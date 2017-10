როგორ მოხდა, რომ სკამზე ვწევარ, იქ, სკამზე ხომ არ დავბადებულვარ -ლევან ხაბეიშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => prokuratura [2] => skami [3] => levan-khabeishvili [4] => nacionaluri-modzraobis-aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170623 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => prokuratura [2] => skami [3] => levan-khabeishvili [4] => nacionaluri-modzraobis-aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170623 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => prokuratura [2] => skami [3] => levan-khabeishvili [4] => nacionaluri-modzraobis-aqcia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => prokuratura [2] => skami [3] => levan-khabeishvili [4] => nacionaluri-modzraobis-aqcia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170623) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15291,203,19844,497,7862) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170597 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 14:51:39 [post_date_gmt] => 2017-10-03 10:51:39 [post_content] => "თუ იყო დეპუტატების უფლებები შეზღუდული, ამით დავინტერესდები და, რა თქმა უნდა, რეაგირება საჭიროების შემთხვევაში გვექნება," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში და მერიის წინ "ნაციონალური მოძრაობის" აქციაზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა. თუმცა, როგორც ირაკლი კობახიძე აცხადებს, გუშინ მომხდართან დაკავშირებით საქმის კურსში არ არის. "საკრებულოს სხდომა არის ღია, თუ მერიაში შეშვებაზეა საუბარი, იქ თუ იყო გარკვეული საფრთხე საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის, ეს შეიძლებოდა, გამხდარიყო შესაბამისი შეზღუდვის მიზეზი, თუმცა წარმოდგენა არა მაქვს, დეტალები მე არ ვიცი, სამწუხაროდ, ამ საკითხის," - აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => თუ დეპუტატების უფლებები შეიზღუდა, რეაგირება გვექნება - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tu-deputatebis-uflebebi-sheizghuda-reagireba-gveqneba-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 14:51:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 10:51:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170597 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170538 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 14:48:29 [post_date_gmt] => 2017-10-03 10:48:29 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი, ლევან ხაბეიშვილი, აცხადებს, რომ მერიის მიერ გამოქვეყნებული ვიდეო არასრულია. მისივე თქმით, მიუხედავად ამისა, ეს ვიდეო მის სასარგებლო მტკიცებულებას წარმოადგენს. "ვიდეო იწყება სკამიდან, მგონი ძალიან მარტივია, არავინ არის სულელი, სკამამდე ხომ მივედი, რატომ წამომაწვინეს, რატომ მეუბნებიან, რომ სასწრაფოს იძახებენ, რატომ მეუბნებიან, რომ ცუდად ვარ და დარჩენა არის საჭირო. ეს პირიქით მტკიცებულებაა იმის, რომ ვიყავი შეუძლოდ, იძახებდნენ სასწრაფოს და მე ვუთხარი, რომ თქვენი არაფერი მინდა, თუ დამაკავე, დამაკავეთ, ან გამიშვით. რომ გამოვდივარ, კარგად ჩანს, ვეუბნები რტყმის გარეშე, იმიტომ რომ რტყმით შემომიყვანეს. "ყველა პირის იდენტიფიცირება შემიძლია, მათ შორის, ვიდეოზე კარგად ჩანს, ვინ გამომიყვანა უკანონოდ და მათ შორის არის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი და არა პოლიციის, რა უფლება აქვს შენობის გარეთ აკავებდეს მოქალაქეს, შეაგდოს მერე მერიაში. რა ქაჯობა მოაწყვეს?" - განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. თბილისის მერია „ნაციონალური მოძრაობის“ ერთ-ერთი ლიდერის, ნიკა მელიას, მიერ გაჟღერებულ ბრალდებას, რომლის თანახმად, პარტიის წევრ ლევან ხაბეიშვილს 2 ოქტომბერს თბილისის მერიასთან გამართული არასანქცირებული აქციის მიმდინარეობისას მერიის შენობაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ, სიცრუეა. მერია ვიდეოსაც ავრცელებს, სადაც ლევან ხაბეიშვილი მერიის შენობაშია გადაღებული. [post_title] => ვიდეო მტკიცებულებაა, რომ შეუძლოდ ვიყავი - ხაბეიშვილის თქმით, მერიის გამოქვეყნებული ვიდეო არასრულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => video-mtkicebulebaa-rom-sheudzlod-viyavi-khabeishvilis-tqmit-meriis-gamoqveynebuli-video-arasrulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 14:48:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 10:48:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170538 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170389 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 11:23:20 [post_date_gmt] => 2017-10-03 07:23:20 [post_content] => თბილისის მერია „ნაციონალური მოძრაობის“ ერთ-ერთი ლიდერის, ნიკა მელიას, მიერ გაჟღერებულ ბრალდებას ეხმაურება, რომლის თანახმად, პარტიის წევრ ლევან ხაბეიშვილს 2 ოქტომბერს თბილისის მერიასთან გამართული არასანქცირებული აქციის მიმდინარეობისას მერიის შენობაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ. "ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ ნიკანორ მელიას მიერ გაჟღერებული ბრალდება სრული სიცრუეა. თვალსაჩინოებისთვის და საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, ვაქვეყნებთ თბილისის მერიის პირველ სართულზე გადაღებულ სრულ ვიდეოჩანაწერს. "მოვუწოდებთ პოლიტიკურ პარტიებს, ნუ შეიყვანენ საზოგადოებას შეცდომაში წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური ქულების დაწერის მიზნით და თავი შეიკავონ მიზანმიმართული ბრალდებებისგან, რაც მხოლოდდამხოლოდ თბილისის მერიის საქმიანობის დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული," - აღნიშნულია განცხადებაში. "ნაციონალური მოძრაობის” წარმომადგენლის, ნიკა მელიას, ინფორმაციით, მათი აქციის რამდენიმე მონაწილე ნაცემია, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილი. [post_title] => ნიკა მელიას ბრალდება სიცრუეა - მერია ვიდეოს ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nika-melias-braldeba-sicruea-meria-videos-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 11:23:20 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 07:23:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170389 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170597 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 14:51:39 [post_date_gmt] => 2017-10-03 10:51:39 [post_content] => "თუ იყო დეპუტატების უფლებები შეზღუდული, ამით დავინტერესდები და, რა თქმა უნდა, რეაგირება საჭიროების შემთხვევაში გვექნება," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში და მერიის წინ "ნაციონალური მოძრაობის" აქციაზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა. თუმცა, როგორც ირაკლი კობახიძე აცხადებს, გუშინ მომხდართან დაკავშირებით საქმის კურსში არ არის. "საკრებულოს სხდომა არის ღია, თუ მერიაში შეშვებაზეა საუბარი, იქ თუ იყო გარკვეული საფრთხე საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის, ეს შეიძლებოდა, გამხდარიყო შესაბამისი შეზღუდვის მიზეზი, თუმცა წარმოდგენა არა მაქვს, დეტალები მე არ ვიცი, სამწუხაროდ, ამ საკითხის," - აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => თუ დეპუტატების უფლებები შეიზღუდა, რეაგირება გვექნება - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tu-deputatebis-uflebebi-sheizghuda-reagireba-gveqneba-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 14:51:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 10:51:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170597 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 198 [max_num_pages] => 66 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5c6ff6865e66a8f823b40384be4e54de [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )