როგორ გამოიყურება პუერტო რიკო ქარიშხალ „მარიას“ შემდეგ (ფოტოგალერეა)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => puerto-riko [1] => qarishkhali-maria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166394 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => puerto-riko [1] => qarishkhali-maria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166394 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18862 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => puerto-riko [1] => qarishkhali-maria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => puerto-riko [1] => qarishkhali-maria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166394) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18862,19340) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166147 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 14:25:42 [post_date_gmt] => 2017-09-21 10:25:42 [post_content] => ქარიშხალმა „მარიამ" პუერტო რიკო ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა. სტიქიას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა, რომელსაც სახურავი დაეცა. დაზარალებულ რეგიონებში არსებული ვითარების შესახებ ოფიციალური მონაცემები კვლავაც არ არსებობს. ამ დროისთვის „მარია" მეოთხედან მესამე კატეგორიამდე შესუსტდა და დომინიკელთა რესპუბლიკისკენ მიემართება. „მარია" „ირმას" შემდეგ მეორე ძლიერი ქარიშხალია, რომელმაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში კარიბის ზღვის კუნძულებს გადაუარა. [post_title] => ქარიშხალ "მარიას" 1 ადამიანი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qarishkhal-marias-1-adamiani-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 14:25:42 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 10:25:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165931 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-20 20:03:51 [post_date_gmt] => 2017-09-20 16:03:51 [post_content] => ქარიშხალი „მარია“ პუერტო-რიკოს დაატყდა თავს. ძლეირმა ქარმა, რომლის სიჩქარე 350 კილომეტრს საათში აღწევს, წააქცია ხეები და ეროვნული მეტეროლოგიური სამსახურის ორი რადარი დააზიანა. შტორმი მეოთხე კატეგორიის სიმძლავრისაა. https://twitter.com/RafaelRomoCNN/status/910455954176606208 სანაპირო ზონიდან ევაკუირებულია მოსახლეობა. სინოპტიკოსების პროგნოზით, „მარია“ პუერტო-რიკოს ისტორიაში ყველაზე ძლიერი ქარიშხალი იქნება. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Grhthppxe7c პუერტო-რიკომდე ქარიშხალმა „მარიამ“ კუნძულ დომინიკას გადაურა, სადაც სტიქიას, სულ მცირე, შვიდი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერლა. [post_title] => ქარიშხალი „მარია“ პუერტო-რიკოს თავს დაატყდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qarishkhali-maria-puerto-rikos-tavs-daatyda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 23:15:03 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 19:15:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165931 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 165104 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 12:07:32 [post_date_gmt] => 2017-09-19 08:07:32 [post_content] => ქარიშხალი „მარია“ მეხუთე კატეგორიამდე გაძლიერდა. მისი სიჩქარე საათში 300 კმ-ს აღწევს. „როიტერსის“ ინფორმაციით, ბოლო 1 თვის განმავლობაში ის სიძლიერით მეორე შტორმია, რომელმაც ერთდროულად რამდენიმე ქვეყანას გადაუარა. ამჯერად სტიქიამ დომინიკის რესპუბლიკა დააზარალა. სტიქია თანდათან პუერტო რიკოს უახლოვდება. ქარიშხლის შედეგად დაინგრა ათობით ნაგებობა, შეწყვეტილია ტურისტული სეზონი. აშშ თავის მოქალაქეებს მოუწოდებს, თავი შეიკავონ მოგზაურობისგან. [post_title] => ქარიშხალი „მარია“ მეხუთე კატეგორიამდე გაძლიერდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qarishkhali-maria-mekhute-kategoriamde-gadzlierda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 12:07:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 08:07:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165104 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166147 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 14:25:42 [post_date_gmt] => 2017-09-21 10:25:42 [post_content] => ქარიშხალმა „მარიამ" პუერტო რიკო ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა. სტიქიას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა, რომელსაც სახურავი დაეცა. დაზარალებულ რეგიონებში არსებული ვითარების შესახებ ოფიციალური მონაცემები კვლავაც არ არსებობს. ამ დროისთვის „მარია" მეოთხედან მესამე კატეგორიამდე შესუსტდა და დომინიკელთა რესპუბლიკისკენ მიემართება. „მარია" „ირმას" შემდეგ მეორე ძლიერი ქარიშხალია, რომელმაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში კარიბის ზღვის კუნძულებს გადაუარა. [post_title] => ქარიშხალ "მარიას" 1 ადამიანი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qarishkhal-marias-1-adamiani-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 14:25:42 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 10:25:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 96b60907674a48ad943adfbea2f5ae2d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )