიცემა. სწრაფი სესხის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს www.vivus.ge რაც შეეხება საყვარელი ქალისთვის საჩუქრის შერჩევას, თქვენ შეგიძლიათ მიუძღვნათ მას: ძვირფასეულობა - ეს უნაკლო საჩუქარი იქნება, თუმცა აუცილებელია ერთი დეტალის გათვალისწინება, სამკაული აუცილებლად უნდა ჯდებოდეს მისი მომავალი მფლობელის გემოვნებაში. სწორად შერჩეული სამკაული აუცილებლად დაიპყრობს თქვენი რჩეულის გულს და მარტივად შეძლებთ მის აღფრთოვანებას. დასვენება - არაჩვეულებრივი საჩუქარი იქნება ქალაქგარეთ ან საზრღვარგარეთ მისი წაყვანა. შეარჩიეთ რომანტიული ადგილი, სადაც თქვენი ორი განმარტოებას, დასვენებასა და განტვირთვას შეძლებთ. თანამეროვე საჩუქარი - აქ იგულისხმება პლანშეტი, ფლეშკა, ელექტრონული წიგნი, მობილური ტელეფონი და ა.შ. მოგეხსენებათ თანამედროვე გოგონებისა და ქალების დიდი ნაწილი დიასახლისის სტატუსს გასცდა და საქმიანი იმიჯი მოირგო. სწორედ ასეთი გოგონებისა და ქალებისთვის არის რეკომენდირებული ისეთი საჩუქრის შერჩევა, რომელიც მათ საქმეში გამოადგებათ. ავტომობილის აქსესუარი - მძღოლ ქალებს შეგიძლიათ აჩუქოთ ნავიგატორი, ვიდეორეგისტრატორი, ხმამაღალი მობილური კავშირის უნივერსალური კომპლექტი და ა.შ. საჩუქარი მოდის მიმდევარი გოგონებისთვის - ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ შეარჩიოთ ხარისხიანი კოსმეტიკა, სუნამო, ხელჩანთა, ქამარი, საფულე და ა.შ. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, აღნიშნული საჩუქრები მოდის ტენდენციებსა და თქვენი საყვარელი ქალის გემოვნებაში უნდა ჯდებოდეს. რომანტიული საჩუქარი - ამ ჯგუფში ერთიანდება: რომანტიული ვახშამი, ლექსის ან სიმღერის მიძღვნა, გრძნობებით სავსე წერილი და ა.შ. თუ ხატვის ნიჭი გაქვთ, შეგიძლიათ მისთვის სურათი დახატოთ. სასურველია რომანტიული ხასიათის ტილო ან თქვენი საყვარელი ქალის პორტრეტი. არ არის რეკომენდირებული საოჯახო ტექნიკის ჩუქება, რადგან საჩუქარი ხაზს უნდა უსვამდეს თქვენს გრძნობებს, მზრუნველობას და უსიტყვოდ ამბობდეს, რომ თქვენ თქვენი რჩეული ქალით და მისი სილამაზით აღფრთოვანებული ხართ. რა საჩუქარი შევარჩიოთ 8 მარტს საყვარელი ქალისთვის? გენდერული თანასწორობა მსოფლიოში კვლავ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება და ქალბატონები თავისი უფლებებისთვის აქტიურად იბრძვიან. თუმცა, არსებობს ქვეყნები, სადაც თანასწორობა მაქსიმალურადაა დაცული და მანდილოსნები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ. ამერიკელმა ექსპერტებმა ჩაატარეს საკმაოდ მასშტაბური კვლევა და იმ ქვეყნების რეიტინგი შეადგინეს, რომლებიც სუსტი სქესის წარმომადგენლებს საუკეთესო პირობებს სთავაზობს. პირველ ადგილს კი შვედეთი იკავებს. ქვეყანა ქალთა უფლებების კუთხით ნამდვილი ჩემპიონია. გენდერული თანასწორობა ყველა სფეროში მაქსიმალურადაა დაცული და გარდა ამისა, ქალებს სხვა დამატებითი უფლებებიც აქვთ. ქალბატონებზე არანაკლებ ზრუნავს ასევე დანიაც. განათლება, ეკონომიკა, ჯანმრთელობა თუ პოლიტიკა - ცხოვრების ყველა სფერო ორივე სქესის წარმომადგენლებზე ერთნაირადაა მორგებული. დაბოლოს, ლიდერთა სამეულს ნორვეგია ასრულებს. ნორვეგიელ დედებს 35 კვირიანი დეკრეტული შვებულების აღება შეუძლიათ და თუკი დასჭირდებათ დამატებით რამდენიმე კვირას კიდევ დაისვენებენ. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე თანასწორუფლებიან ქვეყანათა სიაში ასევე - ჰოლანდია, კანადა, ფინეთი, შვეიცარია, ავსტრალია, ავსტრ 