“როცა თბილისი წყლით დაიფარა ჩვენ ვლოცულობდით და ვასუფთავებდით”- თბილისში მცხოვრები აჰმედი “ქართველთა მარშზე”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => qartvelta-marshi [2] => ahmed-saidguli [3] => nacionalistebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146408 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => qartvelta-marshi [2] => ahmed-saidguli [3] => nacionalistebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146408 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => qartvelta-marshi [2] => ahmed-saidguli [3] => nacionalistebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => qartvelta-marshi [2] => ahmed-saidguli [3] => nacionalistebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146408) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17291,17292,17077,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146308 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 21:02:07 [post_date_gmt] => 2017-07-14 17:02:07 [post_content] => ე.წ. ქართველთა მარშის ორგანიზატორებმა აქციაზე ახალი ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის ჩამოყალიბების შესახებ ამცნეს შეკრებილ საზოგადოებას. აღმაშენებლის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნისკენ გადანაცვლებულმა აქციის მონაწილეებმა, ორგანიზატორების გამოსვლები მოისმინეს. მათ მოუწოდეს ხალხს, რომ საქართველოს მტრების წინააღმდეგ გაერთიანებულიყვნენ. აღნიშნულ განცხადებას, აქციის მონაწილეები ოვაციებით შეხვდნენ. "ჩვენ შევქმნით ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც არ იქნება არავის მონა. ეს ქვეყანა იქნება ქართული-საქართველოსთვის, სადაც იქნება ქართული ზნეობა, მორალი და ტრადიციები. ეს არის ჩვენი წინაპრების ოცნება. ეს არის ეროვნულ - გამათავისუფლებელი მოძრაობის დასაწყისი. ეს არის ილიას გზა. ჩვენ ვართ ილიას გზის გამგრძელებლები. ეროვნული მოძრაობა არასდროს ჩაცხრება. ჩვენ გავიმარჯვებთ", - განაცხადეს მათ. აქციაზე განსაკუთრებული ოვაციები მოჰყვა გია კორკოტაშვილის (კორკოტას) გამოსვლას, რომლებმაც აქციის მონაწილეებს მიმართა: "ჩემო დებო, ძმებო, შვილებო, გემრიელო ხალხო... ჩვენ ვართ კაცმოყვარე, ძალიან მაღალი ზნეობის ხალხი. ჩვენ მშვიდობიანად ჩავიარეთ და ვუთხარით ბოლოჯერ: ცოტა გონს მოეგეთ... ჩვენ გავიარეთ ჩვენს აღმაშენებელზე. არაფერი გაგვაჩნია, მარტო ღირსება გვაქვს და ამ ღირსებას ვერავის გავათელინებთ რა", - აღნიშნა მან და შემუშავებული პეტიცია წაიკითხა, სადაც აღნიშნულია, რომ ისინი აპროტესტებენ უცხო ეროვნების წარმომადგენლების მასიურ და კომპაქტურ დასახლებას საქართველოში. კორკოტაშვილის თქმით, თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ქართველები მალე უმცირესობაში აღმოჩნდებიან. მან რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი იმას, რომ აქცია მშვიდობიანია, თუმცა ეს ბოლო გაფრთხილებაა. კორკოტაშვილმა აღნიშნა, რომ თუ მათი მოთხოვნები ერთ კვირაში არ შესრულდება "ქართველთა მარში" რადიკალურ ზომებს მიმართავს. [post_title] => "ჩვენ შევქმნით ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც არ იქნება არავის მონა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chven-shevqmnit-qartul-sakhelmwifos-romelic-ar-iqneba-aravis-mona [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 22:14:30 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 18:14:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146308 