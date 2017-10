როგორ გამოიყურებიან “სელებრითები” პასპორტის ფოტოზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cnobili-adamianebi [1] => pasportis-foto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179574 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cnobili-adamianebi [1] => pasportis-foto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179574 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7417 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cnobili-adamianebi [1] => pasportis-foto ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cnobili-adamianebi [1] => pasportis-foto ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179574) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7417,20613) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 64969 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-07-19 10:45:23 [post_date_gmt] => 2016-07-19 06:45:23 [post_content] => ცნობილი ადამიანების ქარიზმა, ხშირ შემთხვევაში, შვილებსა და შვილიშვილებსაც გაჰყვათ, თუმცა მათი უმეტესობის შესახებ ბევრ ჩვენგანს არც გაუგია. მაშ ასე, გავიცნოთ ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ექვსი ადამიანის შვილიშვილი. რაილი კიუ ლეგენდარული მომღერლის, ელვის პრესლის უფროსი შვილიშვილია. ის ახლა 25 წლისაა და უკვე ცნობილი მსახიობი და მოდელი გახდა. დრი ჰემინგუეი ყველასათვის ცნობილი მეოცე საუკუნის მწერლის, ერნესტ ჰემინგუეის შვილიშვილია. ის მოდელია და მსოფლიოს უდიდეს სამოდელო ბრენდებთან თანამშრომლობს. ტუკი ბრანდო ცნობილი მსახიობის, მარლონ ბრანდოს შვილიშვილია. მას არ აქვს სამსახიობო კარიერასთან დაკავშირებული გეგმები, ტუკი ვერსაჩეს მოდელია. მოდელი ემა კეტლინ ფერერი ოდრი ჰეფბერნის შვილიშვილია. ის 20 წლისაა. უნა ჩაპლინი კინოვარსკვლავის, ჩარლი ჩაპლინის შვილიშვილია. მას მონაწილეობა აქვს მიღებული 34 ფილმში, თუმცა ყველაზე მეტად ცნობილი სერიალიდან Game of Thrones გახდა. ელისონ ლი ბორგესი ცნობილი ფრანგი მსახიობის ალენ დელონის შვილიშვილია. მას სამოდელო კარიერა აქვს, თუმცა მონაწილეობა მიიღო ფილმშიც „ცისფერი კუნძული“. [post_title] => თქვენთვის კარგად ცნობილი ექვსი ადამიანის ნაკლებად ცნობილი შვილიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tqventvis-kargad-cnobili-eqvsi-adamianis-naklebad-cnobili-shvilishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-19 10:45:41 [post_modified_gmt] => 2016-07-19 06:45:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=64969 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 64969 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-07-19 10:45:23 [post_date_gmt] => 2016-07-19 06:45:23 [post_content] => ცნობილი ადამიანების ქარიზმა, ხშირ შემთხვევაში, შვილებსა და შვილიშვილებსაც გაჰყვათ, თუმცა მათი უმეტესობის შესახებ ბევრ ჩვენგანს არც გაუგია. მაშ ასე, გავიცნოთ ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ექვსი ადამიანის შვილიშვილი. რაილი კიუ ლეგენდარული მომღერლის, ელვის პრესლის უფროსი შვილიშვილია. ის ახლა 25 წლისაა და უკვე ცნობილი მსახიობი და მოდელი გახდა. დრი ჰემინგუეი ყველასათვის ცნობილი მეოცე საუკუნის მწერლის, ერნესტ ჰემინგუეის შვილიშვილია. ის მოდელია და მსოფლიოს უდიდეს სამოდელო ბრენდებთან თანამშრომლობს. ტუკი ბრანდო ცნობილი მსახიობის, მარლონ ბრანდოს შვილიშვილია. მას არ აქვს სამსახიობო კარიერასთან დაკავშირებული გეგმები, ტუკი ვერსაჩეს მოდელია. მოდელი ემა კეტლინ ფერერი ოდრი ჰეფბერნის შვილიშვილია. ის 20 წლისაა. უნა ჩაპლინი კინოვარსკვლავის, ჩარლი ჩაპლინის შვილიშვილია. მას მონაწილეობა აქვს მიღებული 34 ფილმში, თუმცა ყველაზე მეტად ცნობილი სერიალიდან Game of Thrones გახდა. ელისონ ლი ბორგესი ცნობილი ფრანგი მსახიობის ალენ დელონის შვილიშვილია. მას სამოდელო კარიერა აქვს, თუმცა მონაწილეობა მიიღო ფილმშიც „ცისფერი კუნძული“. [post_title] => თქვენთვის კარგად ცნობილი ექვსი ადამიანის ნაკლებად ცნობილი შვილიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tqventvis-kargad-cnobili-eqvsi-adamianis-naklebad-cnobili-shvilishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-19 10:45:41 [post_modified_gmt] => 2016-07-19 06:45:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=64969 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 027143765e4957ec35b6057aa6983f2b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )