როგორ განვავითაროთ ბავშვი და შევურჩიოთ სათამაშო – ნატა მეფარიშვილის რეკომენდაციები

დიაგნოზის დასმა ექიმის კომპეტენციაა და პირველ რიგში პაციენტმა სპეციალისტს უნდა მიმართოს. კანის ბევრი დაავადება ერთნაირი სიმპტომებით მიმდინარეობს, მაგალითად ქავილითა და აქერცვლით. არსებობს გარკვეული ჯგუფები, როგორიც არის თმის ცვენა, ფრჩხილისა და ლორწოვანის დაავადებები. კანი ყველაზე დიდი ორგანოა როგორც მასით, ისე ფართობით. კანში არის ოთხი ძირითადი შრე. ზრდა იწყება ბაზალურიდან, შემდეგ გარქოვანდება და გვცვივა, ეს დახლოებით 30 დღეში ხდება და საერთოდ გვეცვლება კანი. ლორწოვანზე რქოვანა შრე არ გვაქვს, კანში განლაგებულია თმის ფოლეკულები, ცხიმოვანი ჯირკვლები და ა.შ. რასთან გვაქვს საქმე მხოლოდ ექიმმა უნდა განსაზღვროს იმის მიხედვით, სად არის ქავილი, რა ინტენსივობით, დღისით არის ქავილი თუ ღამით. ბოლო დროს ძალიან ხშირად გვესმის ტერმინი ატოპიური დერმატიტი, განსაკუთრებით ბავშვებში. რა სიმპტომებით ვლინდება ატოპიური დერმატიტი და რას გულისხმობს ის? ატოპიური დერმატიტი ეს არის დაავადებების ფართო სპექტრი. არსებობდა ასეთი ტერმინები: კონსტიტუციური ეგზემა, ნეიროდერმიტი, დიათეზი - ეს ყველაფერი ახლა ატოპიურ დერმატიტად მოიხსენიება. ”ატოპოს” ნიშნავს განსხვავებულ კანს. ეს არ არის ალერგია. უმრავლეს შემთხვევაში უმჯობესდება ასაკთან ერთად და გადის ხოლმე 5-7 წლის, ან 10-12 წლის ასაკში. მათი შეზღუდვა მაგალითად დიეტებით, გაუმართლებელია. პატარა ბავშვებში დერმატიტი ისედაც შემაწუხებელია და ზედმეტად შოკოლადის ან სხვა პროდუქტების შეზღუდვა არ არის საჭირო, თუმცა ზომიერად. დაბანეთ ბავშვი, აჭამეთ, უბრალოდ განსხვავებულად უნდა მოუაროთ და ამას ექიმი პაციენტს ინდივიდუალურად უდგენს. ალერგიული ფონი, წითელის აკრძალვა, მწვანის აკრძალვა - ეს ყველაფერი არასწორია. როგორ უნდა განსაზღვროს მშობელმა ალერგოლოგს მიმართოს თუ დერმატოლოგს? როდესაც ვხედავთ, რომ ბავშვს აქვს მკვეთრად გამოხატული სიწითლე რომელიც 2-3 დღე დამატენიანებელი კრემების გამოყენების შემდეგ არ ქრება, რასაკვირველია უნდა მიმართოთ ყოველთვის ექიმს. ატოპიური დერმატიტი ძირითადად იმ ადგილებში გამოიხატება ხოლმე, რომელიც ყველაზე მეტად მოძრაობს, ანუ ნაკეცებში. ეს არის ხელის მომხრელი ზედაპირები და ფეხებში პირიქით, გამშლელი ზედაპირები. ჩვილ ასაკში არის ხოლმე კისრის ნაკეცებშიც. სახეზეც მკვეთრად გამოხატული სიწითლეა. სამწუხაროდ, ხშირად არამიზნობრივად იწყებენ სხვადასხვა სტეროიდული მალამოს გამოყენებას, რაც დროებით შედეგს იძლევა და მოგვიანებით მდგომარეობა უარესდება. ან ჰგონიათ, რომ დიეტით მოაგვარებენ პრობლემას, ამ დროს კი ექიმთან ერთი ვიზიტით და მოვლის სწორი წესების დადგენით შეიძლება პრობლემა სრულად მოგვარდეს. კიდევ ერთი გავრცელებული დიაგნოზი ეს არის აკნე და მისი მონათესავე მდგომარეობები. შესაძლებელია თუ არა მისი საბოლოოდ განკურნება? აკნე მოსახლეობის დაახლოებით 80%-ს ემართება. ის გამოწვეულია ჰორმონის სიჭარბით, ამიტომ არ შეიძლება აკნე ჰქონდეს 10 წლის ბავშვს ან 50 წლის ადამიანს. აქედან გამომდინარე, ისევ არასწორია 50 წლის ადამიანმა შეზღუდოს შოკოლადი. აკნეს დროს ჰორმონდამოკიდებული ჯირკვლები გვაქვს სახეზე, ზურგზე და მკერდის მიდამოში. აკნე ფეხზე არ გვექნება არასდროს. ჩვენ სამხრეთელები ვართ, ორგანიზმში მაღალია ტესტოსტერონის რაოდენობა, რაც განაპირობებს მეტი რაოდენობით ცხიმის გამოყოფას. აკნე ეს არის დაცობილი ცხიმოვანი ჯირკვალი. არ შეიძლება მათთვის ხელის ხლება, კოსმეტიკური კოვზების საშუალებით გაღიზიანება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვაწვალოთ, ჯირკვალს ვერ ამოვიღებთ. პირიქით, იმ წუთას ვიგრძნობთ შვებას, თუმცა ორჯერ მეტად მწვავდება და წარმოიქმნება ე.წ. მანკიერი წრე. აკნე აბსოლუტურად მორჩენადია, არანაირად არ არის გადამდები და არანაირად არ არის დამოკიდებული სქესობრივ ცხოვრებაზე. მოსაზრებები, თითქოს გათხოვდები, გაგივლის - რა თქმა უნდა მცდარია. თუმცა, რაღაც დოზით სწორიც არის, იმიტომ რომ გათხოვების შემდეგ ქალბატონები ორსულდებიან, ამ დროს ტესტოსტერონის გამოყოფა წყდება. ქალი სულ ორსულად ვერ იქნება, ამიტომ სანამ არის ჰორმონალური აქტივობა, შესაძლებელია, რომ აკნე განვითარდეს. ჩვენ ვეუბნებით პაციენტს, რომ 3-4 თვის განმავლობაში ჩაიტაროს მკურნალობა. რაც შეეხებათ მამაკაცებს, პრობლემა მათთანაც არის და მათაც არ შველით ცოლის მოყვანა. მამაკაცებში აკრძალულია ტესტოსტერონის დაწევა. ამიტომ მკურნალობისას ხდება ცხიმოვნების შემცირება და სადინარების გახსნა, რომ ჩააღწიოს წამალმა, ამას მინიმუმ 3-4 თვე სჭირდება. აკნე მხოლოდ ახალგაზრდების პრობლემაა, მათ უცებ უნდათ შედეგი ამიტომ მკურნალობას ხშირად წყვეტენ ხოლმე. თუ ბოლომდე მიიყვანთ, აბსოლუტურად მორჩენადი დაავადებაა და არც ნაწიბურები დარჩება სხეულზე. უწყობს თუ არა აკნეს გამწვავებას ხელს საკვებიპროდუქტები? 14-16 წლის ასაკში ადამიანს ისედაც სტიგმა აქვს, ზოგი არ გამოდის სახლიდან, არ აქვს ურთიერთობა თანატოლებთან აკნეს გამო და მას კიდევ უკრძალავთ რაღაცას, რატომ? აკნეს დროს რაიმე დიეტის ეფექტურობა არცერთი კვლვევით არ არის დადასტურებული. თუ ადამიანი ატყობს, რომ მაგალითად ბევრი თხილის მიღების დროს აყრის, კი ბატონო, შეზღუდეთ თხილი. მაგრამ ასე ცალსახად აკრძალვა არ შეიძლება. რაც შეეხება რუჯს, არც აკრძალვაა კარგი და არც დამოკიდებულება. რუჯის დროს ხდება კოსმეტიკური დაფარვა და კანი უმჯობესდება, მაგრამ დაავადება არ ქრება. შეიძლება თუ არა გამოვყოთ კანის ინფექციური დაავადებები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხდება? რა თქმა უნდა, გვხდება როგორც ბაქტერიული ისე ვირუსული, სოკოვანი ინფექციები. ყველაზე ხშირია კანისა და ლორწოვანი ბაქტერიული ინფექციები. ყოველთვის არ არის აუცილებელი ბაქტერიოლოგიური ნათესის გაკეთება და ანტიბიოტიკოგრამის დადგენა. უმრავლეს შემთხვევაში ვიცით ხოლმე რა არის გამომწვევი, ისევე როგორც აკნეს დროს ვიცით რა იწვევს მას. ინფექციური დაავადება შეიძლება იყოს სოკოვანი, ან ვირუსული და მალამო რომელიც ყველაფერს არჩენს, არ არსებობს. ყველას სხვადასხვა თერაპია სჭირდება და ესეც ექიმის დასადგენია. როგორ განვასხვავოთ ერთმანეთისგან კეთილსთვისებიანი და ავთვისებიანი წარმონაქმნები კანზე და როდისაა აუცილებელი ვიზიტი ექიმთან? საბედნიეროდ, უკვე მეექვსე წელია ტარდება ევრომელანომის პროგრამა საქართველოში, რომლის დროსაც ხდება უფასოდ გასინჯვა. თუკი პაციენტში ეჭვს იწვევს რაიმე ტიპის წარმონაქმნი ან ლაქა, უნდა მიმართოს სპეციალისტს. თუ არის ის უცნაური შესახედაობის, 6 მმ-ზე მეტი ზომის, იყო სხვანაირი და გახდა სხვანაირი, უმჯობესია მივიდეთ ექიმთან. დროული მიმართვიანობის შემთხვევაში ავთვისებიანი წარმონაქმნების დროსაც კი 100%-იანი შედეგი დგება. რას იტყვით მოსაზრებაზე, რომ შეიძლება რომელიმე შინაგანი ორგანოს დაავადება კანზე აისახოს? დიახ, არის ძველი გამონათქვამი, რომ კანი შინაგანი ორგანოების სარკეს წარმოადგენს. ღვიძლის პათოლოგიები, რომლებიც უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ხშირად კანის სიყვითლით