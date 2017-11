ვიქტორია ბექჰემი – თვითონ ვამზადებ ჯანსაღ საუზმეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => devid-beqhemi [1] => voqtoria-beqhemi [2] => jansaghi-sauzme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186337 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => devid-beqhemi [1] => voqtoria-beqhemi [2] => jansaghi-sauzme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186337 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 241 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => devid-beqhemi [1] => voqtoria-beqhemi [2] => jansaghi-sauzme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => devid-beqhemi [1] => voqtoria-beqhemi [2] => jansaghi-sauzme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186337) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (241,21129,21128) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162153 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-11 17:35:48 [post_date_gmt] => 2017-09-11 13:35:48 [post_content] => ნიუ-იორკში მოდის კვირეული მიმდინარეობს, სადაც ვიქტორია ბექჰემის ახალი კოლექციის პრეზენტაცია გაიმართა. ვიქტორიას საგულშემატკივროდ მისი მეუღლე, დევიდ ბექჰემი და უფროსი ვაჟიშვილი ბრუკლინი მივიდნენ. მამა-შვილი პირველ რიგში ისხდნენ და სიამაყით უყურებდნენ დიზაინერის შემოქმედებას. მოგვიანებით, ბრუკლინმა „ინსტაგრამზე“ ჩვენებიდან ვიდეო გააზიარა და დაწერა, რომ ძალიან ამაყია. ვიქტორიამ კი ვაჟიშვილთან ერთად გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა და მადლიერება გამოხატა, რომ ის მის ჩვენებას დაესწრო. Very proud @victoriabeckham A post shared by bb (@brooklynbeckham) on Sep 10, 2017 at 8:35am PDT

დევიდ ბექჰემი ვაჟთან ერთად ვიქტორიას ახალი კოლექციის ჩვენებას დაესწრო 56 წლის ჯორჯ კლუნი ყველაზე სიმპათიურ მამაკაცად დასახელდა. მისი სახის ნაკვთების პარამეტრები 91,89 პროცენტით დაემთხვა იდეალურს. ამავე სამეცნიერო კვლევამ დაადგინა, რომ რაიან გოსლინგს აქვს იდეალური ცხვირი, ჰარი სტაილზს - თვალები და ნიკაპი, ხოლო დევიდ ბექჰემს - სახის ყველაზე კარგი ფორმა. რაც შეეხება ზოგად მონაცემებს, კლუნის შემდეგ იდეალური სახის წყობა ბრედლი კუპერსა და ბრედ პიტს აქვთ. კოსმეტიკისა და პლასტიკური ქირურგიის ინსტიტუტის ექიმის, დე სილვას განცხადებით, კლუნი, რომელიც წლების მანძილზე ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ და სექსუალურ მამაკაცად რჩებოდა, ამავდროულად სახის ყველაზე სიმეტრიული განლაგება აქვს. ყველაზე სიმპათიური მამაკაცების რეიტინგში ასევე მოხვდნენ უილ სმიტი, იდრის ელბა, დევიდ ბექჰემი, ზეინ მალიკი და სხვები.

მეცნიერებმა ყველაზე სიმპათიური ცნობილი მამაკაცები დაასახელეს ბექჰემების უმცროსი შვილი - ჰარპერი 6 წლის გახდა. ცნობილმა მშობლებმა გოგონას დაუვიწყარი დაბადების დღე მოუწყეს, რომელიც რამდენიმე დღე გაგრძელდა. თავდაპირველად, დევიდმა და ვიქტორიამ წვეულება გამართეს, რომელსაც ახლობელი ნათესავები დაესწრნენ. იუბილარმა მათთან ერთად საკმაოდ მოილხინა. მომდევნო დღე კი გოგონამ ნამდვილ პრინცესასთან ერთად გაატარა. ჰარპერმა დაპატიჟა თავისი რამდენიმე მეგობარი და დღე მათთან ერთად ბუკინგემის სასახლეში, პრინცესა ევგენია იორკელის გარემოცვაში გაატარა. როგორც ცნობილი დიზაინერის შვილს შეეფერება, ჰარპერმა ამ დღეს რამდენიმე იმიჯი გამოიცვალა. სასახლეში მისვლის დროს კი „ქლოეს" სადა თეთრი კაბა ეცვა. მოგვიანებით, დევიდმა „ინსტაგრამზე" პრინცესას ფორმაში გამოწყობილი ჰარპერის ფოტო გააზიარა: „დაბადების დღეს გილოცავ, ჩვენო პატარა განსაკუთრებულო ქალბატონო. ექვსი წლის განმავლობაში შენ ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან დიდი ბედნიერება შემოიტანე. გვიყვარხარ, არაჩვეულებრივო ქალბატონო", - დაწერა დევიდმა.

ჰარპერ ბექჰემმა დაბადების დღე ნამდვილ პრინცესასთან ერთად აღნიშნა 