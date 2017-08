როგორ მოვამზადოთ ბანანის უგემრიელესი კოქტეილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kulinariuli-rchevebi [1] => kulinaria [2] => bananis-koqteili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151433 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kulinariuli-rchevebi [1] => kulinaria [2] => bananis-koqteili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151433 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1914 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kulinariuli-rchevebi [1] => kulinaria [2] => bananis-koqteili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kulinariuli-rchevebi [1] => kulinaria [2] => bananis-koqteili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151433) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17975,6667,1914) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151436 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-05 10:17:56 [post_date_gmt] => 2017-08-05 06:17:56 [post_content] => ყინულის დესერტის მომზადება პრაქტიკულად ნებისმიერი ხილით შეიძლება და რაც მთავარია, ძალიან მარტივია! ინგრედიენტი: 1 ლიტრი ნატურალური ხილის წვენი, 1 ჭიქა კენკრა, 1 ჭიქა დაჭრილი ხილი და შაქარი. მომზადების წესი: ნებისმიერი ხილის და კენკრის ნატურალურ წვენს გემოვნებით დაუმატეთ შაქარი, დარჩენილი ხილი დაჭერით კუბიკებად ან პატარა ნაჭრებად. გაავსეთ ნაყინის ფორმა წვენით, დაუმატეთ ხილის თითო კუბიკი და გაყინეთ. შეარჩიეთ წვენი და ხილი საკუთარი სურვილით, გარდა ამისა, თამამად შეგიძლიათ ჩაატაროთ ექსპერიმენტები ხილის პიურეს და რბილი ნაყოფის (ნესვის, ბანანის, კივის ან მარწყვის) გამოყენებით. როგორ მოვამზადოთ უგემრიელესი ხილის ყინული რძის კოქტეილი და სმუზი - იდეალური სასმელია ცხელი ზაფხულისთვის. გთავაზობთ რამდენიმე საინტერესო და მარტივად მოსამზადებელ რეცეპტს. * რძის კოქტეილი - ინგრედიენტი: 100 მლ. რძე, 100 მლ. ნაღები, 70 გრამი ნამცხვარი "ორეო", 100 გრამი ნაყინი, 5 გრამი კაკაო. მომზადება: აურიეთ ინგრედიენტები ბლენდერში, მორთეთ ნამცხვრით და გახეხილი შოკოლადით. * სმუზი ჭარხლით - ინგრედიენტი: 80 მლ. ჭარხლის წვენი, 120 მლ. ვაშლის წვენი, ხენდრო და რეჰანი. მომზადება: აურიეთ ინგრედიენტები ბლენდერში და ჩამოასხით მაღალ ჭიქებში. * მწვანე სმუზი - ინგრედიენტი: 150 გრამი მსხალი, 90 გრამი ბანანი, 50 მლ. რძე, 20 გრამი თაფლი, ლიმონის წვენი. მომზადება: აურიეთ ინგრეტიენტები ბლენდერში, დაუმატეთ ყინულის კუბიკები და მორთეთ კოქტეილი მსხლის ნაჭრებით. * რძის კოქტეილი მანგო - ინგრედიენტი: 70 გრამი მანგოს პიურე, 50 გრამი ვანილის ნაყინი, 50 გრამი ნაღები, 90 მლ. რძე. მომზადება: აურიეთ ინგრედიენტები ბლენდერში და ჩამოასხით ჭიქებში, ათქვიფეთ ცალკე ნაღები და დაუმატეთ უკვე მომზადებულ კოქტეილს, მორთეთ საკონდიტრო ბურთულებით, ხორბლის ფანტელით და დაფშვნილი ნამცხვრით. * მაწონი ჟოლოთი - ინგრედიენტი: 60 მლ. რძე, 60 მლ. მაწონი, 60 გრამი ჟოლოს პიურე, დარიჩინი და ყინულის კუბიკები. მომზადება: აურიეთ ბლენდერში მაწონი, რძე და ჟოლოს პიურე, დაუმატეთ დარიჩინი, ყინულის ნატეხები და კიდევ ერთხელ აურიეთ. მორთეთ კოქტეილი პიტნის ფოთლებით და ჟოლოს მარცვლებით.

გამაგრილებელი კოქტეილი ცხელი ზაფხულისთვის

ერთ-ერთი სახაჭაპურე ახალ დესერტს გვთავაზობს. ფოტოს რომ ნახავთ, მისი გასინჯვა აუცილებლად მოგინდებათ. ეს არის აჭარული ხაჭაპურის ცომში დიდი რაოდენობით ჩადებული შოკოლადი, გემოს კი ზედ მოყრილი ჟოლოები ასრულებს. ფოტოს ბევრი გაზიარება აქვს „ფეისბუქზე". კომენტარები კი ასეთია: „ეს რა სიფსიხე მოუგონიათ" „ამას არ შეგარჩენთ" „წაგვართვეს ქართველობა" „ტირამისუს გაყიდვა რომ შევარჩინეთ სახაჭაპურეში, იმიტომ დაგვასხდნენ თავზე!"

ახალი ქართული დესერტი - აჭარული ხაჭაპური შოკოლადით (ფოტო) როგორ მოვამზადოთ უგემრიელესი ხილის ყინული