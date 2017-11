როგორ გამოიყურებოდნენ სერია A-ს მწვრთნელები, როდესაც მოთამაშეები იყვნენ (ფოტოშედარება)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => seria-a [2] => mwvrtnelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187296 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => seria-a [2] => mwvrtnelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187296 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => seria-a [2] => mwvrtnelebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => seria-a [2] => mwvrtnelebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187296) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21031,3199,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187379 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-15 15:52:57 [post_date_gmt] => 2017-11-15 11:52:57 [post_content] => ავეჯისა და სახლის საქონლის გაყიდვების ცნობილი ბრენდი IKEA იტალიის ნაკრების მთავარ მწვრთნელ ჯანპიერო ვენტურას დასცინის. ბუნებრივია, საუბარია იმაზე, რომ შვედებმა იტალიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე არ გაუშვეს. IKEA: „ვენტურა გვაპატიებს იმისთვის, რომ სკამი დაკარგა. ჩვენ მას ახალს მივცემთ“. ეს შეტყობინება კომპანიამ ტვიტერზე დადო. ტვიტს კი ბაღისთვის განკუთვნილი სკამის ფოტო მიადეს, რომლის ღირებულება 89,99 ევროა. 69 წლის მწვრთნელს იტალიიის ნაკრებიდან ალბათ გაუშვებენ. ახალ სკამს მოგცემთ: IKEA იტალიის ნაკრების მწვრთნელს დასცინის

"გურნიკის" ულტრასები, "რუხის" ულტრასებს, "გურნიკის" ერთ გულშემატკივარს გაეკიდნენ. მიწაზე წაქცეულ ფანს ბეისბოლის ბიტებით მანამდე სცემდნენ, სანამ მას სიცოცხლის ყოველგვარი ნიშანწყალი არ გაუქრა. მოგვიანებით, დაზარალებული საავადმყოფოში უგონო მდგომარეობაში გადაიყვანეს, სადაც რამდენიმე დღის შემდეგ გარდაიცვალა. "გურნიკის" გულშემატკივარზე თავდასხმის მომენტი, სათვალთვალო ვიდეოკამერამ დააფიქსირა. Poland 24.10.2017 Górnik Zabrze fan (26yo) brutally beaten by Ruch Chorzów. "რუხის" ულტრასები, "გურნიკის" ერთ გულშემატკივარს გაეკიდნენ. მიწაზე წაქცეულ ფანს ბეისბოლის ბიტებით მანამდე სცემდნენ, სანამ მას სიცოცხლის ყოველგვარი ნიშანწყალი არ გაუქრა. მოგვიანებით, დაზარალებული საავადმყოფოში უგონო მდგომარეობაში გადაიყვანეს, სადაც რამდენიმე დღის შემდეგ გარდაიცვალა. "გურნიკის" გულშემატკივარზე თავდასხმის მომენტი, სათვალთვალო ვიდეოკამერამ დააფიქსირა. Poland 24.10.2017 Górnik Zabrze fan (26yo) brutally beaten by Ruch Chorzów. A few days later he died in hospital. pic.twitter.com/E4MuwTsbQw — HooligansTV (@HooligansTV1) November 11, 2017

ულტრასებმა მეტოქის გულშემატკივარი ცემით მოკლეს (ვიდეო, +18)

"მერსედესის" პილოტი ლუის ჰემილტონი უკმაყოფილოა „ფორმულა 1"-ის ტექნიკური რეგლამენტით, რომელიც 2018 წლის სეზონში კიდევ უფრო ხისტი გახდება. 2017 წელს, ბევრი გუნდი და პილოტი სეზონის მეორე ნახევარში მნიშვნელოვან ჯარიმებს იღებდა ძრავის ელემენტების შეცვლის გამო, ამიტომაც, იძულებულნი იყვნენ, დაეზოგათ ძალისმიერი აგრეგატის რესურსი. "მომდევნო წელს, კიდევ უფრო უარესი იქნება, - აცხადებს ჰემილტონი, - 21 გრანპრი უნდა გავიაროთ სამი ძრავით. დაცვის ახალი სისტემის გამო, მანქანები წონაც გაიზრდება. ფაქტობრივად, ავტობუსის მძღოლები გავხდებით. არადა, ჩვენ გვინდა სწრაფი ავტომობილები ვმართოთ". ფორმულაა თუ ავტობუსი: ჰემილტონს სწრაფი მანქანა უნდა და არ მძიმე IKEA: „ვენტურა გვაპატიებს იმისთვის, რომ სკამი დაკარგა. ჩვენ მას ახალს მივცემთ“. ეს შეტყობინება კომპანიამ ტვიტერზე დადო. ტვიტს კი ბაღისთვის განკუთვნილი სკამის ფოტო მიადეს, რომლის ღირებულება 89,99 ევროა. 69 წლის მწვრთნელს იტალიიის ნაკრებიდან ალბათ გაუშვებენ. 