ვლინდება. კანის სიმშრალე და სპეციფიური გამონაყარი შეიძლება მძიმე ლიმფომაზე მიანიშნებდეს. თუკი რაიმე სახის გამონაყარი არ ქრება სტანდარტული თერაპიით, ადამიანმა უნდა მიმართოს დერმატოლოგს. კანის პიგმენტაციის დარღვევა და დაავადებები, რომლებმაც შეიძლება კანის პიგმენტაციის დარღვევა გამოიწვიოს... კანის პიგმენტაციის დარვევა შეილება იყოს სხვადასხვანაირი. ჰიპოპიგმენტაცია - ვიტილიგო, ანუ თეთრი ლაქები კანზე, რომლის ყველაზე ცნობილი მაგალითია მაიკლ ჯექსონი. დაავადება ძირითადად ესთეტიკურ პრობლემას წარმოადგენს და ის განკურნებადია, თუმცა თუ პაციენტი ექიმს დროულად მიმართავს. მნიშვნელობა აქვს ლოკალიზაციას და თანამედროვე თერაპიით მისი ეფექტურობა 70%-ს აღწევს. რა დაავადებებს იწვევს ისეთ ხშირ ჩივილებს, როგორიცაა, თმის ცვენა, ფრჩხილების მტვრევა და კანის ქავილი? ფრჩხილი და თმა არის კანის დანამატები და ესეც კანის დაავადებებს განეკუთვნება. თმას აქვს განვითარების სამი ფაზა: ანაგენი, კატაგენი და ტელოგენი. ზრდა ყოველთვის იწყება თმის ბუდიდან, ზოგიერთი თმა არის ზრდის ეტაპზე, ზოგი ცვენის სტადიაზე და ზოგიც ჩამოვარდნის სტადიაში. დღის განმავლობაში ადამიანს ას ღერამდე თმა ცვივა. ეს რაოდენობა ქერა თმიანებში უფრო მეტია. ქალებში, ორსულობის შემდეგ დროებითი თმის ცვენა იწყება და არანაირი მკურნალობა არ სჭირდებათ. რაც შეეხება ფრჩხილების დაზიანებას, ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს ქიმიურ ნივთიერებებთან შეხებით, რომლებიც ფრჩხილის სტრუქტურის დაზიანებას იწვევს. ქართველ ქალბატონებს არ უყვართ ხოლმე ხელთათმანის ხმარება. ერთ თეფშს გარეცხავთ თუ 200-ს, ის მაინც აზიანებს ფრჩხილს. რაც შეეხება თმას, თუ ადამიანი ცვენას უჩივის, მიკროსკოპულად უნდა დავითვალოთ კანის გარკვეულ ნაწილზე რამდენი თმაა, რა ფაზაშია და დავადგინოთ რასთან გვაქვს საქმე, დროებითი მოვლენაა, თუ მკურნალობაა საჭირო. არის თუ არა ეფექტური თმის ცვენისას ძვირადღირებული შამპუნები და ნიღბები? თუკი ვყიდულობთ შამპუნს და მას აწერია, რომ ის არის თმის ცვენის საწინააღმდეგო, ჩვენ უბრალოდ კარგ ხასიათზე ვდგებით. შამპუნი არის დასაბანი საშუალება და ნუ მოსთხოვს, რომ სამკურნალო ეფექტი ჰქონდეს. ამბობენ, რომ თმის ცვენისთვის კარგია ცხენის შამპუნი, ის არის ცხენისთვის, ბავშვის შამპუნი არის ბავშვისთვის, სარეცხის საპონი არის სარეცხისთვის - რატომ ვიგონებთ ამ მითებს. არსებობს დანამატებიანი შამპუნები, როგორ არა, მაგრამ ორი წუთი მაინც უნდა გავიჩეროთ თავზე, ის წამებში არ შეიწოვება. გავრცელებულია თმის საშრობების გამოყენება. 600-800 გრადუსი ტემპერატურაა მათში, ერთი და იგივე ნაჭერი ხშირად რომ გააშროთ, ნახეთ რა მოუვა, ასევე მოსდის ჩვენს თმასა და კანს, ამიტომ მაქსიმალურად ეცადეთ, თუ ”ფენი”აუცილებელია, შორიდან გააშროთ თმა. ზაფხულში ყველაზე აქტუალური საკითხია რუჯის თემა და ამ დროს ძალიან რთულია ზომიერების დაცვა... ალბათ არსებობს რაიმე რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა გავითვალისწინოთ... პირველ რიგში, რუჯი არის კანის დაცვითი რეაქცია, როდესაც კანს ხელს დაარტყავთ, ის წითლდება, ასევეა რუჯიც. არანაირი ჯანსაღი რუჯი არ არსებობს. მაგრამ, რადგან ადამიანებს ასე ძალიან უნდათ, უნდა დავიცვათ რაღაც წესები. სოლარიუმი არ არის რეკომენდირებული ევროპული სტანდარტებით 18 წლამდე. რაც შეეხება მზის სხივების მიღებას, არ არის რეკომენდებული მათი მაშინ მიღება, როდესაც მზე არის ზენიტში. ამ დროს მეტია ულტრაიისფერი სხივების გამოსხივება. შესაძლებელია, რუჯი ზომიერად და აუცილებელია მზისგან დამცავი კრემების გამოყენება. ყველას თავისი ნომერი აქვს. არსებობს კანის ოთხი ტიპი: ეს არის წითური, ქერა - ცისფერი თვალებით, ყავისფერი - ყავისფერი თვალებით და შავი თმა შავი თვალებით. პირველ ტიპს, ასევე ბავშვებს, მინიმუმ 50 ნომრით დაცვა სჭირდებათ. თუ კრემის გარეშე მზეზე ხუთი წუთი შეგვიძლია გაჩერება, №50 ხმარების შემთხვევაში ხუთზე უნდა გავამრავლოთ და მზეზე 250 წუთი შეგვიძლია დავყოთ. კრემებს აწერიათ, რომ წყალგამძლეა, მაგრამ ტესტირებებმა ჩვენა, რომ ასე არ არის და რამდენჯერაც ჩახვალთ წყალში, იმდენჯერ უნდა წაისვათ. არ არის სასურველი 12:00 საათიდან 15:00 საათამდე მზეზე ყოფნა, სველ კანი ლუპის პრინციპს ქმნის და შეიძლება მზემ დამწვრობა წარმოქმნას. არ არის ასევე სასურველი გაზიანი წყლის მიღება. ულტრაიისფერი გამოსხივება ქოლგის ქვეშაც აღწევს. რაც შეეხება სოლარიუმს, უნდა მოხდეს კანის ტიპის განსაზღვრა, ხომ არ არის რაიმე წარმონაქმნი და ა.შ. რამდენად რეალურია მოსაზრება, რომ წყალი კარგად მოქმედებს კანზე? რასაკვირველია. ადამიანის 90%-ზე მეტი წყალია და მისმა დაკარგვამ შეიძლება მძიმე შედეგი გამოიწვიოს. გაუწყლოება იწვევს კანის აქერცვლას, ქავილს და საბოლოოდ ტრამვას. საშუალოდ, ადამიანმა წონის მიხედვით 2-2,5 ლიტრი წყალი უნდა მიიღოს. თუ ის ფიზიკუარდ აქტიურია და სითხეს კარგავს, შესაბამისად უფრო მეტი წყალი უნდა მიიღოს. რას იტყვით შემთხვევებზე, როცა ლაზერულ ეპილაციასა და სახის წმენდას აქვს უკუჩვენება და ის სახის კანის გაღიაიზნებას იწვევს? ლაზერი არის ხელოვნური სხივი, არსებობს სხვადასხანაირი ლაზერები, რომლებიც განსაზღვრული თმისთვის განსაზვრულად გამოიყენება. როდესაც მიდიხართ ასეთ პროცედურაზე, მოითხოვოთ სერტიფიკატი, რომელიც გარკვეულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. უნდა განისაზღვროს კანის ტიპი, სასურველია სილამაზის ცენტრებში იყოს დერმატოლოგი და განსაზღვროს სად შეიძლება ლაზერის გამოყენება და სად არა და ა.შ. რაც შეეხება წმენდას, ის დასაშვებია, თუმცა ზაფხულში მისაღები არ არის, ღრმა წმენდის შემდეგ გარეთ გასვლამ შეიძლება ლაქები გამოიწვიოს. ესეც დროებითი ეფექტია, ამიტომ უმჯობესია მოზარდს სპეციალისტან ერთად ავუხსნათ როგორ არის უმჯობესი. არსებობს თუ არა კანის დაავადებები, რომლებიც განსაკუთრებით ზაფხულში მწვავდება? კანის მოვლა ყოველთვის აუცილებელია, განსაკუთრებით კი მაშინ როდესაც ზღვარზე მიემგზავრებით, ან საერთო სარგებლობის აუზებით სარგებლობთ. წყალთან შეხებისას კანი ტენიანდება და მცირდება მისი ბარიერული ფუნქცია, შესაბამისად, შესაძლებელია მოხდეს სხვადასხვა ინფექციების შეღწევა. ზღვაზე როდესაც წახვალთ, ცურვის შემდეგ გადაივლეთ ხოლმე წყალი, მიიღეთ სითხეები და ჰიგიენის წესები მაქსიმალურად დაიცავით. ყოველთვის ატარეთ დამატენიანებელი კრემები. მოსაზრება, რომ წყლით რაიმე გადაგვედო, ასე არ ხდება. ასევე, არ ვიცი დაავადება, როდესაც არ შეიძლება დაბანა, იგივე ჩუტყვავილაზე. უბრალოდ შეიძლება გავითვალისწინოთ სხვადასხვა წესები, მაგალითად არ გამოვიყენოთ უხეში ღრუბელი, გამშრალებისას არ გავხეხოთ სხეული. სახელმწიფო რასაკვირველია არ კრძალავს ოთხი ანტინატალური ვიზიტის გარდა სხვა ვიზიტებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც რისკის ჯგუფებთან გვაქვს საქმე. ოთხი ვიზიტი სახელმწიფომ გაითვალისწინა იმ ორსულებისთვის, რომელთა მდგომარეობა ფიზიოლოგიურად მიმდინარეობს და არ მიეკუთვნებიან ამა თუ იმ რისკის ჯგუფს. თუმცა, მათთვისაც არ არის საკმარისი ოთხი ვიზიტი, რადგან არის ორსულობის ვადები, როდესაც სხვადასხვა პათოლოგიების გამოვლენა ხდება და დამატებითი კვლევებია საჭირო. ოთხი ვიზიტი სახელმწიფოსგან არის დაფინანსებული და ეს ორსულისთვის უფასოა. 