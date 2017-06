როდ სტიუარტი ახალგაზრდა მეუღლესთან ერთად კანის სანაპიროზე ერთობა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rod-stiuarti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136519 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rod-stiuarti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136519 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4946 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rod-stiuarti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rod-stiuarti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136519) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4946) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 81140 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-12 11:55:53 [post_date_gmt] => 2016-10-12 07:55:53 [post_content] => ბრიტანელი როკ-მომღერალი როდ სტიუარტი დღეიდან რაინდია, საზეიმო ცერემონიალზე ახალი წოდება მას, დედოფლის გადაწყვეტილებით, პრინცმა უილიამმა მიანიჭა. ელისაბედ მეორემ სტიუარტს ტიტული მუსიკასა და ქველმოქმედებაში შეტანილი წვლილისთვის უბოძა. 71 წლის სტიუარტი იმ მუსიკოსებს შორის არის, რომლებმაც ისტორიაში ყველაზე მეტი ალბომი გაყიდეს. 100 ყველაზე დიდ მომღერალს შორის, რომელიც ჟურნალმა Rolling Stone შეადგინა, 59-ე ადგილას არის. როდ სტიუარტს პრინცმა უილიამმა რაინდობა უბოძა

როდ სტიუარტის სახლი, რომელიც ინგლისში ესეკსის საგრაფოში მდებარეობს, 7.5 მილიონ ფუნტ სტერლინგად იყიდება. 71 წლის მუსიკოსმა ეს ულამაზესი სახლი ტბასთან აუზით, საჩოგბურთო მოდენებით, საჯინიბოთი, დიდი ბაღითა და ორი საძინებლით, თავის დროზე 1,2 მილიონად იყიდა. ინტერნეტში მოხვდა ტყის მახლობლად მდებარე ამ ულამაზესი სახლის რამდენიმე ფოტო. ამჯერად სერ როდ სტიუარტი და მისი მეუღლე, პენი ლანკასტერი ესეკსის საგრაფოში მდებარე სხვა სახლს არემონტებენ. როგორც წყვილი ამბობს, მათ იმ ადგილას სურთ ცხოვრება, სადაც ბავშვობის წლები გაატარეს. როდ სტიუარტის სახლი ტბასთან 7 მილიონად იყიდება (ფოტო)

ბრიტანელმა მომღერალმა როდ სტიუარტმა განაცხადა, რომ მისი 5 წლის შვილი, ეიდენი, სავარაუდოდ, გეია. სტიუარტი ამბობს, რომ ბავშვს ძალიან მოსწონს ქალის სამოსი. იგი დედის კაბებს იცვამს და სახლში ქალივით გამოწყობილი დადის. „ჯერ არ ვიცი, როგორი იქნება ჩემი უმცროსი შვილი მომავალში. მას უყვარს ქალივით გამოპრანჭვა, გიჟდება დედამისის ტანსაცმელზე. იმედი გვაქვს, ასაკთან ერთად ეს გატაცებაც გაივლის," - განაცხადა 71 წლის როდმა. იმ შემთხვევაში კი, თუ ეიდენი ნამდვილად გეი იქნება, მშობლებს საწინააღმდეგო არაფერი ექნებათ. მუსიკოსმა განაცხადა, რომ შვილს მიიღებს ისეთს, როგორიც იქნება, მთავარი მისი ბედნიერებაა. როდ სტიუარდი ფიქრობს, რომ მისი 5 წლის შვილი გეია

ბრიტანელი როკ-მომღერალი როდ სტიუარტი დღეიდან რაინდია, საზეიმო ცერემონიალზე ახალი წოდება მას, დედოფლის გადაწყვეტილებით, პრინცმა უილიამმა მიანიჭა. ელისაბედ მეორემ სტიუარტს ტიტული მუსიკასა და ქველმოქმედებაში შეტანილი წვლილისთვის უბოძა. 71 წლის სტიუარტი იმ მუსიკოსებს შორის არის, რომლებმაც ისტორიაში ყველაზე მეტი ალბომი გაყიდეს. 100 ყველაზე დიდ მომღერალს შორის, რომელიც ჟურნალმა Rolling Stone შეადგინა, 59-ე ადგილას არის. როდ სტიუარტს პრინცმა უილიამმა რაინდობა უბოძა