როდის შეწყდება წვიმა საქართველოში?

20 აპრილს მოსულმა სეტყვამ კახეთის მუნიციპალიტეტები დააზარალა. შედარებით მძიმე მდგომარეობაა ლაგოდეხის ორ და გურჯაანის ხუთ სოფელში. დაზიანებულია ვენახები , ხეხილის ბაღები და ბაღჩეული კულტურები. ყველა პრობლემურ მუნიციპალიტეტში მუშაობს ზარალის დამთვლელი კომისია. საჰაერო სივრცის გადატვირთულობის გამო, შეზღუდვების პირობებში სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემის აქტიური მუშაობის შედეგად კახეთის რამდენიმე რაიონში მძლავრი ატმოსფერული პროცესები მნიშვნელოვნად შესუსტდა. სსსტც „დელტას" ინფორმაციით, სისტემის მართვის ცენტრის მიერ 20 მაისს დღის 11:00 საათიდან კახეთის რეგიონში ჩრდილო-დასავლეთი მიმართულებიდან დიდი ფართობის მქონე ჩამოყალიბებული სეტყვასაშიში ფრონტალური ღრუბლის მასების შემოსვლა დაფიქსირდა. ღრუბელმა ეტაპობრივად მოიცვა ახმეტის, თელავის, გურჯაანის, ყვარელის, სიღნაღის და ლაგოდეხის რაიონები. "მეტეოროლოგიური რადიოლოკატორიდან მიღებული მონაცემების მიხედვით სეტყვის მოსვლის ალბათობა 100 % იყო, მოსალოდნელი მარცვლების ზომა კი 40-50 მმ. პროცესებს თან დაერთო ადგილობრივად შიდამასიური ღრუბლის მასების ფორმირებაც, რაც სეტყვასაშიში პროცესების დამატებით გაძლიერების წინაპირობაა. 12:04 საათზე და 18:08 სთ-დან 20:41 სთ-მდე 70 ერთეულ სეტყვასაშიში ღრუბლის კერაზე სარაკეტო დამუშავება ეტაპობრივად განხორციელდა. რაკეტების სროლები მნიშვნელოვანი შეზღუდვების პირობებში განხორციელდა, რადგან გაუარესებული ამინდის გამო საჰაერო სივრცე საფრენი აპარატებით იყო გადატვირთული, რაც რაკეტების დროულად გასროლას შემაფერხებელი ფაქტორია", - აცხადებენ დელტაში. [post_title] => სტიქიამ კახეთს დიდი ზიანი მიაყენა

გადაუღებელი წვიმის შედეგად, ქუთაისი-ალპანა-მამისონის ცენტრალური გზის მონაკვეთი დაიტბორა, რის შედეგად გზაზე გადაადგილება შეუძლებელია. გარდა ამისა, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ჟონეთში წყალმა მოსახლეობის ეზოები და სახლის სარდაფები დატბორა. კოკისპირული წვიმების შედეგად სოფელ ჟონეთში სკოლაც დაიტბორა. „მოსული წვიმის შედეგად დაიტბორა სახლები. დაგვიზიანა ავეჯი და საოჯახო ტექნიკა. ვერაფრის გადარჩენა ვერ მოვახერხეთ. მსგავსი სიტუცია თითქმის ყოველ წელიწადს არის. არ ვიცი, რა გვეშველება", - აცხადებენ ადგილობრივები. სოფელ ჟონეთში მობილიზებული არიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები, რომლებიც დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმბვით სამუშაოებს აწარმოებენ. წყარო: ინტერპრესნიუსი [post_title] => ქუთაისი-ალპანა-მამისონის ცენტრალური გზის მონაკვეთი დაიტბორა

თბილისში ძლიერი წვიმაა, მანამდე კი, უამინდობის გამო, დედაქალაქში დაბნელდა. სინოპტიკოსები უახლოეს დღეებში გამოდარებას არ ელოდებიან. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 21 მაისამდე საქართველოში შენარჩუნდება დროგამოშვებით წვიმიანი ამინდი, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. https://www.youtube.com/watch?v=msA7w1-cwEg [post_title] => თბილისში დაბნელდა და წვიმს [post_title] => სტიქიამ კახეთს დიდი ზიანი მიაყენა