8-10 ვიზიტი თითქმის ყველა ჯგუფისთვის სასურველია. კვლევების მიმართაც ასეთივე მიდგომაა, როდესაც საუბარია ანტინატალურ მეთვალყურეობაზე ფიზოლოგიური ორსულობის დროს, საუბარია ისეთ კვლევებზე, რომლის შედეგადაც ჩვენ შევძლებთ ამა თუ იმ პათოლოგიის პრევენციასა და გამოვლენას. სხვა მომატებული რისკის მქონე ორსულებს უტარდებათ კვლევები მათი ზოგადი მდგომარეობის მიხედვით, ან მათი ორსულობის პათოლოგიებიდან გამომდინარე და მკურნალობაც არის ადეკვატური. ბოლო დროს დიდი რეზონანსი მოყვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ფოლიუმის მჟავისა და რკინის პრეპარატების მიღების წესების შესახებ. რატომ გახდა საჭირო ამ პრეპარატების მიღება ორსულობამდე და მთელი ორსულობის განმავლობაში? ეს არის ორი საჭირო მიკროლემენტი, რომელიც ორსულობისას სხვადასხვა მდგომარეობას სწორად წარმართავს. ფოლიუმის მჟავის წინასწარი მიღების აუცილებლობა განაპირობა იმან, რომ მოხდეს ნაყოფის ნერვული მილის სწორად ფორმირება. შესაძლოა, ორსული მიიჩნევს, რომ სწორად იკვებება, თუმცა, რეალურად არ ხდება საჭირო რაოდენობის მიკროლემენტებით ორგანიზმის გაჯერება. აღმოჩნდა, რომ შეიძლება ნერვული მილის უხეში დარღვევევბისა და მათი დაუხურაობის თავიდან აცილება ფოლიუმის მჟავის მიღებით, ის დღეს უკვე საკვებ დანამატად განიხილება. რაც შეეხება რკინას, ანემიების ყველზე დიდი პროცენტი ორსულებში მოდის რკინის დეფიციტით. არის თუ არა გამოვლენილი დეფიციტი, ანემია ხშირად მეორე ტრიმესტრიდან ფარულად მაინც მიმდინარეობს. სწორედ აქედან გამომდინარეობს ახალი რეკომენდაციაც. ორსულები ხშირად ფრთხილობენ ხოლმე საჭირო მედიკამენტის მიღებას, მაგალითად პროგესტერონის ჯგუფის პრეპარატებს, როგორია თქვენი შეფასება, როცა საქმე რისკებსა და მოსალოდნელ შედეგებს ეხება? ზოგადად ორსულებში მედიკამენტების მიღება მინიმუმადეა დაყვანილი. ძალიან მწირია იმ ორსულების ჯგუფი, ვისთვისაც მედიკამენტი აუცილებელობას წარმოადგენს და ისინი უსაფრთხოა დედისთვის და ნაყოფისთვის. თუ დღის წისრიგში დგება ამა თუ იმ პრეპარატის მიღება, ეს მისი ძალიან დიდი აუცილებლობით არის განპირობებული. ამ დროს ორსულმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ წამლის მიღების გარეშე, ის უფრო მეტი რისკის წინაშე დადგება. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია მდგომარეობის წორად შეფასება, რა დგას ამ დროს დღის წესრიგში - კარგად მიმდინარე ორსულობა თუ საერთოდ ორსულობის შეწყვეტა. ორსულთა ანემიაზე მინდა გკითხოთ, როდის ექვემდებარება ის მედიკამენტოზურ მკურნალობას და როდისაა საჭირო სხვა სახის ჩარევა? ანემიებზე მკვეთრად არის განსაზღვრული კრიტერიუმები როგორც ორსულებისთვის, ასევე არა ორსულებისთვის. ქალებში ეს ძალიან გავრცელებული დაავადებაა, ორსულთა ანემიის ყველაზე დიდი პროცენტი რკინის დეფიციტზე მოდის, თუმცა არსებობს ფოლიუმის მჟავის და B12 დეფიციტური ანემიაც. სწორედ აქედან გამომდინარეობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ გამოცემული ახალი რეკომენდაცია, რომ ორსულობის მიმდინარეობისას მუდმივად მოხდეს ამ პრეპარატების მიღება. გასათვალისწინებელია ანემიის ორი ფორმა: ორსულთა ანემია და ორსულების ანემია, ეს უკანასკნელი ქალებში ორსულობის დადგომამდეა განვითარებული, ის უფრო იოლად მართვადია და ნაკლები გართულება აქვს. უშუალოდ ორსულობის დროს წარმოშობილი ანემია კი ბევრად დიდ გართულებას იძლევა. არის ანემიის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე ფორმა . ის განისაზღვრება ჰემოგლობინის კონცენტრაციით და ორსულობის ვადებთან მიმართებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს. განსაკუთრებით მეორე ტრიმესტრიდან მიზანშეწონილია რკინით გაჯერებული პროდუქტებისა და რკინის პრეპარატების ჩართვა. პროდუქტებზე ვიტყვი, რომ აუცილებელია ხილი და ბოსტნეული ცოცხალი სახით, თევზისა და ხორცის მიღება. თუ ორსულობის ანემიის დროს ვითარდება რკინის დეფიციტი, მას შემდგომში მოყვება ერითროპორეზის ისეთი დარღვევები, რომელიც სისხლის ფორმულაში აისახება და ვლინდება ერითროციტების დაქვეითებასა და სხვა პათოლოგიური ფორმების სახით. რატომ არის გრიპის ვირუსი ორსულობის პირველ ტრიმესტრში განსაკუთრებით საყურადღებო? პირველი ტრიმესტრი საყურადღებო, რადგან ამ დროს ხდება ორგანოგენეზი. ხშირად ვირუსები პირველ ტრიმესტრში ორგანოების პათოლოგიებს იწვეს და ცხადია, ის შემდეგშიც არ არის სასურველი, მაგრამ ასეთ მძიმე გართულება აღარ ახლავს. სიცხე და მაღალი ტემპერატურა ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ საგანგაშო მდგომარეობაა. წითურასთან მიმართებაში პირველი და მეორე ტრიმესტრი ძალიან საფრთხილოა, ეს არის თითქმის ერთადერთი ჩვენება იმისა, რომ დღის წესრიგში სამედიცინო ჩვენებით ორსულობის შეწყვეტა დადგეს, რადგან მანა შეიძლება ბევრი ორგანოს პათოგენეზი გამოიწვიოს. რაც შეეხება ჩუტყვავილას, ის განსაკუთრებით არასასურველია ორსულობის ბოლო პერიოდში, მშობიარობის პროცესში, მანამდე ისეთ დიდ გართულებას ვერ იწვევს, როგორსაც მაგალითად წითურა. ორსულები ხშირად ტოქსიკოზსს უჩივიან, რა არის ამ შემაწუხებელი მდგომარეობის მიზეზი და რით შეიძლევა შევამსუბუქოდ ჩივილები? ორსულთა ტოქსიკოზი არის მრავალსიმპტომური პათოლოგიური მდგომარეობა, რასაც ორსულის ორგანიზმში ადაპტაციური პროცესების დარღვევა იწვევს. რადგან ეს პროცესები ყველა ორგანიზმში ინდივიდუალურად მიმდინარეობს, ინდივიდუალურია ორსულთა პირველი ნახევრის ტოქსიკოზის გამოხატულებაც. არსებობს რამდენიმე თეორია ტოქსიკოზის მიმდინარეობაში, ის შეიძლება იყოს ალერგიული, იმუნოლოგიური, ტოქსიური და სხვა მიმართულებების. არსებობს ორსულთა ტოქსიკოზის სამი ფორმა - მსუბუქი, საშუალო და მძიმე. მსუბუქი ფორმა ღებინების შეგრძნებით, გაძლიერებული ნერწყვდენით და დღის განმავლობაში 3-4 პირღებინებით შემოიფარგლება, ის არ საჭიროებს სამედიცინო ჩარევას და ორსულები გაგებით უნდა მოეკიდნონ ამ მდგომარეობას. ეს მდგომარეობა ორსულობის 16-20 კვირიდან უკუგანვითარებას განიცდის ხოლმე. არის შემთხვევები, როდესაც ტოქსიკოზი მთელი 9 თვე გრძელდება. რაც შეეხება საშუალო ფორმის ტოქსიკოზს, შეიძლება დეჰიდრატაციის კუთხით სამედიცინო ჩარევა, ისეთი პრეპარატების მიცემა, რომელიც შედარებით მოაწესრიგებს ამ მდგომარეობებს, რასაც ვერ ვიტყვით მძიმე ფორმის ტოქსიკოზზე, რა დროსაც ფიქსირდება 10-15 ღებინება დღის განმავლობაში და შესაძლოა დღის წესრიგში ორსულობის შეწვეტაც კი დადგეს, ვინაიდან ის ორსულის ჯანმრთელობაზე ახდენს ასახვას. აქაც უნდა მოხდეს დეჰიდრატაცია, სედაციური, ანტიალერგიული კურსიც შეიძლება ჩატარდეს, სასურველია მოსვენებური მდგომარეობა. მსუბუქი და საშუალო ფორმით მიმდინარე ტოქსიკოზების შემთხვევაში კარგი საშუალებაა კოჭას შემცველი პრეპარატების, მენთოლის შემცველი პროდუქტების მიღება, მაგალითად პიტნის, ან ლიმნის ნაყენი, ხშირად და მცირე ულუფებით საკვების მირთმევა, ასევე