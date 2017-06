როგორ მოექცნენ პოლიციელები თავდამსხმელს – ვიდეო, რომელმაც სოცქსელების მომხმარებლები აღაფრთოვანა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => policia [1] => tavdamskhmeli [2] => damnashave [3] => bangkoki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142297 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => policia [1] => tavdamskhmeli [2] => damnashave [3] => bangkoki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142297 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 179 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => policia [1] => tavdamskhmeli [2] => damnashave [3] => bangkoki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => policia [1] => tavdamskhmeli [2] => damnashave [3] => bangkoki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142297) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16868,16630,179,7412) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139795 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-19 20:37:03 [post_date_gmt] => 2017-06-19 16:37:03 [post_content] => პარიზში პოლიციაზე თავდამსხმელი გარდაცვლილია. მის ავტომანქანაში იარაღი და ასაფეთქებელი იყო, რაც აფეთების მიზეზი გახდა. მამაკაცი გარდაცვლილია. საქმეს პარიზის პროკურატურის ანტიტერორისტულ ქვედანაყოფი იძიებს. გარდაცვლილი მამაკაცი ცნობილი იყო სპეცსამსახურებისთვის, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის მატარებელი. პოლიციაზე თავდამსხმელი გარდაცვლილია

მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ სასუსში, სავაჭრო ცენტრში საშიში დამნაშავე იმყოფება. ადგილზე იმყოფებიან პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები. ქალაქის პოლიციის ინფორმაციით, ისინი ამ დროისთვის შეიარაღებულ მამაკაცს ეძებენ. ქალაქში გადაკეტილია სავაჭრო ცენტრისკენ მიმავალი გზები. ქალაქ სასუსში სავაჭრო ცენტრში საშიში დამნაშავე იმყოფება

სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ ცდილობს პოლიცია მანქანაში ჩასვას მოქალაქე, რომელიც სამართალდამცველებს ეწინააღმდეგება. ვიდეოს ავტორი, რომელიც პოლიციის ქმედებით აღშფოთებულია, წერს, რომ შემთხვევა რუსთაველზე მოხდა. „ახლახან, რუსთაველზე, ზებრაზე გადასვლისას, პოლიციის მანქანა გაჩერდა და მივარდნენ ქვეითად მოსიარულე, ნაყინის გამყიდველ მამაკაცს, "გაიმეორე, ბიჭო, რა თქვიო". მოქალაქე რუსულად პასუხობდა, რომ ვერაფერი გაიგო. თავიდან ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, თითქოს პოლიცია ხუმრობდა, სანამ ნაყინის ურიკითურთ გაქცეული მოქალაქე დაიჭირეს და ძალის გამოყენებით და ბორკილების დადებით მანქანაში ჩატენეს. სულ ეს იყო. არ ვიცოდი, სხვა რისი გაკეთება შემეძლო და ვიდეო გადავიღე. ეს ორი კაცური კაცი კი, ამაღამ, ფორმის მიღმა, მშვიდად დაიძინებენ, მათ ხომ შეძახილის გამო, ასაკიანი კაცი, არაფრის მქონე, მენაყინე, კანონის უზენაესობის აღსასრულებლად დაიჭირეს. ღმერთმა უწყის რა მუხლებს მიუსჯიან და როგორ მოეპყრობიან, ან რა სახის ჯარიმას მიუსჯიან მენაყინე ასაკიან მამაკაცს, რომელსაც არავინ ჰყავს გამომსარჩლებელი. ჩემი სამართლიანი სახელმწიფო," - წერს ნიქო გორგილაძე. ვიდეო „ფეისბუქის" არაერთმა მომხმარებელმა გააზიარა. სოციალურ ქსელში გაჩნდა ამბის ალტერნატიული ვერსიაც : შინაგან საქმეთა სამინისტროში „ფორტუნას" განუცხადეს, რომ მამაკაცმა პოლიციელებს შეაგინა, რის შემდეგაც სამართალდამცველებმა ის დააკავეს. საქართველოს კანონმდებლობით, პოლიციის თანამშრომლების შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის დანაშაულია. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 173-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის კანონიერი განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობასა და პოლიციელთა სიტყვიერ შეურაცხყოფას გულისხმობს. რატომ დააკავა პოლიციამ ნაყინის გამყიდველი :"ნაყინის ურიკითურთ გაქცეული მოქალაქე ძალის გამოყენებით ჩატენეს მანქანაში"

2017-06-19

პარიზში პოლიციაზე თავდამსხმელი გარდაცვლილია. მის ავტომანქანაში იარაღი და ასაფეთქებელი იყო, რაც აფეთების მიზეზი გახდა. მამაკაცი გარდაცვლილია. საქმეს პარიზის პროკურატურის ანტიტერორისტულ ქვედანაყოფი იძიებს. გარდაცვლილი მამაკაცი ცნობილი იყო სპეცსამსახურებისთვის, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის მატარებელი. პოლიციაზე თავდამსხმელი გარდაცვლილია