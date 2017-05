როგორ მოხვდნენ „ღამის მგლების“ წევრები საქართველოში – შსს განმარტება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ghamis-mglebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129256 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ghamis-mglebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129256 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ghamis-mglebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ghamis-mglebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129256) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15329,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129214 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 13:18:08 [post_date_gmt] => 2017-05-09 09:18:08 [post_content] => ქართული ოცნების დეპუტატმა გია ვოლსკიმ, "ღამის მგლების" საქართველოში ყოფნასთან დაკავშირებით, კომენტარი გააკეთა. ვოლსკის თქმით, მათი ყოფნა საქართველოში, მისთვისაც უარყოფით ემოციებს იწვევს, თუმცა საქართველო ამას ღირსეულად უნდა შეხვდეს. მან აღნიშნა, რომ მასპინძელი ქვეყნის დამოკიდებულებასა და განწყობას ტურისტი "ღამის მგლები არ ეპუებიან", თუმცა მოსახლეობამ მათ მიმართ შიშისა და საფრთხის განწყობა არ უნდა შეიქმნას. „ვფიქრობ, მთელი საქართველოს საზოგადოება არის უკმაყოფილო იმით, რომ საქართველოში ჩამოსულ ტურისტს რაღაც გარკვეულად ინფორმაცია გააჩნია იმის შესახებ, რომ მათი მოქმედებები პროვოკაციულია, გარკვეულ დაპირისპირებას იწვევს და მაინც არ ეპუებიან განწყობას მასპინძელი ქვეყნისა. ღამის მგლების მიმართ რაღაც შიშის თუ საფრთხის ჩამოყალიბება მათი სახიდან, დილის ტურები არიან თუ ღამის მგლები, ჩვენ არ გვეკადრება და ყველაფერს ღირსეულად უნდა შევხვდეთ,“ - აცხადებს გია ვოლსკი. გია ვოლსკი ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად, ვაკის პარკში, უცნობი ჯარისკაცის მემორიალთან იმყოფებოდა. დეპუტატმა მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ვაკის პარკში, ასევე იმყოფებოდნენ "ღამის მგლები", მათაც მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და განაცხადეს, რომ საქართველოში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთათვის პატივის მისაგებად ჩამოვიდნენ. „ღამის მგლები" ვაკის პარკში გამოჩნდნენ . რუსი ბაიკერები უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან მივიდნენ. "ჩვენ აქ დაღუპული გმირების პატივსაცემად ჩამოვედით , გაუგებარია, თუ რატომ უნდა აპროტესტებდეს ხალხი ჩვენს საქართველოში ჩამოსვლას. ჩემს ქვეყანაში რომ ჩამოხვალთ, ასეთ არაკორექტული კითხვები უნდა დაგისვათ?", -განაცხადა ერთ–ერთმა ბაიკერმა ჟურნალისტებთან. ვაკის პარკში ღამის მგლების ვიზიტი „ფორტუნას" კორესპოტენდებმა ფოტოზეც აღბეჭდეს.

ოზურგეთში, მდინარე ბჟუჟში უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაიხრჩო. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, ამ დროისთვის ცხედარი ნაპოვნია. ტარდება ექსპერტიზა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. 