გრილი და ცივი პროდუქტები. ტოქსიკოზის დროს სასურველია ორსულები საკვების მომზადების პროცესს არ შეესწრონ. რითია საყურადღებო მეორე და მესამე ტრიმეტრი? მეორე და მესამე ტრიმესტრი საყურადღებოა სხვადასხვა ფუნქციური უკმარისობის განვითარების და მოსალოდნელი ნაადრევი მშობიარობის პრევენციის კუთხით, აღმავალი ინფიცირების შემთხვევებში, ანემიური მდგომარეობების გათვალისიწინებით და ისეთი სიმპტომის ჩამოყალიბებით, როგორიც არის ნაყოფის საშვილოსნოში ზრდის შეფერხება, ან პრეკლაფსიის განვითარება. ის ვიზიტები, რომლებიც ამ ორ ტრიმესტრშია გათვალისწინებული, მიმართულია იმისკენ, რომ გავუმკლავდეთ ამ პათოლოგიებს. ექიმის მიერ მოწოდებული ყველა კვლევა შეესაბამება ორსულობის იმ კონკრეტულ ვადას, რომელზეც შეიძლება ამა თუ იმ პრობლემების აღმოჩენა, უკვე არსებულის გამკლავება, ან პრევენცია. საკვები,რომელსაც უნდა მოერიდონ ორსულები და რომელიც პირიქით, დადებით გავლენას ახდენს ნაყოფის ზრდა-განვითარებაზე? აუცილებელია ხორცის, ხილის და ბოსტნეულის მიღება. მოერიდეთ ადვილად მისაღებ ნახშირწყლებს, გაზიან სასმელსა და ზედმეტად ცხიმიან საკვებს. ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარება პირდაპირ პროპორციულია იმ პათოლოგიების, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ტკბილეულის ხშირმა მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ფიზიოლოგიურ დონეზე მეტაბოლური ცვლის დარღვევა. პრედიაბეტთან და დიაბეტთან მიმართებაში ორსულები ისედაც რისკის ჯგუფში არიან, სწორედ ამიტომ ტკბილეულის გადამეტებული მიღება არ არის სასურველი. კითხვა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია თქვენთან, როგორც ორსულთა პათოლოგიების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელთან, თითქოს გახშირდა ნაადრევი მშობიარობების რაოდენობა, როგორია თქვენი სტატისტიკა, რომელი პათოლოგიაა ყველაზე მომატებული და რა იწვევს ამას? მეანობა ორთოდოქსიული მეცნიერებაა და აქ დიდი ცვლილებები არ ხდება, უბრალოდ ამ პერიოდში პათოლოგიები უფრო მეტად აღმოჩენადია და ხელგვეწიფება მათი პრევენციაც. სიტყვა პათოლოგია ორსულებში ცოტა შიშს იწვევს, თუმცა, ეს განყოფილება მათი უსაფრთხო დედობისთვის არის შექმნილი. ნაადრევი მშობირობების მცირე პროცენტული მატება არის და ეს სტრესულ მდგომარეობებსა და არასწორი ცხოვრების რითმს უკავშირდება. რა იწვეს ნაყოფის წონაში ჩამორჩენას, ან რასთან გვაქვს საქმე, როცა ნაყოფი უსწრებს ვადას? ამ შემთხვევაში მაკროსომია და ფეტოპატია შეიძლება განპირობებული იყოს ისეთი პრობლემით, როგორიც არის გესტაციური დიაბეტი. სწორედ ამიტომ შედის აუცილებელ კვლევათა რიცხვში კონკრეტულ ვადაზე მისი აღმოჩენა, რომელიც შეიძლება ფარულად მიმდინარეობდეს და სწორედ იმ პერიოდში გამოვლინდეს. ზოგად პოპულაციაში მომატებულია შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტის მდგომარეობებიც და მათ რიცხვში არიან ორსულებიც . ისინი განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან მსგავსი პრობლემების ჩამოყალიბების დროს და ესეც განაპირობებებს მაკროსომიას, ანუ დიდ ნაყოფს. რაც შეეხება ნაყოფის საშვილოსნოს შიდა ზრდის შეფერხებას, მას ბევრი პათოლოგია იწვევს, იგივე ანემიური მდგომარეობები, ან არასრულფასოვანი და არარაციონალური კვება, ამიტომ ის სოციალურ პრობლემადაც განიხილება. რას იტყვით გენეტიკური ტესტებზე, რომლებსაც ბოლო დროს უფრო მეტი ორსული იტარებს... საქართველოში,სადაც ადამიანები სქესთან მიმართებაში სელექტიურ აბორტებს იკეთებენ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მშობლები უფლებამოსილნი არიან იცოდნენ, როგორი გენეტიკური მასალა შეუძლიათ გაამრავლონ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვცვლით ვერაფერს. ისინი იღებენ ინფორმაციას და გადაწყვეტილებას, გააგრძელებენ თუ არა ასეთ ორსულობას. როდესაც საუბარია 12 კვირის ვადაზე ჩატარებულ ექოსკოპიურ კვლევაზე, აქ ჩვენ კისრის სიდიდის მიხედვით ვსაზღვრავთ, რაოდენ შეჭიდული შეიძლება იყოს მის ზომებთან მიმართებაში ისეთი ქრომოსომული და გენური დაავადება, როგორიც არის მაგალითად დაუნის სინდრომი. რაც შეეხება ორმაგ და სამმაგ გენეტიკურ ტესტებს, ისინი მოწოდებულია ჩატარდეს გარკვეული რისკის მქონე ჯგუფებში, თუმცა, როგორც აღვნიშნეთ, ორსულებს სურთ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ ნაყოფის შესახებ. საქართველოში ასევე შესაძლებელია ე.წ. ”ჰარმონია ტესტის” ჩატარებაც, რომელიც გვაწვდის ნაყოფისა და შემდეგში ახალშობილის შესახებ 100%-იან მონაცემებს გენურ და ქრომოსომულ მდგომარეობასთან მიმართებაში. ახსენეთ რისკ ჯგუფები და არიან თუ არა პირველ ადგილზე ის ქალბატონები, რომელთა ასაკიც 35 წელს ცდება? დიახ, გვიან დამდგარი ორსულობა პირველ რიგში განიხილება, მაგრამ ეს არ არის იმის გარანტი, რომ ყველა 35 წლის ზემოთ ასაკის ორსულს ასეთი პრობლემური მდგომარეობა უნდა ჰქონდეს. არსებობს სხვა ფაქტორებიც, მაგალითად სხვადასხვა ტერატოგენული მოქმედებების გავლენა, ალკოჰოლის, ნარკოტიკის გამოყენება, თვითნებითი აბორტები, სამეანო მკვდრად შობადობა და ა.შ. თქვენი შეფასებით, რამდენად სარისკოა გვიანი ორსულობა და რეალურად რა არის ზღვარი, როდესაც სასურველია პაციენტი გადამისამართდეს ინვინტრო განაყოფიერების სპეციალისტთან? ზოგადად, თუ უნაყოფობის თემაზეა საუბარი, რასაკვირველია 40 წელს მიახლოებული ქალბატონებისგან დროის კარგვა გაუმართლებელია, თუ არ გვაქვს ხელმოსაჭიდი მდგომარეობა. თუ საუბარია ზოგადად ორსულობაზე, რომელიც დგება ამ ასაკში, სხვადასხვა პათოლოგიური რისკების პროცენტულება გაზრდილია, მაგრამ ეს არ არის პანაცეა. იგივე პრობლემები შეიძლება სრულიად თავისუფლად ჩამოუყალიბდეთ 35 წელს ქვემოთ ასაკის ორსულებსაც. როდესაც პაციენტები ნებით ირჩევენ საკეისრო კვეთას, მათ ეშინიათ იმ გართულებების, რაც შეიძლება დადგეს ფიზიოლოგიური მშობიარობისას. ესაა სისხლდენა, ნაყოფის გულისცმების შესუსტება და სხვა. შეიძლება თუ არა წინასწარ იმის განსაზღვრა როგორ წარიმართება მშობიარობა? არსებობს გარკვეული მდგომარეობები, როდესაც შეგვიძლია პროგნოზი გავაკეთოთ რამდენად წარმატებულად შეუძლია ორსულს ფიზიოლოგიური მშობიარობა. ესენია: პათოლოგიური მდებარეობები, ნაყოფის, პლაცენტის, დედის პათოლოგიური მდგომრეობები, ან ზოგადი სომატური პროფილი. თუმცა არგუმენტად სეპტიური გართულებების, ან სისხლდენის მოყვანა არასწორია. მინდა ვთქვა, რომ საკეისრო კვეთის შემდეგ ეს გართულებები გაორმაგებულია. რაც შეეხება ნაყოფის გულისცემის შესუსტებას და სხვა პრობლემებს, ჩვენ გულისცემით აღვიქვამთ ნაყოფის ფუნქციურ მდგომარეობას, აციდოზს, ჰიპოქსიას და ა.