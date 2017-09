როგორ გაუთავისუფლა გზა სასწრაფო დახმარების მანქანას უცნობმა – „მადლობა თქვენ, უცნობო…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saswrafo-dakhmarebis-brigada [1] => saswrafos-mushaoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163282 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saswrafo-dakhmarebis-brigada [1] => saswrafos-mushaoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163282 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9954 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saswrafo-dakhmarebis-brigada [1] => saswrafos-mushaoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saswrafo-dakhmarebis-brigada [1] => saswrafos-mushaoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163282) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9954,16888) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142552 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-01 14:50:21 [post_date_gmt] => 2017-07-01 10:50:21 [post_content] => სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ეზოს სიგნალით ტოვებს. მძიმე პაციენტთან ეჩქარებათ, - ვფიქრობ და სასწრაფო დახმარების სადგურში შევდივარ. ეზო ცარიელია. იქვე, ჩრდილში, ბაღის სკამზე ახალგაზრდა მამაკაცი ზის, ფეხი ფეხზე აქვს გადადებული და გაყინული მზერით მაღლა იყურება. მასთან ახლოს მივდივარ, სადგურის შენობაში შესასვლელი კარი მაინტერესებს. კითხვაზე პასუხი მივიღე და პატარა კიბეებისკენ გავეშურე. შენობაში შესვლამდე ვცდილობ წარმოვიდგინო, როგორი შეიძლება იყოს ადგილი, სადაც სასწრაფო დახმარების ბრიგადები ყოველდღიურად უამრავ გამოძახებას იღებენ. ვიდრე მე ყველა შესაძლო ვარიანტს გონებაში ვხატავ, კიბეზე ახალგაზრდა ქალი ღიმილით მეგებება და შენობაში შევყავარ, შესვლისთანავე ვხვდები, რომ ჩემი არცერთი ვარიანტი სწორი არ არის. რატომღაც, სასწრაფო დახმარების სადგური ყველა სხვა ადგილისგან განსხვავებული წარმომედგინა, ბევრი სამედიცინო ნივთით, უამრავი ექიმითა და იმ წამლის სუნით გაჟღენთილი, ბავშვობაში ყველა საავადმყოფოში შესვლისას შიშის ზარს რომ მცემდა. მე-5 რაიონულ სამსახური - ასე ჰქვია ადგილს, რომელსაც მე ჩემს ენაზე სასწრაფო დახმარების სადგურს ვეძახი. შენობაში არც უამრავი ექიმი მხვდება და არც საშინელი წამლის სუნი. ვიწრო და მოკლე დერეფანს მივყვები და თან აქეთ იქით ვიყურები, შენობაში რამდენიმე ოთახია. ყველაზე მეტად ჩემი ყურადღება იმ oთახმა მიიქცია, სადაც ყველა საჭირო წამალი თაროებზეა დალაგებული. ერთმანეთის პირისპირ განლაგებული რამდენიმე ოთახიდან. კიბეებზე შემხვედრ ქალს ერთ-ერთი ოთახში შევყავარ. ეს ოთახიც ჩვეულებრივია, ორი მაგიდითა და ერთი