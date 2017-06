როგორ დავიკლოთ წონაში ხუთ დღეში ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების გარეშე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => varskvlavebis-dieta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140207 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => varskvlavebis-dieta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140207 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 166 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => varskvlavebis-dieta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => varskvlavebis-dieta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140207) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (166,1860) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135305 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 20:48:04 [post_date_gmt] => 2017-05-31 16:48:04 [post_content] => ავსტრალიელმა კეროლინ ჰარტცმა ასაკის „მოტყუება“ შეძლო და 70 წლის ასაკში 30 წლის ქალის ფიგურა შეინარჩუნა, რაც მისი განცხადებით ჩვეულებრივი დიეტის დამსახურებაა. ჰარტცის განცხადებით, მან 30 წლის წინ სრულად ამოიღო რაციონიდან შაქარი, რომელზეც მრავალი წელი იყო დამოკიდებული. ტკბილეულის დიდმა მოყვარულმა, ერთ მშვენიერ დღეს მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ ჯანმრთელობა ბევრად ძვირფასი იყო, ვიდრე გემრიელი დესერტი, საკუთარი თავისთვის მიცემულ პირობას დღესაც პირნათლად ასრულებს. გარდა დიეტისა, იდეალური ფორმის შენარჩუნებაში ქალბატონს მუდმივად პოზიტიური განწყობა ეხმარება, „მე ოპტიმისტი ვარ და ყველაზე მძიმე განაცდელსაც ყოველთვის პოზიტიური განწყობით ვხვდები“, - აღნიშნა კეროლმა ჟურნალისტებთან ინტერვიუში. დღეს ჰერტცი ჯანსაღი ცხოვრების ეტალონად ითვლება მთელ მსოფლიოში, რომელიც საკუთარი მაგალითით არწმუნებს სხვებს, რომ არც ასაკი, არც მშობიარობა არ უშლის ხელს ახალგაზრდობის შენარჩუნებას. დიეტა, რომლის წყალობითაც 70 წლის ავსტრალიელმა ქალბატონმა ახალგაზრდობა შეინარჩუნა

არსებობს მითი, თითქოს დიეტა ნახშირწყლების გარეშე, წონის დაკლების საუკეთესო საშუალებაა. საინტერესოა რამდენად მართებულია მსგავსი მოსაზრება? * მითი დიეტაზე ნახშირწყლების გარეშე - რაშია ამგვარი დიეტის მიმზიდველობა? - ბევრი დარწმუნებულია, რომ თუ ნახშირწყლებს მოიკლებს, შეზღუდვების გარეშე შეუძლია მიიღოს ცილებით და ცხიმებით მდიდარი პროდუქტი, ამიტომ ყველას მოსწონს დიეტა, როცა სინდისის ქენჯნის გარეშე შეუძლება მიირთვას ძეხვი ან ხორცის მოზრდილი ნაჭერი. თუმცა, ამგვარი კვება და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას თავისი ნეგატიური მხარეები აქვს. * დიეტის შედეგები - ნახშირწყლების დიდი რაოდენობით ცილებით ჩაანაცვლება, კუჭში მარილმჟავის გაძლიერებულ სეკრეციას და მომატებულ მჟავიანობას იწვევს, რაც თავის მხრივ გასტრიტის და წყლულის მიზეზი ხდება. ნაწლავებში მცირდება უჯრედისი, იწყება შეკრულობა და ორგანიზმის მოწამვლა. კუჭის შემდეგ ზარალდება ღვიძლი, რომელიც ცილის დაშლის შდეგად დიდი რაოდენობით წარმოქმნილი ტოქსიკური ნივთიერებების წყალობით კოლოსალურ ზეწოლას განიცდის. ფინალურ შეტევას თირკმელები განიცდის, რომელიც ვერ ახერხებს ორგანიზმის ზედმეტი ამინომჟავებისგან გაწმენდას. შედეგად ირღვევა ნივთიერებათა ცვლა, ირღვევა ორგანიზმის ნორმალური მუშაობა და ზიანდება თითქმის ყველა სასიცოცხლო ორგანო. * ნახშირწყლები - ყველამ, ვისაც წონაში დაკლება სურს, უნდა იცოდეს, რომ ნახშირწყლები აუცილებელია ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. თუმცა, არსებობს სასარგებლო ნახშირწყლები, რომელთა მიღება აუცილებელია და მავნებელი, რომლებიც საერთოდ უნდა ამოვიღოთ რაციონიდან. უსარგებლო ანუ „სწრაფი" ნახშირწყლების ჯგუფს შაქარი და შოკოლადი, ტკბილეული, საკონდიტრო ნაწარმი და გაზიანი სასმელი მიეკუთვნება, ნახშირწყლების მეორე და შედარებით „ნელ" ჯგუფს თაფლი, ხილი და ხილის წვენი, ბურღულეული, პურეული და მაკარონი მიეკუთვნება - სწორედ ეს პროდუქტია აუცილებელი დაბალანსებული კვებისთვის, რადგან მხოლოდ მათ შეუძლიათ ორგანიზმისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ვიტამინებითა და მინერალებით მომარაგება. [post_title] => რა ზიანი შეიძლება მიაყენოთ ორგანიზმს ცილოვანი დიეტით? რა ზიანი შეიძლება მიაყენოთ ორგანიზმს ცილოვანი დიეტით?

