როგორ აღმოჩნდნენ ქართველი ლამაზმანები „Black Eyed Peas“-ის კონცერტზე

მერაია ქერი პაპარაცებმა ბარსელონაში დააფიქსირეს. დასავლური ტაბლოიდების თანახმად, მერაია კონცერტის გამართვას გეგმავს. ფოტოებიდან ჩანს, რომ ქერის მკვეთრად აქვს წონაში მომატებული, რასაც მის ბოიფრენდთან დაშორებას მიაწერენ. შეგახსენებთ, რომ ვარსკვლავი და ბრაიან ტანაკა ერთმანეთს აპრილის შუა რიცხვებში დაშორდნენ. მიზეზად ქერის ბოიფრენდის ფინანსური პრობლემები სახელდება. არსებული ინფორმაციით, მერაია მას ფულს უხდიდა, რათა მისთვის სიურპრიზები მოეწყო. [gallery link="file" ids="140157,140158,140159"]
[post_title] => წონაში მკვეთრად მომატებული მერაია ქერი ბარსელონაში გამოჩნდა

ჯერ კიდევ გუშინ, "ფორტუნა" წერდა იმის შესახებ, რომ მერაია ქერის ყოფილი ბოიფრენდი ენატრება და „ინსტაგრამზე" მის ფოტოებს აზიარებს. დღეს კი დასავლური პრესა ქერისა და ბრაიან ტანაკას რომანის განახლებაზე წერს. პაპარაცებმა წყვილის რომანტიკული შეხვედრის ამსახველი ფოტოები გაავრცელეს, რომლებიც მალიბუშია გადაღებული და სადაც ორივე საკმაოდ ბედნიერად გამოიყურება. ქერის და ტანაკას კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებიათ, თუმცა, სავარაუდოდ, ქერი დუმლის მალე დაარღვევს. შეგახსენებთ, რომ წყვილი ერთმანეთს აპრილში დაშორდა. მიზეზად ქერის ახალგაზრდა საყვარლის ფინანსური პრობლემები დასახელდა, რომლის გამოც ცნობილ მომღერალს მისი რჩენა უწევდა.

[gallery link="file" columns="4" ids="133817,133818,133820,133821"] [post_title] => მერაია ქერი და ბრაიან ტანაკა შერიგდნენ? [post_title] => მერაია ქერი ყოფილ მეუღლეს ურიგდება?

47 წლის მერაია ქერი და მისი ექს-მეუღლე, 36 წლის ნიკ ქენონი ურთიერთობას ახალ შანსს მისცემენ. როგორც გამოცემამ Radaronline გაარკვია, წყვილი შერიგებას გეგმავს. „ბავშვებს მშობლების შერიგებაზე მეტად არაფერი უნდათ. მათ კვლავ უყვართ ერთმანეთი და მერაია ხვდება, რომ ნიკის მსგავსად მას ვერავინ უთანაგრძნობს", - ყვება ინსაიდერი. მისივე თქმით, ბრაიან ტანაკასთან დაშორების მიზეზი სწორედ ნიკი გახდა და ეს მერაიამ მას უკვე უთხრა. აღსანიშნავია, რომ დაშორების შემდეგ ისინი ახლო მეგობრებად დარჩნენ, ამიტომ მათი რომანის აღდგენა უფრო გამარტივდება. [post_title] => მერაია ქერი ყოფილ მეუღლეს ურიგდება? [post_title] => მერაია ქერი ყოფილ მეუღლეს ურიგდება? 