კომპიუტერით, მაგიდაზე უამრავი ქაღალდი დევს. მე იქვე, კარებთან მდგომ სავარძელზე ვჯდები. „თამარ შარაბიძე - მე-5 რაიონული სამსახურის მენეჯერი,“ – გამეცნო „გიდი“ და ჩემს წინ მდგომ მაგიდას მიუჯდა. საუბარი სასწრაფო დახმარების მუშაობის სპეციფიკით დავიწყეთ, მე-5 რაიონულ სამსახურს სასწრაფო დახმარების 8 ბრიგადა ჰყავს, ყველა ბრიგადა გამოძახებაზეა გასული და შესაძლოა, გვიან ღამემდე ან თუნდაც მეორე დილამდე არ შემოვიდეს. ბრიგადა გათავისუფლების შემდეგ 112-დან შემოსულ გამოძახებას რაციის მეშვეობით იღებს, როგორც სადგურში, ისე სასწრაფო დახმარების მანქანაში, ამიტომ ხშირად ერთი მისამართიდან მეორეზე სასწრაფო სადგურზე შემოსვლის გარეშე გადადის. გამოძახებები ტერიტორიის მიხედვით იყოფა. მანამ, სანამ მე მენეჯერისგან სასწრაფო დახმარების მუშაობის სპეციფიკას ვისმენ, სადგურში ერთი ბრიგადა შემოდის. „იოსებ აბდუშელაშვილი , თეა ლიპარტელიანი,“ - ექიმებს ვეცნობი. დრო ცოტა აქვთ. შეიძლება, ნებისმიერ წუთს ახალი გამოძახება შემოვიდეს და მისამართზე გასვლა მოუწიოთ. ექიმებთან საუბრის თემას ყველაზე უცნაური გამოძახებით ვიწყებ. უცნაური გამოძახებების შესახებ ბევრი მსმენია, მაგრამ, რატომღაც, რეალობაში ასეთი რამ თუ შეიძლება მომხდარიყო, არ მეგონა. თუმცა, კიდევ ერთხელ შევცდი. [gallery link="file" columns="4" ids="142639,142640,142641,142642"] სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს უცნაური გამოძახებები არც ისე ცოტა აქვთ. ყველაზე უცნაური, მათ შორის, მოხუცი ქალბატონია, რომელიც დღის განმავლობაში სასწრაფოს რამდენჯერმე ერთადერთი მიზეზით იძახებს - საჭმლის გაცხელება სურს, შვილებთან დარეკვა კი არ უნდა. როგორც ირკვევა, მოხუც ქალბატონს საჭმლის გაცხელება დღის განმავლობაში რამდენჯერმე უნდა. „გამოძახებაზე არმისვლის უფლება არ გვაქვს, ამიტომ ყოველთვის მივდივართ. არადა, ამ დროს შეიძლება, სადღაც ძალიან მძიმე პაციენტი გველოდებოდეს ,“ - ამბობს ექიმი. უცნაურ ისტორიებში განსაკუთრებით მშობიარეების გამოძახებები მეუცხოვა. არცთუ ისე იშვიათად მშობიარე სასწრაფო დახმარების ბრიგადას იძახებს და საავადმყოფოში გადაყვანას სთხოვს, ამ დროს კი სასწრაფო დახმარების მანქანას უკან მშობიარეს მეუღლე საკუთარი ავტომობილით მიჰყვება. ვიდრე სასწრაფო დახმარების ბრიგადას მშობიარის საავადმყოფოში გადაყვანის ფუნქცია აქვს შეთავსებული, შესაძლოა, სადღაც ვიღაც სიკვდილს ებრძოდეს, სასწრაფო აგვიანებდეს , პაციენტის ახლობლები კი ექიმებს, მთავრობასა და მთლიან სახელმწიფოს წყევლითა თუ გინებით იკლებდნენ... ამ დროს ყველაფერს წამები წყვეტს. „ერთხელ ერთ პაციენტთან მივედით და ზუსტად 3 წუთის დაღუპული დაგვხვდა, რომ მიგვესწრო, იქნებ გადაგვერჩინა კიდეც,“ - იხსენებს ექიმი. ექიმების ემოციები ყოველთვის განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა ჩემში. სასწრაფოს ექიმები წარუმატებლად დასრულებული გამოძახების დროს დაუფლებულ ემოციას კარგად მალავენ, თუმცა, სულ სხვაა, როდესაც სიკვდილის პირას მყოფ პაციენტს გადაარჩენენ. „წარმოუდგენელია, ეს ემოცია ავხსნათ. ამაზე დიდი ადრენალინი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ყველა პროფესიას აქვს თავის ადრენალინი, მაგრამ, როცა საქმე ადამიანის სიცოცხლეს ეხება და შენ ამ ადამიანს გადაარჩენ, ამ დროს რა გემართება, სიტყვებით ვერ გადმოსცემ,“ - ამბობს ექიმი. [gallery link="file" columns="4" ids="142644,142645,142646,142647"] ვიდრე მე სხვადასხვა უცნაურ თუ ემოციურ ისტორიებს ვისმენ, 112-დან სადგურში გამოძახება შემოდის: თბილისის ზღვაზე მაშველი დაისიცხა . რამდენიმე წამში ექიმებთან ერთად სადგურიდან სასწრაფოს მანქანაში ვინაცვლებ. ექიმებთან ერთად მძღოლის გვერდით ვჯდები, მძღოლი სირენას რთავს და პირველი, რაც ჩემს ყურადღებას იქცევს, ჩემ წინ დამონტაჟებული აპარატია, რომელსაც გვერდზე რაცია აქვს მიბმული. „ამის მეშვეობით გამოძახებებს ვიღებთ,“ - მიხსნის ექიმი. მძღოლი ჩქარობს, თუმცა, 5 წუთის სავალ გზას, დაახლოებით, 15 წუთს ვანდომებთ . როგორც ჩანს, „გზა დაუთმე სასწრაფოს“ - ქვეითად მოსიარულეებისთვისაც და მძღოლებისთვისაც მხოლოდ თეორიულად არის გასაგები, პრაქტიკაში კი ცოტა იყენებს. ე.წ. ზებრაზე ქვეითად მოსიარულეს გზას ვუთმობთ და თბილისის ზღვის ჩასახვევისკენ ჩავდივართ, შესახვევში მანქანაა გაჩხერილი და ვერ გავდივართ, უკან ვბრუნდებით და გეზს მეორე ჩასასვლელისკენ ვიღებთ. შეფერხების გარეშე ვერც აქ ვერ ჩავედით. გზა შლაგბაუმით არის ჩაკეტილი, ახლომახლოც არავინ ჩანს, სასწრაფოს გზა რომ გაუთავისუფლოს . მანქანას ვაჩერებთ, ერთ-ერთი ექიმი მანქანიდან ჩადის შლაგბაუმს ხსნის, სასწრაფოს მანქანას ატარებს, გზას ისევ შლაგბაუმით კეტავს, მანქანაში ჯდება და დაახლოებით 2 წუთში დანიშნულების ადგილზე ვართ. სასწრაფოს ექიმები უკანა კარს ხსნიან, სამედიცინო ჩანთას იღებენ და მაშველის საშველად მიდიან. 30 წლამდე მამაკაცი ნავმისადგომზე წევს. გარშემო რამდენიმე მაშველი ადგას თავზე. სასწრაფოს დანახვაზე გვერდზე იწევენ და ექიმებს უშვებენ. საგანგაშო არაფერია, პაციენტი თავბრუსხვევას უჩივის. „რადგან ამან სასწრაფო გამოიძახა, ე.ი. მართლა ცუდადაა“, „დილით ბევრჯერ ჩაყვინთა და შეიძლება, გაცივდა,“ - ისმის ათასი კომენტარი იქვე მდგომი მაშველებისგან . [gallery link="file" columns="4" ids="142611,142612,142648,142649"] ექიმები მათ კომენტარებზე რეაგირებას არ ახდენენ, პაციენტს ყველა საჭირო ჩემთვის ნაცნობ თუ უცნობ პროცედურას უტარებენ და, როდესაც ჯერი უკვე პაციენტის მონაცემების შეტანაზე დგება, იქვე მყოფი ერთ-ერთი მაშველი სასწრაფოს ექიმს სთხოვს, ფილტვებზე მოუსმინოს: „ბოლო რამდენიმე დღეა, დაბალი სიცხეები მაქვს და ფილტვებში არ მქონდეს რამე, მეშინია,“ - სთხოვს მაშველი ექიმს. მთავარი ექიმი ფილტვებს მოთმინებით უსმენს და ამშვიდებს, საშიში არაფერია. ზუსტად ამ დროს მახსენდება რამდენიმე წუთის წინ სადგურში სასწრაფოს ექიმის სიტყვები: „ჩვენ ერთ გამოძახებაზე რომ მივდივართ, ხშირად ხან პაციენტის მეზობელს ხან ოჯახის სხვა წევრს უნდება წნევის გაზომვა, კარდიოგრამის გადაღება და ა.შ. ბარემ აქ ხართ და ჩვენც მოგვხედეთო. თავისთავად უარს ვერ ვეტყვით და ესეც გვაფერხებს ,“ - ჰყვებოდა სადგურში მთავარი ექიმი და მისი სიტყვების სისწორეში პირველივე გამოძახებაზე დავრწმუნდი. რეკომენდაციები მიცემულია, სასწრაფოს მშვიდად ტოვებს თბილისის ზღვის ტერიტორიას და სადგურისკენ მიდის. მე კვლავ სასწრაფოს მანქანაში ვზივარ, გზაში კიდევ ერთხელ ვეთანხმები ათასჯერ მოსმენილს: სასწრაფოს დაგვიანების მთავარი მიზეზი საცობებზე , ბრიგადების სიმცირესა თუ სხვა უამრავ პრობლემაზე მეტად საზოგადოების ცნობიერებაა. სადგურში მივედით, სასწრაფოს მანქანიდან ჩამოვდივარ, მეორე ბრიგადა სირენას რთავს და ახალ გამოძახებაზე მიდის. გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ქუთაისში მამაკაცს სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ შეცდომით დაუდგინა გარდაცვალება, სიმართლეს არ შეესაბამება, ამის შესახებ რადიო „ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს. უწყების ინფორმაციით, მამაკაცი ახალი გარდაცვლილი იყო, როდესაც ელექტროსაყინულეში ჩაასვენეს და შუშაც ამის გამო დაიორთქლა. იგი ხელახლა სხვა კლინიკაში არ გადაუყვანიათ და ექიმებმა გარდაცვალება შეცდომით არ დაადგინეს. საინფორმაციო სააგენტოს kutaisitoday ინფორმაციით, ერთ-ერთ ოჯახში გამოძახებულმა სამედიცინო ბრიგადამ მოქალაქეს გარდაცვალება დაუდგინა. ოჯახის წევრებმა გარდაცვლილი ელექტროსაყინულეში გაადასვენეს, ერთ-ერთმა შეამჩნია, რომ საყინულე დაიორთქლა, მისი გახსნის შემდეგ კი აღმოჩნდა, რომ ელექტროსაყინულეში ჩასვენებული ადამიანი ცოცხალი იყო. სააგენტოს ინფორმაციით, ადგილზე კიდევ ერთი ბრიგადა გამოიძახეს, მათ ჯერ კიდევ ცოცხალი ადამიანი ქუთაისის რეგიონალურ კლინიკურ განყოფილებაში გადაიყვანეს და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ჩაუტარეს, თუმცა, საბოლოოდ, გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ელექტროსაყინულეში ჩასვენებული მამაკაცი ცოცხალი არ ყოფილა - შსს ადამიანი, რომელსაც გარდაცვალება დაუდგინდა და ელექტროსაყინულეში გადაასვენეს, სინამდვილეში, ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, ინფორმაციას პორტალი kutaisitoday ავრცელებს. შემთხვევა ქუთაისში 2 დღის წინ მოხდა. ოჯახში გამოძახებულმა სამედიცინო ბრიგადამ მოქალაქეს გარდაცვალება დაუდგინა. ოჯახის წევრებმა გარდაცვლილი ელექტროსაყინულეში გაადასვენეს, ხოლო ოჯახის წევრმა შეამჩნია, რომ საყინულე დაიორთქლა, მისი გახსნის შემდეგ კი აღმოჩნდა, რომ ელექტროსაყინულეში ჩასვენებული ადამიანი ცოცხალი იყო. ადგილზე კიდევ ერთი ბრიგადა გამოიძახეს, მათ ჯერ კიდევ ცოცხალი ადამიანი ქუთაისის რეგიონალურ კლინიკურ განყოფილებაში გადაიყვანეს და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ჩაუტარეს, თუმცა, საბოლოოდ, გადარჩენა ვერ მოხერხდა.

