როგორ აღმოჩნდა რომან გოცირიძე „MTV“-ის ეთერში ბიონსესთან ერთად

"ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მეფის დაბრუნება არის კარგი, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არის ბნელი, მათი მმართველობა არის ქაჯურ-დემოკრატიული და მათი იდეები საზიანოა ქვეყნისთვის," - ამის შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა რომან გოცირიძემ განაცხადა. მისი თქმით, მონარქიის აღდგენა ნიშნავს თავადაზნაურობის აღდგენასაც „მაშინ, დაურიგონ თავად-აზნაურობას მიწები. მაგათ იკითხონ, თორემ გოცირიძეები რაჭის აზნაურები ვიყავით, 10 სოფელიც გვქონდა და 200 ყმა გვყავდა. ნახევრად მეგრელი ვარ და იქაც მქონდა მიწები," - განაცხადა "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წევრმა. "გოცირიძეები აზნაურები ვიყავით, 10 სოფელიც გვქონდა და 200 ყმა გვყავდა," - რომან გოცირიძე

ბიონსესა და ჯეი-ზის თაყვანისმცემლები დარწმუნებულები არიან, რომ მომღერალმა ტყუპები უკვე გააჩინა. ასეთი დასკვნა კი მას შემდეგ გამოიტანეს, რაც სოლანჟ ნოულზი მათ კლინიკა UCLA hospital-თან შენიშნეს, სადაც ამ დროისთვის ვარსკვლავი არის მოთავსებული. სოლანჟი ცდილობდა, შეუმჩნეველი ყოფილიყო, თუმცა პაპარაცებმა მისი ამოცნობა მაინც მოახერხეს. ცნობილია, რომ ჯეი-ზიმ მთლიანად მეხუთე სართული იქირავა, რათა მისმა მეუღლემ და ორმა შვილმა თავი კარგად იგრძნონ. წყვილს ინფორმაცია ოფიციალურად ჯერ არ დაუდასტურებია. ბიონსე და ჯეი-ზი მშობლები გახდნენ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ხუთი თვის გეგმა ნახევარი მილიარდი ლარით გაირღვა – ამის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტი რომან გოცირიძე წერს. მისი თქმით, ეს ჩამორჩენა რომ აღმოიფხვრას და ნახევარი წლის გეგმა შესრულდეს, ივლისში 1,415 მილიარდი ლარი უნდა დაიხარჯოს, მაშინ როცა საშუალოდ თვეში 836 მილიონი ლარი იხარჯებოდა. გოცირიძე ვარაუდობს, რომ ამის გამო ლარის გაუფასურება დაიწყება. „ხარჯებში ჩამორჩენა იყო ლარის გამყარების ძირითადი მიზეზი, ისევე როგორც ლარის ერთბაშად ხარჯვა იქნება ლარის გაუფასურების მიზეზი, რაც არაერთხელ გვინახავს უკვე. (თურქული ლირის ფაქტორისა და სხვა სისულელებიის რომ არავის სჯერა, ისედაც ვიცით). მთავრობა, როგორც ჩანს, შემოდგომისათვის ინახავს ტკბილ საბიუჯეტო ლუკმას. დახარჯავს წინასაარჩევნოდ და ნასიამოვნები ხალხის ხმებით გვეყოლება ახალი მერები და ახალი საკრებულოები, გვექნება აქა-იქ კეთილმოწყობილი ეზოები და ნაჩქარევად ამოვსებული ორმოოები, მაგრამ არ გვეყოლება ლარი და არც ქვეყანას ეყოლება პატრონი", – წერს ის სოციალურ ქსელში. "პერმანენტულ დეჟავიუობაში ვარ გადავარდნული. მეხუთე წელი ერათი და იგივეს წერა მიხდება ამ დროს და ყველაფერი რომ ასპროცენტიანი სიზუსტით მეორდება?", – დასძენს ის. გოცირიძე ლარის გაუფასურებას პროგნოზირებს: სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების გეგმა ნახევარი მილიარდით გაირღვა "ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მეფის დაბრუნება არის კარგი, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არის ბნელი, მათი მმართველობა არის ქაჯურ-დემოკრატიული და მათი იდეები საზიანოა ქვეყნისთვის," - ამის შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა რომან გოცირიძემ განაცხადა. მისი თქმით, მონარქიის აღდგენა ნიშნავს თავადაზნაურობის აღდგენასაც „მაშინ, დაურიგონ თავად-აზნაურობას მიწები. მაგათ იკითხონ, თორემ გოცირიძეები რაჭის აზნაურები ვიყავით, 10 სოფელიც გვქონდა და 200 ყმა გვყავდა. ნახევრად მეგრელი ვარ და იქაც მქონდა მიწები," - განაცხადა "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წევრმა.

"გოცირიძეები აზნაურები ვიყავით, 10 სოფელიც გვქონდა და 200 ყმა გვყავდა," - რომან გოცირიძე