ის, ვინც დიეტას იცავს ყოველთვის დიდ ყურადღებას აქცევს საკუთარ რაციონს - ითვლის კალორიებს, უარს ამბობს ტკბილეულზე და მხოლოდ ზუსტად დადგენილ დროს იკვებება. სამწუხაროდ, სასმელი მათ რაციონში არ შედის. არადა, სითხის მიღება არანაკლებ მნიშვნელოვანია. თუ თქვენ ტკბილ გაზიან წყალს ეტანებით, მაშინ ნუ გაგიკვირდებათ, რომ წონაშიც რთულად იკლებდეთ და ცელულიტიც არსად ქრება. თუმცა, არსებობს სასარგებლო სასმელიც, რომელიც თქვენს ორგანიზმსაც გააჯანსაღებს და წონაში დაკლებაშიც გეხმარებათ. გთავაზოობთ 10 უგემრიელესი ჩაის ვარიანტს, რომელთა მირთმევა არა მარტო სასარგებლო, არამედ სასიამოვნოცაა, რადგან ერთის მხრივ შიმშილის გრძნობას მოგიკლავთ, მეორეს მხრივ კი, დააჩქარებენ ზედმეტი კილოგრამების დაკარგვის პროცესს. ჯანჯაფილის ჩაი სასრგებლო თვისებებით ჯანჯაფილი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია, მის შემადგენლობაში არსებული ზეთები კი, აჩქარებენ მეტაბოლიზმს, აუმჯობესებენ მომნელებელი სისტემის მუშაობას და ნივთიერებათა ცვლის პროცესს. გარდა ამისა, ჯანჯაფილი ამცირებს შიმშილის გრძნობას და ტკბილის მოთხოვნილებას. დაჭერით თხლად ჯანჯაფილის ფესვები და დაასხით მდუღარე წყალი. გემოვნებით დაუმატეთ ლიმონის წვენი და თაფლი. გააჩერეთ 10-15 წუთი და მიირთვით. ჩაი მასალა ინდური ჩაი მასალა მათთვისაა რეკომენდებული, ვისაც იმუნიტეტის გაძლიერება და მომნელებელი სისტემის მუშაობის გაუმჯობესება უნდა. ბუნებრივად შენელებულ ჩაის ფოთლებს დაუმატეთ ცხელი წყალი, რძე და მიირთვით. მწვანე ჩაი მწვანე ჩაი სამართლიანად ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე სასარგებლო სახეობად. ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ ის იაპონელების საყვარელი სასმელია. სხვათაშორის, სწორედ იაპონელები არიან მწვანე ჩაის სასარგებლო თვისებების საუკეთესო ილუსტრაცია, რადგან არასდროს უჩივიან ჭარბ წონას და ყველაზე დიდხანს ცოცხლობენ. შეარჩიეთ მწვანე ჩაი დანამატებისა და არომატიზატორების გარეშე. დასხით ცხელი წყალი და მიირთვით ლიმონთან ერთად. ასკილის ჩაი ასკილის ჩაის რაციონში შეტანას რამდენიმე მიზეზი აქვს. პირველ რიგში, ის აძლიერებს იმუნიტეტს და ზოგადად ორგანიზმს. საიდუმლო კი, იმ ვიტამინებშია, რომელსაც ასკილი შეიცავს. გარდა ამისა, ასკილი აუმჯობესებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მუშაობას და აქრობს შიმშილის გრძნობას. მიირთვით ასკილის ჩაი სადილამდე ნახევარი საათით ადრე და დარწმუნებული იყავით, რომ იმაზე მეტს არ მიირთმევთ, ვიდრე თქვენს ორგანიზმს ჭირდება. ჭინჭრის ჩაი ჭინჭარი სასარგებლოა გულისთვის და სისხლძარღვებისთვის. თუმცა, ამით არ მთავრდება მისი სასარგებლო თვისებები. ჭინჭარი დიდი რაოდენობით ვიტამინებსა და მინერალებს, მათ შორის რკინას, ფოსფორს და კალიუმს შეიცავს. გარდა ამისა, ის აკონტროლებს ჭამის მადას. ერთ სუფრის კოვზ ჭინჭრის ფოთოლს დაასხით ცხელი წყალ [post_title] => დალიე და გახდი! - ჩაი, რომელიც წონის დაკლებაში დაგეხმარებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dalie-da-gakhdi-chai-romelic-wonis-daklebashi-dagekhmarebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 16:40:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 12:40:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=44675 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135305 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 20:48:04 [post_date_gmt] => 2017-05-31 16:48:04 [post_content] => ავსტრალიელმა კეროლინ ჰარტცმა ასაკის „მოტყუება“ შეძლო და 70 წლის ასაკში 30 წლის ქალის ფიგურა შეინარჩუნა, რაც მისი განცხადებით ჩვეულებრივი დიეტის დამსახურებაა. ჰარტცის განცხადებით, მან 30 წლის წინ სრულად ამოიღო რაციონიდან შაქარი, რომელზეც მრავალი წელი იყო დამოკიდებული. ტკბილეულის დიდმა მოყვარულმა, ერთ მშვენიერ დღეს მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ ჯანმრთელობა ბევრად ძვირფასი იყო, ვიდრე გემრიელი დესერტი, საკუთარი თავისთვის მიცემულ პირობას დღესაც პირნათლად ასრულებს. გარდა დიეტისა, იდეალური ფორმის შენარჩუნებაში ქალბატონს მუდმივად პოზიტიური განწყობა ეხმარება, „მე ოპტიმისტი ვარ და ყველაზე მძიმე განაცდელსაც ყოველთვის პოზიტიური განწყობით ვხვდები“, - აღნიშნა კეროლმა ჟურნალისტებთან ინტერვიუში. დღეს ჰერტცი ჯანსაღი ცხოვრების ეტალონად ითვლება მთელ მსოფლიოში, რომელიც საკუთარი მაგალითით არწმუნებს სხვებს, რომ არც ასაკი, არც მშობიარობა არ უშლის ხელს ახალგაზრდობის შენარჩუნებას. 