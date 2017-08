“როგორ მოვიაროთ მსოფლიო იაფად” – ქართველი მოგზაურის რჩევები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => mogzauroba-iafad [2] => levan-chanchaleishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154547 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => mogzauroba-iafad [2] => levan-chanchaleishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154547 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 796 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => mogzauroba-iafad [2] => levan-chanchaleishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => mogzauroba-iafad [2] => levan-chanchaleishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154547) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18297,796,14959) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151425 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-07 10:59:58 [post_date_gmt] => 2017-08-07 06:59:58 [post_content] => ცნობილი გამონათქვამის თანახმად, „მოგზაურობა ერთადერთი რამაა, რაც ადამიანს ამდიდრებს“, თუმცა, თანამედროვე ეპოქაში საოცნებო ქალაქების მონახულება იმდენად ძვირი სიამოვნებაა და ბევრი უარსაც კი ამბობს მოგზაურობაზე. გთავაზობთ ფულის დაზოგვის რამდენიმე მარტივ მეთოდს, რომელთაც გამოცდილი მოგზაურები მიმართავენ. „შედგენილი მარშრუტები“ - ე.წ. შედგენილი მარშრუტი ანუ მოგზაურობის დროს ავიაკომპანიის და ტრანსპორტის ხშირი მონაცვლეობა, საკმაოდ სოლიდურ თანხას დაგიზოგავთ. „ფარული“ ქალაქი - ხშირად რეისი А-დან В ქალაქში ბევრად ძვირი ღირს, ვიდრე რეისი А-დან С ქალაქამდე В ქალაქში გადაჯდომით. თავისუფლად შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთი ამგვარ რეისზე და არ გამოიყენოთ ფრენის ე.წ. მეორე სეგმენტი („ფარული“ ქალაქებით მარშრუტის შედგენა ონლაინ-სერვისის Skiplagged ან Flyshortcut დახმარებით შეგიძლიათ). ავტომობილის ქირაობა - მანქანის დაქირავება ქალაქებს შორის გადაადგილებისთვისაა მოსახერხებელი, ქალაქში კი, ავტომობილი მხოლოდ პრობლემებს შეგიქმნით, რადგან მუდმივად მოგიწევთ გასაჩერებელი ადგილის ძებნა, რომელიც მეტწილად ფასიანია. ფინანსების და დროის ეკონომიის მიზნით ისარგებლეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან იქირავეთ ველოსიპედი. სპეცშეთავაზება - სატრანსპორტო კომპანიები ხშირად სთავაზობენ ტურისტებს მიმზიდველ ფასებს. მაგალითად ბავარიის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მთელი დღე-ღამე მგზავრობა სულ რაღაც 31 ევრო ღირს, მაშინ როცა, მიუნხენიდან ნოიშვანშტაინის ციხე-სიმაგრემდე მხოლოდ ერთჯერადი ბილეთის შეიძენა დაგიჯდებათ ამდენივე, ბრიტანეთში კი, ორი სარკინიგზო ბილეთის ყიდვა შეგიძლიათ ერთის ფასად. მსუბუქად მოგზაურობა - ბაგაჟის გარეშე მოგზაურობა ფინანსების დაზოგვის საუკეთესო საშუალებაა, რადგან ზოგიერთი ავიაკომპანია მომხმარებელს ბევრად შეღავათიან ფასად სთავაზობს მსუბუქად მგზავრობას. მაგალითად, დანიის ქალაქ ბილუნდადან ბერლინში გადაფრენას ავიაკომპანია Ryanair სულ რაღაც 1 ევროდ ახორციელებს, ბაგაჟის გადატანა კი, სულ მცირე 15-ჯერ ძვირი ღირს. აპარტანენტები - აპარტამენტებში დაბინავების მთავარი უპირატესობა სამზარეულო და ადგილობრივი პროდუქტით სადილის დამოუკიდელად მომზადების საშუალებაა, რაც დროსაც დაგიზოგავთ და ფინანსებსაც (აპარტამენტების დაჯავშვნის ყველაზე ცნობილი სერვისები: Airbnb, HomeAway, 9Flats, Thehomelike). უფასო მუზეუმები - სასურველი მუზეუმის უფასოდ მოსანახულებლად მთავარია სწორად