შ. ჩვენ მხოლოდ ამ რითმის მიხედვით შეგვიძლია ეჭვი მივიტანოთ ნაყოფის არაკეთილსაიმედო მდგომარეობაზე. თუკი არაკეთილსაიმედო მდგომარობა დგება, მაშინვე ვფიქრობთ, რაც შეიძლება სწრაფად დავასრულოთ მშობიარობის პროცესი. სამწუხაროდ, არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც პროცესები ელვის სისწრაფით მიმდინარეობს, მაგალითად მოკლე ჭიპლარი და ეს წინასწარ არაპროგნოზირებადია, მაგრამ ამის გამო ასიდან ასივე მშობიარეს საკეისრო კვეთაზე ვერ წავიყვანთ. დღეს ქართველ ქალებს მშობიარობა არ სურთ, უნდათ ცხოვრების გაიოლება და ჰგონიათ რომ საკეისრო კვეთა გამოსავალია, რაშიც ძალიან ცდებიან. რა არის საკეისრო კვეთის ცატარების მკაცრად განსაზღვული ჩვენება ? ეს არის პლაცენტის სრული წინ მდებარეობა, ნაყოფის პათოლოგიური მდებარეობები, მათ შორის სხვადასხვა წინ მდებარე ნაწილის, გარდიგარდმო მდებარეობის, კლინიკურად ვიწრო მენჯის ჩამოყალიბება, როდესაც ფუნქციურად შეუსაბამობაშია ნაყოფის წინა მდებარე ნაწილი დედის მენჯის გამოსავლის ზომებთან, ნაყოფის არაკეთილსაიმედო მდგომარეობა, სისხლდენა და პლაცენტის ნაადრევი აცლა. არის სხვა სომატური მდგომარეობებიც, როდესაც სხვა სპეციალისტის მიერ არის რეკომენდირებული საკეისრო კვეთა, ძირითადად სხვადასხვა სიმსივნური პროცესები, იშემიები და სხვა... და ეს საბედნიეროდ ხშირი არ არის. პირველ რიგში, ყურადღებას გავამახვილებ რა უპირატესობა აქვს ხილს და რა სასარგებლო შემადგენლობები აქვს მას - ეს არის უჯრედისი, ვიტამინები და კარატინოიდები, ანუ ბეტა კაროტინი, რომელიც ძალიან დიდ როლს ასრულებს ნივთიერებათა ცვლაში, სიმსივნური დაავადებების პრევენციაში და ა.შ. ზოგადად, ერთი წლის ზემოთ ასაკის ჯანმრთელი ბავშვებისთვის, რომლებსაც კონკრეტული კომპონენტების მიმართ ალერგია არ აღენიშნებათ, არც ერთი ხილი უკუჩვენებას არ წარმოადგენს. მთავარი ის არის, რომელი ხილით უნდა დავიწყოთ და რა რაოდენობით. საქართველო მდიდარია ხილით და სასურველია, ყოველთვის სეზონური, ადგილობრივი ხილით დავიწყოთ. საზღვარგარეთიდან შემოსული ხილი გამოიყურება ლამაზად, არ ფუჭდება, რადგან ის სავსეა სხვადასხვა დანამატებით და ის საერთოდ არ არის საჭირო ბავშვისთვის. დავიწყოთ ვაშლით, რომელიც მდიდარია უჯრედისით, ვიტამინებით და აპექტინით - ეს არის ნივთირება, რომელიც წმენდს ნაწლავებს და ცუდი ქოლესტერინის ნორმალიზებას უწყობს ხელს. ერთ-ერთი სასარგებლო პროდუქტი არის ატამი, რომელიც მდიდარია კალციუმით, რკინით A და C ვიტამინებით და ის აუცილებლად სეზონზე უნდა მივცეთ ბავშვს. შეგვიძლია სეზონზე ჩვენ თვითონვე შევინახოთ ატამი, რომელსაც ფოლგის ქაღალდში გავახვევთ, ჩავდებთ საყინულეში და მოგვიანებით მივართმევთ პატარას. რაც შეეხება კენკროვანებს, ძალიან ხშირია ალერგიული რეაქციები და ამიტომ მათი მიცემის დროს ცოტა მეტი სიფრთხილე გვჭირდება. კენკროვანები შეიცავენ წიწვებს, რომლებშიც შესაძლოა ბაქტერიებისა და ინფექციის წყარო იყოს, ამიტომ ერთი წლის ასაკის ბავშვებში თერმულად დაუმუშავებელს ხილს ვერიდებით. თუ ძალიან უნდა მშობელს, შეუძლია კომპოტი გააკეთოს და ისე მისცეს ბავშვს. რაც შეეხება ბანანს, მას ჩვენს ქვეყანაში არ აქვს ის ეფექტი, რაც რეალურად უნდა ჰქონდეს. გავითვალისწინოთ, რომ დიდი რაოდენობით ფრუქტოზას ბავშვი კარგად ვერ ინელებს, მაგალითად ერთი ვაშლი მისთვის კარგია, მაგრამ სამი ვაშლი შესაძლოა დიარეის მიზეზი გახდეს. თავდაპირველად ხილის მიცემა მშობელმა უნდა დაიწყოს თერმული დამუშავებით, შემდეგ კი ცოცხალი მცირე და ზომიერი რაოდენობით გააგრძელოს. ახლა მარწყვის სეზონია... მარწყვი საფრთხილო პროდუქტია, ისევე როგორც საზამთრო და ნესვი. პროდუქტი, რომელიც მიწასთან ახლოს არის კარგად იწოვს ნიტრატებსა და ქიმიკატებს. ამიტომაც, სასურველი არ არის სამ წლამდე ასაკში აღნიშნული ხილის მიღება. ყველა ხილი შეიცავს შაქარს, ფრუქტოზას, რომელიც ასევე ზრდის ენდოკრინული დაავადებების განვითარების რისკს. ყველაფერში უნდა დავიცვათ ზომიერება, რადგან დიდი რაოდენობით შაქრის მიღება სასურველი არ არის. საკმაოდ კალორიულია ყურძენი, მსხალი, ლეღვი, კარალიოკი, ამიტომაც არის მათი ზომიერად მიღებაა საჭირო. არსებობს თუ არა ხილი, რომელიც კარგად მოქმედებს დაბალ ჰემოგლობინზე და მისი მიღება რეკომენდებულია რკინადეფიციტური ანემიის დროს? მაგალითად, ატამში არის დიდი რაოდენობით რკინის შემცველობა, მაგრამ კვებითი კომპონენტებით, უკვე განვითარებული დეფიციტის შევსება არ ხდება. ჯანმრთელი კვება არის პრევენცია, მაგრამ უკვე განვითარებული დეფიტი უნდა შეივსოს მედიკამენტებით. რას იტყვით ბოსტნეულზე, რომელიც გაზაფხულის სეზონზე შემოდის და რამდენად რეკომენდებულია ის პატარებისთვის? ბოსტნეულთან მიმართებაში საკითხი უფრო მსუბუქად დგას. ბოსტნეულიც შეიცავს დიდი რაოდენობით კარატინიოდებსა და უჯრედისს. აქაც უნდა გავითვალისწინოთ ადგილობრივი პროდუქტის უპირატესობა. მშობლებს ხშირად ეჩქარებათ ახალი კარტოფილის მიცემა პატარებისთვის. რეალურად კი, სანამ კარტოფილი კარგად არ შემოვა, სასურველი არ არის მიცემა, ხოლო ერთ წლამდე საერთოდ არ არის საჭირო. კარტოფილში ბევრი ვიტამინი არ არის, არსებობს უფრო მეტად სასარგებლო პროდუქტი, მაგალითად ბროკოლი, ან ყაბაყი, რომელიც სავსეა ვიტამინებითა და მიკროელემენტებით. რაც შეეხება კიტრს, მისი მიცემა წლადე ასაკში არ შეიძლება, მასში ბევრი წყალია და ნაკლები მიკროელემენტები. არის თუ არა პროდუქტები, რომელიც გაზაფხულზე უნდა შეიზღუდოს და რეკონედებულია თუ არა სეზონურად შეიცვალოს ბავშვის კვების რაციონი? ზოგადად, სამ წლამდე ასაკის ბავშვებში კვების რაციონი არ იცვლება. აუცილებელი პირობაა ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები. ცილები წარმოდგენილია ხორცით თევზითა და პარკოსნებით, მაგალითად ლობიოთი. ხორცი ან თევზი აუცილებელი პირობაა ყოველდღიური რაციონისთვის, სეზონის მიუხედავად. ვაშლის წვენის მიცემას ადრეულ ასაკში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც კი პატარას ტკბილს, შაქრით მდიდარ პროდუქტს შესთავაზებთ, შესაძლოა, ბოსტნეულმა დისკომფორტი გამოიწვიოს. ამიტომ, სასურველია ჯერ ხორცისა და ბოსტნეულის დაგემოვნება მოხდეს, რადგან გემოვნების რეცეპტორების ჩამოყალიბება ამ ასაკში ხდება, რასაც შესთავაზებ, ისეთი გემოვნება ჩამოუყალიბდება. მაგალითად, ადაპტირებული რძის ნარევი, რომელიც ჩვენი გადმოსახედიდან უგემურია, პატარას ძალიან მოსწონს. ჩემი რჩევაა, ნუ იჩქარებენ მშობლები თავისუფალი ნახშირწყლების, შაქრებისა და ცხიმების, საფუარით სავსე ფუნთუშეულის დაგემოვნებას. ამ დროს ყალიბდება შერჩევითი უმადობა. ამიტომ ბავშვი ძალიან კარგად მიირთმევს ნახშირწყალს და ცხიმებს, მაგრამ უარს ამბობს ჯანსაღ კვებაზე. რას იტყვით ხილფაფებზე, რომლებიც აფთიაქებში იყიდება... ბავშვთა კვება ერთადერთი ხაზია, რომელიც მკაცრად კონტროლდება მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ. ბავშვთა კვების პროდუქტი უნდა იყოს ბიო, კონსერვატებისგან, საღებავებისგან და სხვა მავნე ნივთიერებებისგან თავისუფალი. ასეთი პროდუქტი თერმულად არის მოხუფული და წესით დანამატების გარეშეც კარგად უნდა ინახებოდეს. რა რეკომენდაციები გაქვთ ბავშვებისთვის, რომლებსაც არ უყვართ ხილი? ხშირად მშობელი ამბობს, რომ ბავშვი არაფერს ჭამს, ამ დროს ექიმი ბავშვის წონასა და სიმაღლეს ამოწმებს და თუ ის ასაკობრივ ნორმას შეესაბამება, საქმე გვაქვს შერჩევით უმადობასთან. ბავშვმა დააგემოვნა ნახშირწყლები, აქედან იღებს კალორიებს და უარს ამბობს ჯანმრთელ კვებაზე. ვარკვევთ, ბავშვი არასწორად ჭამს თუ ნამდვილად უმადობა აქვს. თუ სახეზეა უმადობა და ამას ერთვის