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146301 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 20:15:51 [post_date_gmt] => 2017-07-14 16:15:51 [post_content] => თბილისში, აღმაშენებლის გამზირზე, ქართველთა მარში მიმდინარეობს. აქცია-მსვლელობა აღმაშენებლის გამზირზე შეძახილებით მიმდინარეობს. აქციას ფონად ორგანიზატორების სკანდირების გარდა, ბაში-აჩუკიდან სიმღერა "მხედრული" გასდევს. მსვლელობა #24-ე სკოლისა და რკინიგზელთა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო და „მარჯანიშვილის“ მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე დასრულდება. ამ დროისთვის გზის აღნიშნული მონაკვეთი გადაიკეტა. აქციის მონაწილეები ითხოვენ საქართველოში საემიგრაციო კანონის სასწრაფოდ მიღებას, რომლის მიხედვითაც, მაქსიმალურად გამკაცრდება საქართველოში ბინადრობის უფლების მინიჭება და მოქალაქეობის მინიჭების პროცესი. მათი მოთხოვნის ნუსხაში უცხოელების საქართველოში შემოსვლის შეზღუდვის და მათი მკაცრად გაკონტროლების გარდა, "ნაციონალური მოძრაობის" აკრძალვაც შედის. [post_title] => ქართველთა მარში: აღმაშენებლის გამზირზე მსვლელობა შეძახილების ფონზე მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelta-marshi-aghmasheneblis-gamzirze-msvleloba-shedzakhilebis-fonze-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-15 01:12:00 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 21:12:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146301 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146199 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-14 16:18:18 [post_date_gmt] => 2017-07-14 12:18:18 [post_content] => საზღვარგარეთ მოგზაურობის მხრივ საქართველოს რეგიონში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს. ქართველი მოსახლეობის თითქმის 70% არ დადის საზღვარგარეთ პირადი, ოფიციალური, ან ტურისტული მიზნებით. ხოლო მათგან, ვინც დადის, ყველაზე მეტი თურქეთს სტუმრობს. ასეთი შედეგები დადო კვლევამ, რომელიც სამარკეტინგო საკონსულტაციო კომპანია IPM-მა ჩაატარა. კვლევა რეგიონსა და რუსეთში ჩატარდა, რომლის ფარგლებშიც თითოეულ ქეყანაში გამოიკითხა 1200 რესპონდენტი. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, თუ რომელ ქვეყნებში განახორციელეს ვიზიტი რესპონდენტებმა ბოლო 5 წლის განმავლობაში პირადი, ოფიციალური ან ტურსიტული მიზნებით. ”გამოკითხულ ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოს მოქალაქეები ყველაზე ნაკლებად სტუმრობდნენ სხვა ქვეყნებს. რესპონდენტთა დიდი ნაწილი - 69% საზღვარგარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში პირადი, ოფიციალური ან ტურისტული მიზნებით არ ყოფილა. სომხეთის შედეგებით, გამოკითხულთა 55%-ს არ დაუტოვებია ქვეყანა ბოლო 5 წლის განმავლობაში პირადი, ოფიციალური ან ტურისტული მიზნით, ხოლო იმ რესპონდენტთა უმრავლესობამ, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ, ვიზიტი რუსეთში (32%) და საქართველოში (16%) განახორციელეს. აზერბაიჯანის შედეგებით, გამოვლინდა არაერთი ქვეყანა, რომელსაც აზერბაიჯანელები პირადი, ოფიციალური თუ ტურისტული მიზნით სტუმრობდნენ. მათ შორისაა: რუსეთი (16%), თურქეთი (15%), საქართველო (12%), არაბულ-ისლამური ქვეყნები (8%) და უკრაინა (4%). აზერბაიჯანელების 56%-ს არ დაუტოვებია ქვეყანა პირადი, ოფიციალური ან ტურსიტული მიზნით ბოლო 5 წლის განმავლობაში. რუსების 9%-მა უკრაინა, 7%-მა თურქეთი, 6%-მა კი ბელარუსი მოინახულა. გამოკითხულთა 57% არ სტუმრობდა არცერთ ქვეყანას. საინტერესოა საქართველოში