ელექტროსაყინულეში გადასვენებული ადამიანი ცოცხალი აღმოჩნდა [gallery link="file" columns="4" ids="142639,142640,142641,142642"] სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს უცნაური გამოძახებები არც ისე ცოტა აქვთ. ყველაზე უცნაური, მათ შორის, მოხუცი ქალბატონია, რომელიც დღის განმავლობაში სასწრაფოს რამდენჯერმე ერთადერთი მიზეზით იძახებს - საჭმლის გაცხელება სურს, შვილებთან დარეკვა კი არ უნდა. როგორც ირკვევა, მოხუც ქალბატონს საჭმლის გაცხელება დღის განმავლობაში რამდენჯერმე უნდა. „გამოძახებაზე არმისვლის უფლება არ გვაქვს, ამიტომ ყოველთვის მივდივართ. არადა, ამ დროს შეიძლება, სადღაც ძალიან მძიმე პაციენტი გველოდებოდეს ,“ - ამბობს ექიმი. უცნაურ ისტორიებში განსაკუთრებით მშობიარეების გამოძახებები მეუცხოვა. არცთუ ისე იშვიათად მშობიარე სასწრაფო დახმარების ბრიგადას იძახებს და საავადმყოფოში გადაყვანას სთხოვს, ამ დროს კი სასწრაფო დახმარების მანქანას უკან მშობიარეს მეუღლე საკუთარი ავტომობილით მიჰყვება. ვიდრე სასწრაფო დახმარების ბრიგადას მშობიარის საავადმყოფოში გადაყვანის ფუნქცია აქვს შეთავსებული, შესაძლოა, სადღაც ვიღაც სიკვდილს ებრძოდეს, სასწრაფო აგვიანებდეს , პაციენტის ახლობლები კი ექიმებს, მთავრობასა და მთლიან სახელმწიფოს წყევლითა თუ გინებით იკლებდნენ... ამ დროს ყველაფერს წამები წყვეტს. „ერთხელ ერთ პაციენტთან მივედით და ზუსტად 3 წუთის დაღუპული დაგვხვდა, რომ მიგვესწრო, იქნებ გადაგვერჩინა კიდეც,“ - იხსენებს ექიმი. ექიმების ემოციები ყოველთვის განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა ჩემში. სასწრაფოს ექიმები წარუმატებლად დასრულებული გამოძახების დროს დაუფლებულ ემოციას კარგად მალავენ, თუმცა, სულ სხვაა, როდესაც სიკვდილის პირას მყოფ პაციენტს გადაარჩენენ. „წარმოუდგენელია, ეს ემოცია ავხსნათ. ამაზე დიდი ადრენალინი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ყველა პროფესიას აქვს თავის ადრენალინი, მაგრამ, როცა საქმე ადამიანის სიცოცხლეს ეხება და შენ ამ ადამიანს გადაარჩენ, ამ დროს რა გემართება, სიტყვებით ვერ გადმოსცემ,“ - ამბობს ექიმი. [gallery link="file" columns="4" ids="142644,142645,142646,142647"] ვიდრე მე სხვადასხვა უცნაურ თუ ემოციურ ისტორიებს ვისმენ, 112-დან სადგურში გამოძახება შემოდის: თბილისის ზღვაზე მაშველი დაისიცხა . რამდენიმე წამში ექიმებთან ერთად სადგურიდან სასწრაფოს მანქანაში ვინაცვლებ. ექიმებთან ერთად მძღოლის გვერდით ვჯდები, მძღოლი სირენას რთავს და პირველი, რაც ჩემს ყურადღებას იქცევს, ჩემ წინ დამონტაჟებული აპარატია, რომელსაც გვერდზე რაცია აქვს მიბმული. „ამის მეშვეობით გამოძახებებს ვიღებთ,“ - მიხსნის ექიმი. მძღოლი ჩქარობს, თუმცა, 5 წუთის სავალ გზას, დაახლოებით, 15 წუთს ვანდომებთ . როგორც ჩანს, „გზა დაუთმე სასწრაფოს“ - ქვეითად მოსიარულეებისთვისაც და მძღოლებისთვისაც მხოლოდ თეორიულად არის გასაგები, პრაქტიკაში კი ცოტა იყენებს. ე.