ასაკობრივ ნორმასთან ჩამორჩენა, ვიწყებთ სხვადასხვა სახის კვლევებს უმადობის ზუსტი მიზეზის დასადგენად. უნდა დავაძალოთ თუ არა ბავშვს ჭამა? ეს არის ჩვენი გენეტიკური თვისება. საქართველოში ოჯახი ვალდებულია, რომ ბავშვმა კარგად ჭამოს. რეალურად დაძალების ინსტიტუტი ვერ მუშაობს ისე, როგორც საჭიროა, პირიქით, როგორც კი ბავშვს ვაძალებთ რაიმე პროდუქტს, მას აგრესია უჩნდება და უარს ამბობს იმ პროდუქტზე, თუნდაც ძალიან მშიერი იყოს. გაითვალისწინეთ, რაც უფრო გვიან დააგემოვნებინებთ „გემრიელ“ პროდუქტებს, მით უკეთესია. ბავშვმა ხომ არ იცის, რა გემო აქვს კანფეტს, შოკოლადს, ნამცხვარს... რა სიხშირით შეიძლება ბავშვისთვის ნაყინის მიცემა? ნაყინი არ არის პროდუქტი, რომელიც კატეგორიულად უნდა შეიზღუდოს, მაგრამ აქაც ზომიერებაა საჭირო და დღის განმავლობაში 100-150 გრამი საკმარისია. თუკი ბავშვი ნაყინს კარგად იტანს და სასუნთქი სისტემის გადაციება არ ხდება, ან ნუშურები არ აქვს მორეციდივე ჩირქოვანი პროცესით, პრობლემა არ არის. ნაყინში დიდი რაოდენობით შაქარია, ამიტომ ერთი ულუფა დღის განმავლობაში სრულიად საკმარისია. როგორ და რამდენ ხანს უნდა ისვენებდეს ბავშვი ზაფხულში? ბავშვის გარეთ გაყვანა ჯანსაღი ცხოვრების ერთ-ერთი კომპონენტია, ნებისმიერ ამინდში, მაშინაც კი როდესაც ქარია, ის ორი საათი მაინც უნდა იყოს ჰაერზე. რაც შეეხება დასვენებას, ამ დროს ყველაზე სასარგებლოა მთა, მინიმუმ 1 200 მეტრი ზღვის დონიდან. იქ სადაც ბევრი სიმწვანე და ბევრი სუფთა ჰაერია, ბავშვისთვის ძალიან სასარგებლოა. ადაპტაციას 7-10 დღეში სჭირდება და შესაბამისად შეცვლილი გარემოს აღქმას ორგანიზმი სწორედ ამის შემდეგ იწყებს - ამიტომ მინიმუმ ორი კვირა მაინც ბავშვი მთიან კურორტზე უნდა გვყავდეს. მიიჩნევა, რომ ურბანული ბავშვები უფრო ხშირად ავადობენ, განსაკუთრებით რესპირატორული პათოლოგიებით, ვიდრე სოფელში მცხოვრები ბავშვები. გირჩევთ, ერთ წლამდე ასაკის ბავშვები ქალაქიდან შორს არ გაიყვანოთ, რომ საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო პუნქტთან ახლოს იმყოფებოდეთ. ასევე, სასურველია 3-4 წლამდე ბავშვი არ მოხდეს ზღვის კურორტზე. ბავშვები, რომლებსაც განსხვავებული პრობლემები აქვთ, მაგალითად ხველა, ან გლანდების პრობლემა... უნდა შევარჩიოთ თუ არა დასვენების ადგილი ამის მიხედვით? სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში, ძირითადად, რესპირატორული ინფექციებია გავრცელებული. მთავარია ბავშვი იყოს ჰაერზე და ინფექციური წყაროსგან შორს. მოზრდილ ადამიანებს აქვთ იმუნიტეტი და იშვიათად ავადობენ, ხოლო სამ წლამდე ასაკის ბავშვებს იმუნიტეტი პრაქტიკულად არ აქვთ და მის გამომუშავებას სწორედ ვირუსების შეხვედრა უწყობს ხელს. შესაძლებელია იმუნიტეტის ხელოვნურად ჩამოყალიბება გარკვეული აცრების ჩატარების შედეგად. ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ ძვალ-სახსროვანი პრობლემები, ასეთი პატარებისთვის თუ შეიძლება ზღვაზე წაყვანა? ინსოლაციის შემთხვევაში ძალიან რთულია ზომიერების დაცვა. ზღვისპირა კურორტებზე ბავშვი გარეთ მხოლოდ 10:00 საათამდე უნდა იყოს, ამის შემდეგ დაცული უნდა იყოს ულტრაიისფერი სხვივებისგან, გარდა ამისა, ზღვაზე აკლიმატიაზაცია უფრო ხანგრძლივია და შესაძლებელია 10-12 დღემდეც გაგრძელდეს. აკლიმატიზაციას ხელს უწყობს დიდი რაოდენობით სითხის მიცემა, ჩვეული რეჟიმის დაცვა და ა.შ. თუ ყველა რეკომენდაციას დავიცავთ, არის თუ არა ეს გარანტი იმისა, რომ ზამთარში ვირუსებისგან თავი დავიცვათ? პირველ რიგში ადაპტირებული, სრულფასოვანი კვება, ძილისა და სიფხიზლის პერიოდების დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. სამ წლამდე ასაკში ბავშვს 21:00 საათზე სასურველია ეძინოს. მშობლები ხშირად ამბობენ, რომ არ იძინებს მათი პატარა. ირკვევა, რომ ღამის ორ საათზე იმიტომ იძინებს, რომ დღის 12:00 საათამდე არ იღვიძებს. მთავარია რაც შეიძლება დიდი ხანი სეირნობა, ჯანრთელი ცხოვრების წესი, დროული ვაქცინაცია ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა თავის შედეგს გამოიღებს. როგორ უნდა მოვემზადოთ ახალი სეზონისთვის? გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა სექტემბრის ბოლოს, ოქტობრის დასაწყისში შემოდის ხოლმე. ყოველ წელს იქმნება ახალი ვაქცინა, რომელიც დაფუძნებულია გასული წლების ვირუსებზე, ეს არის მზა იმუნიტეტი ორგანიზმისთვის და პლუს ამას, ვაქცინას ემატება 25% შესაძლო მუტაციებისა. ერთი ვირუსით ადამიანი ერთხელ ავადობს, გრიპის ვირუსი იმდენად სწრაფად განიცდის მუტაციას, რომ ორგანიზმი ვეღარ ცნობს მას და იგივე სიმპტომებით ავადდება, თუმცა სახეშეცვლილი ვირუსებით. მარტო ვაქცინაცია არ იქნება რა თქმა უნდა ეფექტური, გავიმეორებ, საჭიროა სრულფასოვანი კვება, შესაძლებელია კვებითი დანამატების მიღებაც, თუკი ბავშვი არ იკვებება ისე, როგორც საჭიროა. ვიტამინების მიღება ხშირად არაჯანსაღი პროდუქტების მიღებისკენ ლტოლვას აძლიერებს. რა სიმპტომებით ვლინდება ნაწლავური ინფექციები? ნაწლავური ინფექციები სეზონური ხასიათისაა, უხშირესად ვირუსული ეტიოლოგიით არის წარმოდგენილი და ამისი მიზეზი ხშირად არის როტა ვისრუსი. ჩვენს ქვეყანაში კეთდება როტა ვირუსის საწინააღმდეგო აცრა, რომელიც ნაწილობრივ იცავს ორგანიზმს დიარეის განვითარებისკენ. რითია საშიში ეს დაავადება? რომ არ მოხდეს სითხის დიდი რაოდენობით დაკარგვა და დაკარგულსა და მიღებულ სითხეს შორის წინასწორობის დარღვევა. ხშირად, ასეთი ინფექციისას დამახასიათებელია გულის რევა, გახშირებული ნაწლავთა მოქმედება. ხშირად განავალში სითხისა და ლორწოს შემცველობა. ამ დროს პირველი წამალი არის ორგანიზმის სითხით დატვირთვა. აფთიაქებში მრავალად მოიძებნება ელექტროლიტური ხსნარები, რომლებიც ჩანაცვლებით თერაპიას გულისხმობენ. ამ დროს მედიკამენტის მიცემა საჩქარო არ არის, პირველი არის სითხით შევსება, ანუ რეჰიდრატაცია. თუკი გახშირებული ნაწლავთა მოქმდება აქვს ბავშვს, მშობელმა აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. ამ დროს მისაღებია ყველანაირი სითხე უკიდურეს შემთხვევაში, თუმცა სასურველია ელექტროლიტური ხსნარები, რომლებიც მიღებულ სითხეს ორგანიზმში აკავებენ. როდის უნდა მივმართოთ ექიმს ნაწლავური ინფექციების დროს? ადრეული ასაკის ბავშვებთან მიმართებაში მშობლის ნდობა ძალიან რთულია, რადგან ის ადეკვატურად ვერ შეაფასებს, არის თუ არა გაუწყლოვანების საშიშროება, ამიტომ პირველივე სიმპტომების გამოჩენისთანავე უნდა შეეხმიანოს ექიმს, რადგან უფრო სწრაფად აღმოიფხვრება პრობლემა. გაცილებით ეფექტურია პეროლარულად მიღებული სითხეები და არა გადასხმა. გადასხმა არის ალტერნატივა იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი საჭირო რაოდენობით სითხეს ვერ იღებს. პირველი ორი დღის განმავლობაში მშობლის ძალისხმევაა საჭირო, რომ ბავშვს სითხის ადეკვატური რაოდენობა მიაწოდოს და ექიმმა უნდა შეაფასოს, რამდენად სწორია მისი სახლის პირობებში მკურნალობა. არსებობს თუ არა დაავადებები რომლებიც გაზაფხულსა და ზაფხულში უფრო მეტად არის გამოვლენილი? ვიტყვი, რომ საზოგადოებაში გავრცელებული ”ენტეროვირუსები” სრულად სხვა დაავადებების