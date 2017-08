როგორ შეაფასა კრის ბრაუნმა რიანას საკარნავალო კოსტიუმი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => riana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152001 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => riana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152001 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1286 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => riana ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => riana ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152001) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1286) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149006 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-26 12:27:52 [post_date_gmt] => 2017-07-26 08:27:52 [post_content] => რამდენიმე დღის წინ ლონდონში ლუკ ბესონის ახალი ფილმის „ვალერიანი და ათასი პლანეტის ქალაქი“ პრემეირა გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ საპრემიერო უქმეებზე ფილმის მოლოდინმა ვერ გაამართლა, მისდამი მიძღვნილი ყველა ღონისძიება გრანდიოზული და შთამბეჭდავი იყო, რადგან პროექტი ვარსკვლავური ჯგუფით იყო დაკომლექტებული. წითელ ხალიჩაზე ყურადღება მიიქცია რიანამ, რომელსაც Giambattista Valli-ს წითელი კაბა, Jimmy Choo-ს ხელჩანთა და Chopard-ის სამკაული ამშვენებდა. პრემიერის შემდეგ წვეუულებაზე კი ბარბადოსელი ვარსკვლავი კვლავ შთამბეჭდავი ჩაცმულობით გამოჩნდა. წითელის შემდეგ ამჯერად აქცენტი მან ვერცხლისფერზე გააკეთა და სწორედ ამ ტონში გადაწყვეტილი კაბა, ფეხსაცმელი და მოსასხამი შეარჩია. შეგახსენებთ, რომ ფილმში „ვალერიანი და ათასი პლანეტის ქალაქი“ რიანასთან ერთად კარა დელევინი, კლაივ ოუენი, ითან ჰოუკი, ჰერბი ენკოკი და სხვა ვარსკვლავები მონაწილეობენ. 17 ივლისს, ლოს-ანჯელესში ფილმის „ვალერიანი და ათასი პლანეტის ქალაქი" პრემიერა გაიმართა. საღამოს ერთ-ერთი მთავარი საპატიო სტუმარი რიანა იყო, რომელიც ფილმში მონაწილეობს. ვარსკვლავმა გადაწყვიტა, პრემიერაზე გარშემომყოფებისთვის შთაბეჭდილება მოეხდინა და ეს ნამდვილად გამოუვიდა: მას ვარდისფერი კაბა ეცვა, რომელიც წინ მოკლე, ხოლო უკან საკმაოდ გრძელი იყო. კაბას მოშიშვლებული მხრები ჰქონდა, ხოლო თავად რიანა, როგორც ყოველთვის თავდაჯერებული იყო. წითელ ხალიჩაზე ასევე კრის ვუ, ამელაინ ველიდი და ფილმის რეჟისორი ლუკ ბესონი გამოჩნდნენ. პრემიერიდან ფოტო თავად რიანამაც გააზიარა და განაცხადა, რომ ამაყია ლუკ ბესონთან თანამშრომლობით. რიანას ახალი რომანი, რომლის შესახებაც ცნობილი ამ დღეებში გახდა, ბარბადოსელ მომღერალს ნაომი ქემპბელთან მეგობრობის ფასად დაუჯდა. საქმე იმაშია, რომ ორივე ლამაზმანი საერთო მამაკაცით, არაბი პრინცით, ჰასან ჯამილით დაინტერესდა. განსხვავება მხოლოდ დროშია, ცნობილ მოდელს მასთან ურთიერთობა წარსულში ჰქონდა. მომღერალმა და მოდელმა ერთმანეთის გამოწერა „ინსტაგრამიდანაც" გააუქმეს. მიზეზად სწორედ საერთო მამაკაცი სახელდება. ამ მომენტისთვის არცერთის წარმომადგენელს შექმნილ სიტუაციაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. 