სომხეთის, აზერბაიჯანისა და რუსეთის მოქალაქეების ვიზიტის საკითხიც. როგორც აღმოჩნდა, ამ ქვეყნებიდან ბოლო 5 წლის განმავლობაში პირადი, ოფიციალური ან ტურისტული მიზნით საქართველოს ყველაზე მეტად სომხები სტუმრობდენ”, - ნათქვამია IPM-ის კვლევაში. [post_title] => ქართველების 70% საზღვარგარეთ არ დადის: რეგიონში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelebis-70-sazghvargaret-ar-dadis-regionshi-yvelaze-dabali-machvenebeli-gvaqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 22:49:45 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 18:49:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146199 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146308 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 21:02:07 [post_date_gmt] => 2017-07-14 17:02:07 [post_content] => ე.წ. ქართველთა მარშის ორგანიზატორებმა აქციაზე ახალი ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის ჩამოყალიბების შესახებ ამცნეს შეკრებილ საზოგადოებას. აღმაშენებლის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნისკენ გადანაცვლებულმა აქციის მონაწილეებმა, ორგანიზატორების გამოსვლები მოისმინეს. მათ მოუწოდეს ხალხს, რომ საქართველოს მტრების წინააღმდეგ გაერთიანებულიყვნენ. აღნიშნულ განცხადებას, აქციის მონაწილეები ოვაციებით შეხვდნენ. "ჩვენ შევქმნით ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც არ იქნება არავის მონა. ეს ქვეყანა იქნება ქართული-საქართველოსთვის, სადაც იქნება ქართული ზნეობა, მორალი და ტრადიციები. ეს არის ჩვენი წინაპრების ოცნება. ეს არის ეროვნულ - გამათავისუფლებელი მოძრაობის დასაწყისი. ეს არის ილიას გზა. ჩვენ ვართ ილიას გზის გამგრძელებლები. ეროვნული მოძრაობა არასდროს ჩაცხრება. ჩვენ გავიმარჯვებთ", - განაცხადეს მათ. აქციაზე განსაკუთრებული ოვაციები მოჰყვა გია კორკოტაშვილის (კორკოტას) გამოსვლას, რომლებმაც აქციის მონაწილეებს მიმართა: "ჩემო დებო, ძმებო, შვილებო, გემრიელო ხალხო... ჩვენ ვართ კაცმოყვარე, ძალიან მაღალი ზნეობის ხალხი. ჩვენ მშვიდობიანად ჩავიარეთ და ვუთხარით ბოლოჯერ: ცოტა გონს მოეგეთ... ჩვენ გავიარეთ ჩვენს აღმაშენებელზე. არაფერი გაგვაჩნია, მარტო ღირსება გვაქვს და ამ ღირსებას ვერავის გავათელინებთ რა", - აღნიშნა მან და შემუშავებული პეტიცია წაიკითხა, სადაც აღნიშნულია, რომ ისინი აპროტესტებენ უცხო ეროვნების წარმომადგენლების მასიურ და კომპაქტურ დასახლებას საქართველოში. კორკოტაშვილის თქმით, თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ქართველები მალე უმცირესობაში აღმოჩნდებიან. მან რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი იმას, რომ აქცია მშვიდობიანია, თუმცა ეს ბოლო გაფრთხილებაა. კორკოტაშვილმა აღნიშნა, რომ თუ მათი მოთხოვნები ერთ კვირაში არ შესრულდება "ქართველთა მარში" რადიკალურ ზომებს მიმართავს. [post_title] => "ჩვენ შევქმნით ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც არ იქნება არავის მონა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chven-shevqmnit-qartul-sakhelmwifos-romelic-ar-iqneba-aravis-mona [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 22:14:30 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 18:14:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146308 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 257 [max_num_pages] => 86 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 485759e5d50b52f11bd7dea09fc34a36 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )