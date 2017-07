როგორ დავაკავშიროთ ეფექტიანად რკინიგზა აეროპორტს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => saqartvelos-rkinigza [2] => kopitnari [3] => gzsh ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143661 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => saqartvelos-rkinigza [2] => kopitnari [3] => gzsh ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143661 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1747 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => saqartvelos-rkinigza [2] => kopitnari [3] => gzsh ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => saqartvelos-rkinigza [2] => kopitnari [3] => gzsh ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143661) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1747,16985,13963,3657) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141774 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-28 11:39:15 [post_date_gmt] => 2017-06-28 07:39:15 [post_content] => თბილისი-ბათუმის მატარებლით მგზავრობა ძვირდება. პირველი ივლისიდან შვეიცარული კომპანია „შტადლერის“ ორსართულიანი ელექტრო მატარებლის ბიზნეს კლასის ბილეთების ფასი 100 ლარი ხდება. პირველი კლასის ბილეთი კი 45 ლარის ნაცვლად 60 ლარი ეღირება. როგორც "ფორტუნას" საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დაჩი ცაგურიამ განუცხადა, ფასის გაზრდა, მხოლოდ ბიზნეს კლასისა და პირველი კლასის ბილეთებს ეხება. "საქართველოში სარკინიგზო მგზავრთა გადაყვანა დოტაციურია და სუბსიდირება ხდება ამ მიმართულებით. ბიზნეს და პირველმა კლასმა, სადაც დამატებით კოფორტს ითხოვს მომხმარებელი, მან თავად უნდა გადაიხადოს ამ კომფორტში ფული. ჩვენ არ უნდა დავასუბსიდიროთ ეკონომ კლასის გარდა, სხვა მგზავრობა. იმიტომ რომ ბიზნეს და პირველი კლასი ის საფასო სეგმენტია, რომელიც თავად უნდა იხდიდეს ამ სიამოვნებაში ფულს", – განაცხადა დაჩი ცაგურიამ. რაც შეეხება ეკონომ კლასის ბილეთების გაძვირების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, დაჩი ცაგურია ამას კატეგორიულად უარყოფს. მისი თქმით, ამ ტიპის ბილეთები უბრალოდ, სეზონურ ფასს უბრუნდება – 18 ლარის ნაცვლად, ზაფხულის პერიოდში მისი შეძენა 24 ლარად იქნება შესაძლებელი. "მეოთხე წელია უკვე გვაქვს სეზონური და არასეზონური ფასები. 2012 წლამდე ეკონომ კლასი მუდმივად 25 ლარი ღირდა. ჩვენ 10 თვის განმავლობაში გავაკეთეთ ფასდაკლება და 24 ლარიან ბილეთს არასეზონურ პერიოდში 18 ლარად ვთავაზობთ მგზავრებს. ახლა ისევ ზაფხულია და შესაბამისად ბილეთის ღირებულება სეზონურ ფასს დაუბრუნდა", – განმარტა დაჩი ცაგურიამ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ბიზნეს კლასის ბილეთები 100 ლარად: რატომ ძვირდება თბილისი-ბათუმის მატარებლით მგზავრობა? [post_title] => ბიზნეს კლასის ბილეთები 100 ლარად: რატომ ძვირდება თბილისი-ბათუმის მატარებლით მგზავრობა? [post_title] => ერთი გზა ლონდონისკენ 47 ევრო: ქუთაისიდან ფრენები დაიწყო [post_title] => საქართველოს რკინიგზა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგში 38-ე ადგილზე მოხვდა "საქართველოში სარკინიგზო მგზავრთა გადაყვანა დოტაციურია და სუბსიდირება ხდება ამ მიმართულებით. ბიზნეს და პირველმა კლასმა, სადაც დამატებით კოფორტს ითხოვს მომხმარებელი, მან თავად უნდა გადაიხადოს ამ კომფორტში ფული. ჩვენ არ უნდა დავასუბსიდიროთ ეკონომ კლასის გარდა, სხვა მგზავრობა. იმიტომ რომ ბიზნეს და პირველი კლასი ის საფასო სეგმენტია, რომელიც თავად უნდა იხდიდეს ამ სიამოვნებაში ფულს", – განაცხადა დაჩი ცაგურიამ. რაც შეეხება ეკონომ კლასის ბილეთების გაძვირების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, დაჩი ცაგურია ამას კატეგორიულად უარყოფს. მისი თქმით, ამ ტიპის ბილეთები უბრალოდ, სეზონურ ფასს უბრუნდება – 18 ლარის ნაცვლად, ზაფხულის პერიოდში მისი შეძენა 24 ლარად იქნება შესაძლებელი. "მეოთხე წელია უკვე გვაქვს სეზონური და არასეზონური ფასები. 2012 წლამდე ეკონომ კლასი მუდმივად 25 ლარი ღირდა. ჩვენ 10 თვის განმავლობაში გავაკეთეთ ფასდაკლება და 24 ლარიან ბილეთს არასეზონურ პერიოდში 18 ლარად ვთავაზობთ მგზავრებს. ახლა ისევ ზაფხულია და შესაბამისად ბილეთის ღირებულება სეზონურ ფასს დაუბრუნდა", – განმარტა დაჩი ცაგურიამ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ბიზნეს კლასის ბილეთები 100 ლარად: რატომ ძვირდება თბილისი-ბათუმის მატარებლით მგზავრობა? 