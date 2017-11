როგორ იცმევს მირანდა კერი, როცა სხვადასხვა ქვეყანაში მიფრინავს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtoria-sekreti [1] => vogi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186466 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtoria-sekreti [1] => vogi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186466 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5811 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => viqtoria-sekreti [1] => vogi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => viqtoria-sekreti [1] => vogi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186466) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5811,10166) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181445 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-29 13:10:34 [post_date_gmt] => 2017-10-29 09:10:34 [post_content] => Vogue Arabia-მ ჩაუშვა ჟურნალის ახალი ნომერი. ნოემბრის ნომრის გარეკანზე 29 წლის მომღერალი რიანაა წარმოდგენილი, რომელიც ნეფერტიტს განასახიერებს. ათასობით წლები აშორებს ამ ორ უმშვენიერეს ქალბატონს, ბოლოს კი ისინი Vogue Arabia-მ შეახვედრა. რიანა გუჩის ტანისამოსში პოზირებს და არაჩვეულებრივად გამოიყურება. [gallery columns="2" link="file" size="large" ids="181446,181447"] [post_title] => რიანა Vogue Arabia-ს გარეკანზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => riana-vogue-arabia-s-garekanze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-29 13:12:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-29 09:12:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181445 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 171210 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-04 19:35:07 [post_date_gmt] => 2017-10-04 15:35:07 [post_content] => გასაკვირი არ არის, რომ ბრაზილიელი სუპერმოდელი ადრიანა ლიმა ყოველთვის მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია, თუმცა, ამჯერად ლიმა ობიექტივში უჩვეულო მიზეზის გამო მოხდა. მოდელი ფორმის შენარჩუნების მიზნით, ნიუ-იორკში მდებარე სპორტულ დარბაზში მივიდა, სადაც მოკრივეები ვარჯიშობენ. კრივის მოედაზე ვარჯიშით ადრიანა "ვიქტორია სიკრეტის" ყოველწლიური ჩვენებისთვის ემზადება. შეგახსენებთ, "ვიქტორია სიკრეტის"გრანდიოზულ შოუს ნოემბერში შანხაი უმასპინძლებს. 36 წლის ადრიანა ლიმა სწორედ ამ დეფილეში მიიღებს მონაწილეობას. როგორც ბრაზილიელმა ლამაზმანმა განაცხადა, მოხარულია რომ შოუს ჩინეთი მასპინძლობს, თუმცა მისი დიდი სურვილია"ვიქტორია სიკრეტის"ჩვენებას მომდევნო წელს ბრაზილიამ უმასპინძლოს. https://www.youtube.com/watch?v=N-IozLzxL3s [post_title] => როგორ ემზადება ადრიანა ლიმა "ვიქტორია სიკრეტის" შოუსთვის (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-emzadeba-adriana-lima-viqtoria-sekretis-shoustvis-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 18:13:53 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 14:13:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171210 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157256 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-26 15:00:04 [post_date_gmt] => 2017-08-26 11:00:04 [post_content] => სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში“ ულამაზესი ქართველი მოდელის თაკო ნაცვლიშვილის ფანები ვიდეოს ავრცელებენ, სადაც მეგობრები მოდელს ვიქტორია სეკრეტის მაღაზიაში შესვლას სთავაზობენ. თაკო ნაცვლიშვილი მეგობრების შეთავაზებას , გაბუტული სახით, უარით პასუხობს. 'ვიქტორია სეკრეტის მაღაზია' -ხო არ შეგვევლო? -შედი, გარეთ დაგელოდები [video width="224" height="400" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/08/1503743721423.mp4"][/video] შეგახსენებთ, ქართველი მოდელი თაკო ნაცვლიშვილი ვიქტორია სეკრეტის რჩეული ვერ გახდა. რამდენიმე დღის წინ მოდელმა დაწერა, რომ მან შოუში მონაწილეობაზე უარყოფითი პასუხი მიიღო. ქართველი ფანები კი სოციალურ ქსელში, თაკოს პირველი ტურის წარმატებით გავლის შემდეგ მის მხარდასაჭერად, აქტიურ კამპანიას აწარმოებდნენ. [post_title] => "შედი, გარეთ დაგელოდები..." - თაკო ნაცვლიშვილი ვიქტორია სეკრეტის მაღაზიასთან (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shedi-garet-dagelodebi-tako-nacvlishvili-viqtoria-sekretis-maghaziastan-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-26 15:00:04 [post_modified_gmt] => 2017-08-26 11:00:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157256 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 181445 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-29 13:10:34 [post_date_gmt] => 2017-10-29 09:10:34 [post_content] => Vogue Arabia-მ ჩაუშვა ჟურნალის ახალი ნომერი. ნოემბრის ნომრის გარეკანზე 29 წლის მომღერალი რიანაა წარმოდგენილი, რომელიც ნეფერტიტს განასახიერებს. ათასობით წლები აშორებს ამ ორ უმშვენიერეს ქალბატონს, ბოლოს კი ისინი Vogue Arabia-მ შეახვედრა. რიანა გუჩის ტანისამოსში პოზირებს და არაჩვეულებრივად გამოიყურება. [gallery columns="2" link="file" size="large" ids="181446,181447"]