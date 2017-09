როგორ გამოიყურებიან 90-იანი წლების სუპერმოდელები ახლა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => linda-evangelista [1] => sindi-kroufordi [2] => naomi-qembeli [3] => klaudia-shiferi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168842 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => linda-evangelista [1] => sindi-kroufordi [2] => naomi-qembeli [3] => klaudia-shiferi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168842 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 407 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => linda-evangelista [1] => sindi-kroufordi [2] => naomi-qembeli [3] => klaudia-shiferi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => linda-evangelista [1] => sindi-kroufordi [2] => naomi-qembeli [3] => klaudia-shiferi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168842) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3319,407,1991,425) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157061 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-25 15:45:12 [post_date_gmt] => 2017-08-25 11:45:12 [post_content] => სინდი კროუფორდმა თაყვანისმცემლებს ნამდვილი სიურპრიზი მოუწყო. ბრენდთან Re/Done ერთად მან სახელობითი კოლექცია The Crawford შექმნა, რომელიც ჯინსებს და ზედებს მოიცავს. მისი განსაკუთრებულობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ შარვლები ძველი ჯინსების გადამუშავებული მასალისგან შედგება. კოლექციის რეკლამაში, ბუნებრივია, თავად სინდი მონაწილეობს. პრომოკადრებში, რომლებიც ქსელში გავრცელდა, 51 წლის სუპერმოდელი ნახევრად გაშიშვლდა და მხოლოდ ჯინსებში იპოზიორა. ცნობილია, რომ შარვლის ღირებულება 240-დან 328 დოლარამდე, ხოლო სვიტერი – 160 დოლარი ეღირება და ისინი ბრენდის ოფიციალურ საიტზე სექტემბრის შუა რიცხვებიდან გაიყიდება. https://www.instagram.com/p/BYGbP6Dg6KB/?taken-by=cindycrawford