წ. ზებრაზე ქვეითად მოსიარულეს გზას ვუთმობთ და თბილისის ზღვის ჩასახვევისკენ ჩავდივართ, შესახვევში მანქანაა გაჩხერილი და ვერ გავდივართ, უკან ვბრუნდებით და გეზს მეორე ჩასასვლელისკენ ვიღებთ. შეფერხების გარეშე ვერც აქ ვერ ჩავედით. გზა შლაგბაუმით არის ჩაკეტილი, ახლომახლოც არავინ ჩანს, სასწრაფოს გზა რომ გაუთავისუფლოს . მანქანას ვაჩერებთ, ერთ-ერთი ექიმი მანქანიდან ჩადის შლაგბაუმს ხსნის, სასწრაფოს მანქანას ატარებს, გზას ისევ შლაგბაუმით კეტავს, მანქანაში ჯდება და დაახლოებით 2 წუთში დანიშნულების ადგილზე ვართ. სასწრაფოს ექიმები უკანა კარს ხსნიან, სამედიცინო ჩანთას იღებენ და მაშველის საშველად მიდიან. 30 წლამდე მამაკაცი ნავმისადგომზე წევს. გარშემო რამდენიმე მაშველი ადგას თავზე. სასწრაფოს დანახვაზე გვერდზე იწევენ და ექიმებს უშვებენ. საგანგაშო არაფერია, პაციენტი თავბრუსხვევას უჩივის. „რადგან ამან სასწრაფო გამოიძახა, ე.ი. მართლა ცუდადაა“, „დილით ბევრჯერ ჩაყვინთა და შეიძლება, გაცივდა,“ - ისმის ათასი კომენტარი იქვე მდგომი მაშველებისგან . [gallery link="file" columns="4" ids="142611,142612,142648,142649"] ექიმები მათ კომენტარებზე რეაგირებას არ ახდენენ, პაციენტს ყველა საჭირო ჩემთვის ნაცნობ თუ უცნობ პროცედურას უტარებენ და, როდესაც ჯერი უკვე პაციენტის მონაცემების შეტანაზე დგება, იქვე მყოფი ერთ-ერთი მაშველი სასწრაფოს ექიმს სთხოვს, ფილტვებზე მოუსმინოს: „ბოლო რამდენიმე დღეა, დაბალი სიცხეები მაქვს და ფილტვებში არ მქონდეს რამე, მეშინია,“ - სთხოვს მაშველი ექიმს. მთავარი ექიმი ფილტვებს მოთმინებით უსმენს და ამშვიდებს, საშიში არაფერია. ზუსტად ამ დროს მახსენდება რამდენიმე წუთის წინ სადგურში სასწრაფოს ექიმის სიტყვები: „ჩვენ ერთ გამოძახებაზე რომ მივდივართ, ხშირად ხან პაციენტის მეზობელს ხან ოჯახის სხვა წევრს უნდება წნევის გაზომვა, კარდიოგრამის გადაღება და ა.შ. ბარემ აქ ხართ და ჩვენც მოგვხედეთო. თავისთავად უარს ვერ ვეტყვით და ესეც გვაფერხებს ,“ - ჰყვებოდა სადგურში მთავარი ექიმი და მისი სიტყვების სისწორეში პირველივე გამოძახებაზე დავრწმუნდი. რეკომენდაციები მიცემულია, სასწრაფოს მშვიდად ტოვებს თბილისის ზღვის ტერიტორიას და სადგურისკენ მიდის. მე კვლავ სასწრაფოს მანქანაში ვზივარ, გზაში კიდევ ერთხელ ვეთანხმები ათასჯერ მოსმენილს: სასწრაფოს დაგვიანების მთავარი მიზეზი საცობებზე , ბრიგადების სიმცირესა თუ სხვა უამრავ პრობლემაზე მეტად საზოგადოების ცნობიერებაა. სადგურში მივედით, სასწრაფოს მანქანიდან ჩამოვდივარ, მეორე ბრიგადა სირენას რთავს და ახალ გამოძახებაზე მიდის. გვანცა ბზიავა

საჭმლის გასაცხელებლად დღეში რამდენჯერმე გამოძახებული სასწრაფო და გადარჩენილი სიცოცხლე - ერთი დღე სასწრაფოში