შეარჩიოთ დღე და საათი. მაგალითად, კოლიზეუმი ყოველი თვის პირველ კვირადღეს მასპინძლობს ტურისტებს უფასოდ, მადრიდის პრადოს უფასოდ სტუმრობა კი, ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით შეგიძლიათ,18:00-დან 20:00-მდე. ადგილობრივი ვალუტა - ზოგიერთ ქვეყანაში ბარათით გადახდისას თავად შეგიძლიათ აირჩიოთ ვალუტა ანგარიშის გასასწორებლად. ისარგებლეთ მხოლოდ ადგილობრივი ვალუტით, რადგან უცხოური ფულის გამოყენებისას კონვერტაცია სულ მცირე ორმაგდება. კონკრეტული თარიღები - არ ღირს დაგეგმოთ ფრენა კონკრეტულ დღეს, რადგან ხშირად, რეისი არჩეულ თარიღამდე რამდენიმე დღით ადრე ან გვიან, ბევრად იაფია. შეარჩიეთ „მომგებიანი“ დღე დაბალი ფასების კალენდარის მიხედვით. [post_title] => ქართველების 70% საზღვარგარეთ არ დადის: რეგიონში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelebis-70-sazghvargaret-ar-dadis-regionshi-yvelaze-dabali-machvenebeli-gvaqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 22:49:45 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 18:49:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146199 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 62332 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-02 00:10:20 [post_date_gmt] => 2017-07-01 20:10:20 [post_content] => იმისთვის, რომ პატარასთან ერთად მოგზაურობა და დასვენება მართლაც დაუვიწყარი გამოვიდეს, სჯობს წინასწარ მოიმარაგოთ ის აუცილებელი და საჭირო ნივთები, რომელსაც აფთიაქის ჩანთაში მოუყრით თავს და უსაფრთხო მოგზაურობაში გაემგზავრებით: სიცხის დამწევი საშუალებები - ამ მედიკამენტებს აქვთ სიცხის დამწევის, ტკივილის გამაყუჩებლისა და ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი. მათი გამოყენება რეკომენდებულია, თუ სხეულის ტემპერატურა 38 გრადუსს აცდება. ანტიჰისტამინური მედიკამენტები - ესაა მედიკამენტები, რომლებიც ხელს უშლის ალერგიული რეაქციების წარმოქმნას. ალერგიამ შეიძლება მოულოდნელად იჩინოს თავი ახალი საკვების მიღებისას ან სხვა გარემო ფაქტორების გამო. ენტეროსორბენტები - ესაა მედიკამენტები, რომლებიც ხელს უწყობს ორგანზიმიდან ტოქსინების გამოდევნას. ისინი სხვადასხვა სახის მოწამვლის დროსაა რეკომენდებული. მაგალითად ესაა ნახშირი. სპირტხსნარები და სხვა ანტისეპტიკური საშუალებები - ანუ ესაა სხვადასხვა სახის სითხეები, რომლითაც ხდება ღია ჭრილობების დამუშავება. მათ შორის საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება მწერების ნაკბენისა და დამწვრობის დროს. ბინტი და სტერილური საფენები - ესაა უნივერსალური საშუალება როგორც მსუბუქი, ასევე სერიოზული ჭრილობების დროს. გაციების საწინაღმდეგო მედიკამენტები - პრეპარატები, რომლებიც გაციების დროს აძლიერებს იმუნიტეტს და ხელს უშლის დაავადების გართულებას. მათ შორის ხელს უშლის ვირუსული ინფექციის განვითარებას და ხელს უწყობს გრიპის პრევენციას. ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტები - ეს მედიკამენტები გამოდგება როგორც მგზავრობის აუტანლობის, ასევე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული დისკომფორტის დროს. თერმომეტრი - აუცილებელი საშუალება სხეულის ტემპერატურის გასაკონტროლებლად. ექიმის მიერ დანიშნული პრეპარატები - აქ უნდა გავითვალისწინოთ ბავშვის მდგომარეობა ინდივიდუალურად ანუ ის მედიკამენტები, რომლებიც შესაძლოა მას დამატებით სჭირდება. ამისთვის გამგზავრებამდე უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან. [post_title] => აუცილებელი სააფთიაქო ჩანთა ბავშვთან ერთად მოგზაურობის დროს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aucilebeli-saaftiaqo-chanta-bavshvtan-ertad-mogzaurobis-dros [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-02 00:24:53 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 20:24:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=62332 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 151425 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-07 10:59:58 [post_date_gmt] => 2017-08-07 06:59:58 [post_content] => ცნობილი გამონათქვამის თანახმად, „მოგზაურობა ერთადერთი რამაა, რაც ადამიანს ამდიდრებს“, თუმცა, თანამედროვე ეპოქაში საოცნებო ქალაქების მონახულება იმდენად ძვირი სიამოვნებაა და ბევრი უარსაც კი ამბობს მოგზაურობაზე. გთავაზობთ ფულის დაზოგვის რამდენიმე მარტივ მეთოდს, რომელთაც გამოცდილი მოგზაურები მიმართავენ. „შედგენილი მარშრუტები“ - ე.წ. შედგენილი მარშრუტი ანუ მოგზაურობის დროს ავიაკომპანიის და ტრანსპორტის ხშირი მონაცვლეობა, საკმაოდ სოლიდურ თანხას დაგიზოგავთ. „ფარული“ ქალაქი - ხშირად რეისი А-დან В ქალაქში ბევრად ძვირი ღირს, ვიდრე რეისი А-დან С ქალაქამდე В ქალაქში გადაჯდომით. თავისუფლად შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთი ამგვარ რეისზე და არ გამოიყენოთ ფრენის ე.წ. მეორე სეგმენტი („ფარული“ ქალაქებით მარშრუტის შედგენა ონლაინ-სერვისის Skiplagged ან Flyshortcut დახმარებით შეგიძლიათ). ავტომობილის ქირაობა - მანქანის დაქირავება ქალაქებს შორის გადაადგილებისთვისაა მოსახერხებელი, ქალაქში კი, ავტომობილი მხოლოდ პრობლემებს შეგიქმნით, რადგან მუდმივად მოგიწევთ გასაჩერებელი ადგილის ძებნა, რომელიც მეტწილად ფასიანია. ფინანსების და დროის ეკონომიის მიზნით ისარგებლეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან იქირავეთ ველოსიპედი. სპეცშეთავაზება - სატრანსპორტო კომპანიები ხშირად სთავაზობენ ტურისტებს მიმზიდველ ფასებს. მაგალითად ბავარიის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მთელი დღე-ღამე მგზავრობა სულ რაღაც 31 ევრო ღირს, მაშინ როცა, მიუნხენიდან ნოიშვანშტაინის ციხე-სიმაგრემდე მხოლოდ ერთჯერადი ბილეთის შეიძენა დაგიჯდებათ ამდენივე, ბრიტანეთში კი, ორი სარკინიგზო ბილეთის ყიდვა შეგიძლიათ ერთის ფასად. მსუბუქად მოგზაურობა - ბაგაჟის გარეშე მოგზაურობა ფინანსების დაზოგვის საუკეთესო საშუალებაა, რადგან ზოგიერთი ავიაკომპანია მომხმარებელს ბევრად შეღავათიან ფასად სთავაზობს მსუბუქად მგზავრობას. მაგალითად, დანიის ქალაქ ბილუნდადან ბერლინში გადაფრენას ავიაკომპანია Ryanair სულ რაღაც 1 ევროდ ახორციელებს, ბაგაჟის გადატანა კი, სულ მცირე 15-ჯერ ძვირი ღირს. აპარტანენტები - აპარტამენტებში დაბინავების მთავარი უპირატესობა სამზარეულო და ადგილობრივი პროდუქტით სადილის დამოუკიდელად მომზადების საშუალებაა, რაც დროსაც დაგიზოგავთ და ფინანსებსაც (აპარტამენტების დაჯავშვნის ყველაზე ცნობილი სერვისები: Airbnb, HomeAway, 9Flats, Thehomelike). უფასო მუზეუმები - სასურველი მუზეუმის უფასოდ მოსანახულებლად მთავარია სწორად შეარჩიოთ დღე და საათი. მაგალითად, კოლიზეუმი ყოველი თვის პირველ კვირადღეს მასპინძლობს ტურისტებს უფასოდ, მადრიდის პრადოს უფასოდ სტუმრობა კი, ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით შეგიძლიათ,18:00-დან 20:00-მდე. ადგილობრივი ვალუტა - ზოგიერთ ქვეყანაში ბარათით გადახდისას თავად შეგიძლიათ აირჩიოთ ვალუტა ანგარიშის გასასწორებლად. ისარგებლეთ მხოლოდ ადგილობრივი ვალუტით, რადგან უცხოური ფულის გამოყენებისას კონვერტაცია სულ მცირე ორმაგდება. კონკრეტული თარიღები - არ ღირს დაგეგმოთ ფრენა კონკრეტულ დღეს, რადგან ხშირად, რეისი არჩეულ თარიღამდე რამდენიმე დღით ადრე ან გვიან, ბევრად იაფია. შეარჩიეთ „მომგებიანი“ დღე დაბალი ფასების კალენდარის მიხედვით. 