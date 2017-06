როგორ გავიგოთ, რომ ადამიანი გვატყუებს?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tyuili [1] => rogor-amovicnot-matyuara [2] => mecnierebis-daskvna ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141193 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tyuili [1] => rogor-amovicnot-matyuara [2] => mecnierebis-daskvna ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141193 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5740 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tyuili [1] => rogor-amovicnot-matyuara [2] => mecnierebis-daskvna ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tyuili [1] => rogor-amovicnot-matyuara [2] => mecnierebis-daskvna ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141193) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16204,5741,5740) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134227 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-14 14:34:55 [post_date_gmt] => 2017-06-14 10:34:55 [post_content] => სამსახურამდე გასავლელი გრძელი გზა ფსიქიკურ ჯანმრთელობას აზიანებს. კემბრიჯის უნივერსიტეტის სპეციალისტებმა ჩაატარეს საინტერესო კვლევა და დაადგინეს, რომ იმ ადამიანებს ვისაც სამუშაო ადგილამდე მისაღწევად დიდი დრო სჭრიდება, როგორც წესი, ნერვებთან დაკავშირებული პრობლემები აწუხებთ. ამას 34 000 ბრიტანელის შესწავლა ადასტურებს. აღმოჩნდა, რომ მათ, ვინც გზაში საათზე მეტს ატარებს, დეპრესიისა და სტრესის განვითარების 33%-ით უფრო მეტი შანსი აქვთ. თუმცა, ასევე აღსანიშნავია, რომ სასარგებლო არც სახლიდან მუშაობა არ არის. როგორც მრავალმა კვლევამ აჩვენა, ვინც საქმეს სახლიდან აკეთებს და მკაცრი გრაფიკიც არ აქვს, დაბალი შრომისუნარიანობით გამოირჩევა. 200 წლის შემდეგ ადამიანების გარეგნობა რადიკალურად შეიცვლება

200 წლის შემდეგ ადამიანების გარეგნობა რადიკალურად შეიცვლება. მეცნიერებმა ჩაატარეს საინტერესო კვლევა და დაადგინეს, რომ პლანეტის ეკოლოგიური სიტუაცია ადამიანის სხეულის ფორმირებაზე დიდ გავლენას ახდენს. შესაბამისად, კლიმატის ცვლილებასთან ერთად ადამიანის გარეგნობაც იცვლება და დროთა განმავლობაში ეს პროცესი ბევრად უფრო თვალსაჩინო გახდება. აღმოჩნდა, რომ სულ რაღაც 200 წლის შემდეგ ადამიანის თვალს დამატებითი დამცავი ფენა გაუჩნდება, რათა ჰაერის დაბინძურება უფრო მარტივად გადასატანი გახდეს. გარდა ამისა, გაიზრდება ფილტვების ზომა, რაც გულმკერდის გაფართოებას გამოიწვევს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ადამიანები ვეგეტარიანელები გახდებიან, რადგან დროთა განმავლობაში ხორცი საკვებად უვარგისი გახდება. როგორ ამოვიცნოთ მატყუარა ადამიანი

ადამიანები იტყუებიან. ზოგისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ზოგს სიმართლის თქმა აშინებს და ამიტომ ცრუობს. ზოგს კი უბრალოდ მოსწონს ტყუილების თქმა. მეცნიერების აზრით, როცა ადამიანი იტყუება, იგი გარკვეულ ნიშნებს ამჟღავნებს, რომელთა დანახვა ყველას არ შეუძლია. როგორ ამოვიცნოთ მატყუარა ადამიანი? ამისთვის შეგიძლიათ 6 კითხვას უპასუხოთ: 1. ხშირად ხომ არ ცვლის საუბრის თემას? 2. ტელეფონს ხომ არ მალავს? 3. როცა გეწინააღმდეგებათ, ხომ არ იბნევა? 4. ხომ არ ცვლის ისტორიებს ყოველ მოყოლაზე? 5. მუდმივად თავდაცვაზე ხომ არ არის ორიენტირებული? 6. ხომ არ შეიცვალა მისი ქცევა ბოლო კვირების განმავლობაში? როგორ ამოვიცნოთ მატყუარა ადამიანი 