გამომწვევია და ის არაფერ კავშირშია გახშირებულ ნაწლავთა მოქმედებასთან. ეს ტერმინი არასწორია ნაწლავურ ინფექციებთან. სკოლამდელი ასაკის ბავშვი ავადობს ხშირად და ეს არის ნორმა, უფრო მეტიც, თუ მას არ უტარდება ვაქცინაცია, ეს განაპირობებს იმუნიტეტის გამომუშავებას. დიარეულ დაავადებებს ახასიათებს სეზონურობა, ვლინდება გაზაფხულის ბოლოსა და ზაფხულში, ხოლო რესპირატორულ დაავადებებს, შემოდგომასა და ზამთრის პერიოდში ვხვდებით. მთავარია ჰიგიენის წესების დაცვა, ხელების ხშირი დაბანა. დიაგნოზის დასმა ექიმის კომპეტენციაა და პირველ რიგში პაციენტმა სპეციალისტს უნდა მიმართოს. კანის ბევრი დაავადება ერთნაირი სიმპტომებით მიმდინარეობს, მაგალითად ქავილითა და აქერცვლით. არსებობს გარკვეული ჯგუფები, როგორიც არის თმის ცვენა, ფრჩხილისა და ლორწოვანის დაავადებები. კანი ყველაზე დიდი ორგანოა როგორც მასით, ისე ფართობით. კანში არის ოთხი ძირითადი შრე. ზრდა იწყება ბაზალურიდან, შემდეგ გარქოვანდება და გვცვივა, ეს დახლოებით 30 დღეში ხდება და საერთოდ გვეცვლება კანი. ლორწოვანზე რქოვანა შრე არ გვაქვს, კანში განლაგებულია თმის ფოლეკულები, ცხიმოვანი ჯირკვლები და ა.შ. რასთან გვაქვს საქმე მხოლოდ ექიმმა უნდა განსაზღვროს იმის მიხედვით, სად არის ქავილი, რა ინტენსივობით, დღისით არის ქავილი თუ ღამით. ბოლო დროს ძალიან ხშირად გვესმის ტერმინი ატოპიური დერმატიტი, განსაკუთრებით ბავშვებში. რა სიმპტომებით ვლინდება ატოპიური დერმატიტი და რას გულისხმობს ის? ატოპიური დერმატიტი ეს არის დაავადებების ფართო სპექტრი. არსებობდა ასეთი ტერმინები: კონსტიტუციური ეგზემა, ნეიროდერმიტი, დიათეზი - ეს ყველაფერი ახლა ატოპიურ დერმატიტად მოიხსენიება. ”ატოპოს” ნიშნავს განსხვავებულ კანს. ეს არ არის ალერგია. უმრავლეს შემთხვევაში უმჯობესდება ასაკთან ერთად და გადის ხოლმე 5-7 წლის, ან 10-12 წლის ასაკში. მათი შეზღუდვა მაგალითად დიეტებით, გაუმართლებელია. პატარა ბავშვებში დერმატიტი ისედაც შემაწუხებელია და ზედმეტად შოკოლადის ან სხვა პროდუქტების შეზღუდვა არ არის საჭირო, თუმცა ზომიერად. დაბანეთ ბავშვი, აჭამეთ, უბრალოდ განსხვავებულად უნდა მოუაროთ და ამას ექიმი პაციენტს ინდივიდუალურად უდგენს. ალერგიული ფონი, წითელის აკრძალვა, მწვანის აკრძალვა - ეს ყველაფერი არასწორია. როგორ უნდა განსაზღვროს მშობელმა ალერგოლოგს მიმართოს თუ დერმატოლოგს? როდესაც ვხედავთ, რომ ბავშვს აქვს მკვეთრად გამოხატული სიწითლე რომელიც 2-3 დღე დამატენიანებელი კრემების გამოყენების შემდეგ არ ქრება, რასაკვირველია უნდა მიმართოთ ყოველთვის ექიმს. ატოპიური დერმატიტი ძირითადად იმ ადგილებში გამოიხატება ხოლმე, რომელიც ყველაზე მეტად მოძრაობს, ანუ ნაკეცებში. ეს არის ხელის მომხრელი ზედაპირები და ფეხებში პირიქით, გამშლელი ზედაპირები. ჩვილ ასაკში არის ხოლმე კისრის ნაკეცებშიც. სახეზეც მკვეთრად გამოხატული სიწითლეა. სამწუხაროდ, ხშირად არამიზნობრივად იწყებენ სხვადასხვა სტეროიდული მალამოს გამოყენებას, რაც დროებით შედეგს იძლევა და მოგვიანებით მდგომარეობა უარესდება. ან ჰგონიათ, რომ დიეტით მოაგვარებენ პრობლემას, ამ დროს კი ექიმთან ერთი ვიზიტით და მოვლის სწორი წესების დადგენით შეიძლება პრობლემა სრულად მოგვარდეს. კიდევ ერთი გავრცელებული დიაგნოზი ეს არის აკნე და მისი მონათესავე მდგომარეობები. შესაძლებელია თუ არა მისი საბოლოოდ განკურნება? აკნე მოსახლეობის დაახლოებით 80%-ს ემართება. ის გამოწვეულია ჰორმონის სიჭარბით, ამიტომ არ შეიძლება აკნე ჰქონდეს 10 წლის ბავშვს ან 50 წლის ადამიანს. აქედან გამომდინარე, ისევ არასწორია 50 წლის ადამიანმა შეზღუდოს შოკოლადი. აკნეს დროს ჰორმონდამოკიდებული ჯირკვლები გვაქვს სახეზე, ზურგზე და მკერდის მიდამოში. აკნე ფეხზე არ გვექნება არასდროს. ჩვენ სამხრეთელები ვართ, ორგანიზმში მაღალია ტესტოსტერონის რაოდენობა, რაც განაპირობებს მეტი რაოდენობით ცხიმის გამოყოფას. აკნე ეს არის დაცობილი ცხიმოვანი ჯირკვალი. არ შეიძლება მათთვის ხელის ხლება, კოსმეტიკური კოვზების საშუალებით გაღიზიანება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვაწვალოთ, ჯირკვალს ვერ ამოვიღებთ. პირიქით, იმ წუთას ვიგრძნობთ შვებას, თუმცა ორჯერ მეტად მწვავდება და წარმოიქმნება ე.წ. მანკიერი წრე. აკნე აბსოლუტურად მორჩენადია, არანაირად არ არის გადამდები და არანაირად არ არის დამოკიდებული სქესობრივ ცხოვრებაზე. მოსაზრებები, თითქოს გათხოვდები, გაგივლის - რა თქმა უნდა მცდარია. თუმცა, რაღაც დოზით სწორიც არის, იმიტომ რომ გათხოვების შემდეგ ქალბატონები ორსულდებიან, ამ დროს ტესტოსტერონის გამოყოფა წყდება. ქალი სულ ორსულად ვერ იქნება, ამიტომ სანამ არის ჰორმონალური აქტივობა, შესაძლებელია, რომ აკნე განვითარდეს. ჩვენ ვეუბნებით პაციენტს, რომ 3-4 თვის განმავლობაში ჩაიტაროს მკურნალობა. რაც შეეხებათ მამაკაცებს, პრობლემა მათთანაც არის და მათაც არ შველით ცოლის მოყვანა. მამაკაცებში აკრძალულია ტესტოსტერონის დაწევა. ამიტომ მკურნალობისას ხდება ცხიმოვნების შემცირება და სადინარების გახსნა, რომ ჩააღწიოს წამალმა, ამას მინიმუმ 3-4 თვე სჭირდება. აკნე მხოლოდ ახალგაზრდების პრობლემაა, მათ უცებ უნდათ შედეგი ამიტომ მკურნალობას ხშირად წყვეტენ ხოლმე. თუ ბოლომდე მიიყვანთ, აბსოლუტურად მორჩენადი დაავადებაა და არც ნაწიბურები დარჩება სხეულზე. უწყობს თუ არა აკნეს გამწვავებას ხელს საკვებიპროდუქტები? 14-16 წლის ასაკში ადამიანს ისედაც სტიგმა აქვს, ზოგი არ გამოდის სახლიდან, არ აქვს ურთიერთობა თანატოლებთან აკნეს გამო და მას კიდევ უკრძალავთ რაღაცას, რატომ? აკნეს დროს რაიმე დიეტის ეფექტურობა არცერთი კვლვევით არ არის დადასტურებული. თუ ადამიანი ატყობს, რომ მაგალითად ბევრი თხილის მიღების დროს აყრის, კი ბატონო, შეზღუდეთ თხილი. მაგრამ ასე ცალსახად აკრძალვა არ შეიძლება. რაც შეეხება რუჯს, არც აკრძალვაა კარგი და არც დამოკიდებულება. რუჯის დროს ხდება კოსმეტიკური დაფარვა და კანი უმჯობესდება, მაგრამ დაავადება არ ქრება. შეიძლება თუ არა გამოვყოთ კანის ინფექციური დაავადებები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხდება? რა თქმა უნდა, გვხდება როგორც ბაქტერიული ისე ვირუსული, სოკოვანი ინფექციები. ყველაზე ხშირია კანისა და ლორწოვანი ბაქტერიული ინფექციები. ყოველთვის არ არის აუცილებელი ბაქტერიოლოგიური ნათესის გაკეთება და ანტიბიოტიკოგრამის დადგენა. უმრავლეს შემთხვევაში ვიცით ხოლმე რა არის გამომწვევი, ისევე როგორც აკნეს დროს ვიცით რა იწვევს მას. ინფექციური დაავადება შეიძლება იყოს სოკოვანი, ან ვირუსული და მალამო რომელიც ყველაფერს არჩენს, არ არსებობს. ყველას სხვადასხვა თერაპია სჭირდება და ესეც ექიმის დასადგენია. როგორ განვასხვავოთ ერთმანეთისგან კეთილსთვისებიანი და ავთვისებიანი წარმონაქმნები კანზე და როდისაა აუცილებელი ვიზიტი ექიმთან? საბედნიეროდ, უკვე მეექვსე წელია ტარდება ევრომელანომის პროგრამა საქართველოში, რომლის დროსაც ხდება უფასოდ გასინჯვა. თუკი პაციენტში ეჭვს იწვევს რაიმე ტიპის წარმონაქმნი ან ლაქა, უნდა მიმართოს სპეციალისტს. თუ არის ის უცნაური შესახედაობის, 6 მმ-ზე მეტი ზომის, იყო სხვანაირი და გახდა სხვანაირი, უმჯობესია მივიდეთ ექიმთან. დროული მიმართვიანობის შემთხვევაში ავთვისებიანი წარმონაქმნების დროსაც კი 100%-იანი შედეგი დგება. რას იტყვით მოსაზრებაზე, რომ შეიძლება რომელიმე შინაგანი ორგანოს დაავადება კანზე აისახოს? დიახ, არის ძველი გამონათქვამი, რომ კანი შინაგანი ორგანოების სარკეს წარმოადგენს. ღვიძლის პათოლოგიები, რომლებიც უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ხშირად კანის სიყვითლით ვლინდება. კანის სიმშრალე და სპეციფიური გამონაყარი შეიძლება მძიმე ლიმფომაზე მიანიშნებდეს. თუკი რაიმე სახის გამონაყარი არ ქრება სტანდარტული თერაპიით, ადამიანმა უნდა მიმართოს დერმატოლოგს. კანის პიგმენტაციის დარღვევა და დაავადებები, რომლებმაც შეიძლება კანის პიგმენტაციის დარღვევა გამოიწვიოს... კანის პიგმენტაციის დარვევა შეილება იყოს სხვადასხვანაირი. ჰიპოპიგმენტაცია - ვიტილიგო, ანუ თეთრი ლაქები კანზე, რომლის ყველაზე ცნობილი მაგალითია მაიკლ ჯექსონი. დაავადება ძირითადად ესთეტიკურ პრობლემას წარმოადგენს და ის განკურნებადია, თუმცა თუ პაციენტი ექიმს დროულად მიმართავს. მნიშვნელობა აქვს ლოკალიზაციას და თანამედროვე თერაპიით მისი ეფექტურობა 70%-ს აღწევს. რა დაავადებებს იწვევს ისეთ ხშირ ჩივილებს, როგორიცაა, თმის ცვენა, ფრჩხილების მტვრევა და კანის ქავილი? ფრჩხილი და თმა არის კანის დანამატები და ესეც კანის დაავადებებს განეკუთვნება. თმას აქვს განვითარების სამი ფაზა: ანაგენი, კატაგენი და ტელოგენი. ზრდა ყოველთვის იწყება თმის ბუდიდან, ზოგიერთი თმა არის ზრდის ეტაპზე, ზოგი ცვენის სტადიაზე და ზოგიც ჩამოვარდნის სტადიაში. დღის განმავლობაში ადამიანს ას ღერამდე თმა ცვივა. ეს რაოდენობა ქერა თმიანებში უფრო მეტია. ქალებში, ორსულობის შემდეგ დროებითი თმის ცვენა იწყება და არანაირი მკურნალობა არ სჭირდებათ. რაც შეეხება ფრჩხილების დაზიანებას, ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს ქიმიურ ნივთიერებებთან შეხებით, რომლებიც ფრჩხილის სტრუქტურის დაზიანებას იწვევს. ქართველ ქალბატონებს არ უყვართ ხოლმე ხელთათმანის ხმარება. ერთ თეფშს გარეცხავთ თუ 200-ს, ის მაინც აზიანებს ფრჩხილს. რაც შეეხება თმას, თუ ადამიანი ცვენას უჩივის, მიკროსკოპულად უნდა დავითვალოთ კანის გარკვეულ ნაწილზე რამდენი თმაა, რა ფაზაშია და დავადგინოთ რასთან გვაქვს საქმე, დროებითი მოვლენაა, თუ მკურნალობაა საჭირო. არის თუ არა ეფექტური თმის ცვენისას ძვირადღირებული შამპუნები და ნიღბები? თუკი ვყიდულობთ შამპუნს და მას აწერია, რომ ის არის თმის ცვენის საწინააღმდეგო, ჩვენ უბრალოდ კარგ ხასიათზე ვდგებით. შამპუნი არის დასაბანი საშუალება და ნუ მოსთხოვს, რომ სამკურნალო ეფექტი ჰქონდეს. ამბობენ, რომ თმის ცვენისთვის კარგია ცხენის შამპუნი, ის არის ცხენისთვის, ბავშვის შამპუნი არის ბავშვისთვის, სარეცხის საპონი არის სარეცხისთვის - რატომ ვიგონებთ ამ მითებს. არსებობს დანამატებიანი შამპუნები, როგორ არა, მაგრამ ორი წუთი მაინც უნდა გავიჩეროთ თავზე, ის წამებში არ შეიწოვება. გავრცელებულია თმის საშრობების გამოყენება. 600-800 გრადუსი ტემპერატურაა მათში, ერთი და იგივე ნაჭერი ხშირად რომ გააშროთ, ნახეთ რა მოუვა, ასევე მოსდის ჩვენს თმასა და კანს, ამიტომ მაქსიმალურად ეცადეთ, თუ ”ფენი”აუცილებელია, შორიდან გააშროთ თმა. ზაფხულში ყველაზე აქტუალური საკითხია რუჯის თემა და ამ დროს ძალიან რთულია ზომიერების დაცვა... ალბათ არსებობს რაიმე რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა გავითვალისწინოთ... პირველ რიგში, რუჯი არის კანის დაცვითი რეაქცია, როდესაც კანს ხელს დაარტყავთ, ის წითლდება, ასევეა რუჯიც. არანაირი ჯანსაღი რუჯი არ არსებობს. მაგრამ, რადგან ადამიანებს ასე ძალიან უნდათ, უნდა დავიცვათ რაღაც წესები. სოლარიუმი არ არის რეკომენდირებული ევროპული სტანდარტებით 18 წლამდე. რაც შეეხება მზის სხივების მიღებას, არ არის რეკომენდებული მათი მაშინ მიღება, როდესაც მზე არის ზენიტში. ამ დროს მეტია ულტრაიისფერი სხივების გამოსხივება. შესაძლებელია, რუჯი ზომიერად და აუცილებელია მზისგან დამცავი კრემების გამოყენება. ყველას თავისი ნომერი აქვს. არსებობს კანის ოთხი ტიპი: ეს არის წითური, ქერა - ცისფერი თვალებით, ყავისფერი - ყავისფერი თვალებით და შავი თმა შავი თვალებით. პირველ ტიპს, ასევე ბავშვებს, მინიმუმ 50 ნომრით დაცვა სჭირდებათ. თუ კრემის გარეშე მზეზე ხუთი წუთი შეგვიძლია გაჩერება, №50 ხმარების შემთხვევაში ხუთზე უნდა გავამრავლოთ და მზეზე 250 წუთი შეგვიძლია დავყოთ. კრემებს აწერიათ, რომ წყალგამძლეა, მაგრამ ტესტირებებმა ჩვენა, რომ ასე არ არის და რამდენჯერაც ჩახვალთ წყალში, იმდენჯერ უნდა წაისვათ. არ არის სასურველი 12:00 საათიდან 15:00 საათამდე მზეზე ყოფნა, სველ კანი ლუპის პრინციპს ქმნის და შეიძლება მზემ დამწვრობა წარმოქმნას. არ არის ასევე სასურველი გაზიანი წყლის მიღება. ულტრაიისფერი გამოსხივება ქოლგის ქვეშაც აღწევს. რაც შეეხება სოლარიუმს, უნდა მოხდეს კანის ტიპის განსაზღვრა, ხომ არ არის რაიმე წარმონაქმნი და ა.შ. რამდენად რეალურია მოსაზრება, რომ წყალი კარგად მოქმედებს კანზე? რასაკვირველია. ადამიანის 90%-ზე მეტი წყალია და მისმა დაკარგვამ შეიძლება მძიმე შედეგი გამოიწვიოს. გაუწყლოება იწვევს კანის აქერცვლას, ქავილს და საბოლოოდ ტრამვას. საშუალოდ, ადამიანმა წონის მიხედვით 2-2,5 ლიტრი წყალი უნდა მიიღოს. თუ ის ფიზიკუარდ აქტიურია და სითხეს კარგავს, შესაბამისად უფრო მეტი წყალი უნდა მიიღოს. რას იტყვით შემთხვევებზე, როცა ლაზერულ ეპილაციასა და სახის წმენდას აქვს უკუჩვენება და ის სახის კანის გაღიაიზნებას იწვევს? ლაზერი არის ხელოვნური სხივი, არსებობს სხვადასხანაირი ლაზერები, რომლებიც განსაზღვრული თმისთვის განსაზვრულად გამოიყენება. როდესაც მიდიხართ ასეთ პროცედურაზე, მოითხოვოთ სერტიფიკატი, რომელიც გარკვეულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. უნდა განისაზღვროს კანის ტიპი, სასურველია სილამაზის ცენტრებში იყოს დერმატოლოგი და განსაზღვროს სად შეიძლება ლაზერის გამოყენება და სად არა და ა.შ. რაც შეეხება წმენდას, ის დასაშვებია, თუმცა ზაფხულში მისაღები არ არის, ღრმა წმენდის შემდეგ გარეთ გასვლამ შეიძლება ლაქები გამოიწვიოს. ესეც დროებითი ეფექტია, ამიტომ უმჯობესია მოზარდს სპეციალისტან ერთად ავუხსნათ როგორ არის უმჯობესი. არსებობს თუ არა კანის დაავადებები, რომლებიც განსაკუთრებით ზაფხულში მწვავდება? კანის მოვლა ყოველთვის აუცილებელია, განსაკუთრებით კი მაშინ როდესაც ზღვარზე მიემგზავრებით, ან საერთო სარგებლობის აუზებით სარგებლობთ. წყალთან შეხებისას კანი ტენიანდება და მცირდება მისი ბარიერული ფუნქცია, შესაბამისად, შესაძლებელია მოხდეს სხვადასხვა ინფექციების შეღწევა. ზღვაზე როდესაც წახვალთ, ცურვის შემდეგ გადაივლეთ ხოლმე წყალი, მიიღეთ სითხეები და ჰიგიენის წესები მაქსიმალურად დაიცავით. ყოველთვის ატარეთ დამატენიანებელი კრემები. მოსაზრება, რომ წყლით რაიმე გადაგვედო, ასე არ ხდება. ასევე, არ ვიცი დაავადება, როდესაც არ შეიძლება დაბანა, იგივე ჩუტყვავილაზე. უბრალოდ შეიძლება გავითვალისწინოთ სხვადასხვა წესები, მაგალითად არ გამოვიყენოთ უხეში ღრუბელი, გამშრალებისას არ გავხეხოთ სხეული. 