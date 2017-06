როგორ გამოვთვალოთ, რამდენი ჭიქა წყალი უნდა მივიღოთ დღის მანძილზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wyali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141673 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wyali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141673 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6630 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wyali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wyali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141673) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6630) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133237 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-24 13:08:51 [post_date_gmt] => 2017-05-24 09:08:51 [post_content] => დიდი რაოდენობით წყალს ორგანიზმისთვის ზიანის მოტანა შეუძლია. მედიკოსთა საერთაშორისო ჯგუფმა დაადგინა, რომ თუკი ადამიანი 5 ლიტრამდე წყალს რამდენიმე საათში მიირთმევს, შესაძლოა, სერიოზული ინტოქსიკაცია დაეწყოს და წყალმა მოწამვლა გამოიწვიოს. საქმე ისაა, რომ ამ დროს ორგანიზმში დისბალანსი წარმოიქმნება და ეს ისევე საშიშია, როგორც სითხის ნაკლებობა. როგორც მედიკოსები აღნიშნავენ, წყლით მოწამვლა სერიოზულ საფრთხეს შეიცავს და ფატალური შედეგის თავიდან ასაცილებლად დაუყოვნებლივ მკურნალობას საჭიროებს. აღსანიშნავია, რომ წყლით ყველაზე ხშირად მარათონელები იწამლებიან, რადგან სირბილის დროს დიდი რაოდენობით წყალს იღებენ. მარშალ გელოვანის გამზირზე წვიმს, ოღონდ არა ციდან, არამედ მიწიდან. პროსპექტზე სავარაუდოდ მილი დაზიანდა. გამსკდარი მილიდან წყალი გეიზერივით ამოდის და სახელდახელო შადრევანი თავისით მოეწყო. [video width="640" height="480" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/video-1493043179.mp4"][/video]

მარშალ გელოვანზე გეიზერმა ამოხეთქა (ვიდეო) AQVA DISK-ით გარდაქმნილი წყალი ადამიანის ორგანიზმისთვის ძალიან სასარგებლოა. ვინაიდან, წყალსაცავებში წყალი იქლორება და ელექტრომაგნიტურ ველებში უწევს გავლა, რომ ჩვენამდე მოაღწიოს. ამ პროცესის შედეგად წყალი კვდება. ამიტომ ამ წყლის სტრუქტურა და იონები არის გადალაგებული ცუდად. მოწყობილობა AQVA DISK მას იონიზაციას უკეთებს და წყალს უბრუნებს ბუნებრივ თვისებებს - ანუ აცოცხლებს მას”, - აღნიშნა ბექა მშვილდაძემ. მისივე ინფორმაციით, ამ გზით მიღებული წყალი ამცირებს სიმსივნური დაავადებების რისკს, აჯანსაღებს თმის სტურქტურასა და კანს, ამცირებს დაღლილობის გრძნობას და სხვა... საბოლოო ჯამში კი დადებით გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. როგორც კომპანია AQVA ბიო-სისტემის წარმომადგენელი ამბობს, წყლის გარდამქმნელი მოწყო ბილობების იმპორტი რუსეთიდან ხორციელდება. AQVA DISK მუშაობას 3 წლამდე, მისი შეძენის შემთხვევაში კი მომხმარებელი კომპანიისგან 2-წლიან გარანტიას იღებს. ”რაც შეეხება AQVA DISK-ის რეალიზაციას, ის ჯერჯერობით სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, ჩვენი კომპანიის ფეისბუქის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. ამ ეტაპზე AQVA DISK-ის რამდენიმე სახეობა გვაქვს, მათ შორის: საყოფაცხოვრებო AQVA DISK, რომელსაც 2 ლიტრიანი შუშის გრაფინი მოყვება, ასევე AQVA DISK დისპანსერი 10 ლიტრიანი, AQVA DISK სადინარი 2 სახის და სხვა”, - განმარტა ბექა მშვილდაძემ. ცნობისთვის, დედამიწაზე არსებულ ყველა ნივთიერებას შორის, წყალი თავისი ფიზიკური, ქიმიური და კვანტურ-მექანიკური თვისებებით, განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ბუნებაში და უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ორგანული სიცოცხლის არსებობაში. წყალი ადამიანის ორგანიზმისთვის მნიშვნელობით მეორე ნივთიერებაა ჟანგბადის შემდეგ. იუნესკოს მონაცემებით, დედამიწის ერთ მილიარდზე მეტ მცხოვრებს საერთოდ არ მიუწვდება ხელი უსაფრთხო და დაუბინძურებელ წყალზე. უკვე საქართველოში: AQVA DISK, რომელიც მკვდარ წყალს ცოცხლად გარდაქმნის დიდი რაოდენობით წყალს ორგანიზმისთვის ზიანის მოტანა შეუძლია