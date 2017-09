როგორ შეხვდა ბენ აფლეკი „ემის“ ცერემონიაზე რჩეულის გამოსვლას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ben-afleki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164940 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ben-afleki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164940 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 437 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ben-afleki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ben-afleki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164940) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (437) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155430 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-21 17:04:01 [post_date_gmt] => 2017-08-21 13:04:01 [post_content] => მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ბენ აფლეკსა და ლინდსი შუკუსს რომანი აქვთ. წყვილი ოფიციალურად ერთად წითელ ხალიჩაზე არ გამოჩენილა, თუმცა მათი ნახვა პაპარაცულ ფოტოებზე საკმაოდ ხშირად არის შესაძლებელი. ამჯერად ცნობისმოყვარე ფოტოგრაფებმა ისინი საიუველირო მაღაზიასთან გადაიღეს. როგორც ჩანს, 45 წლის ვარსკვლავი საყვარელი ქალისთვის საჩუქრის გაკეთებას გეგმავს. ამის შემდეგ წყვილი მანჰეტენზე მდებარე ერთ-ერთ პრესტიჟულ რესტორანს ესტუმრა და ივახშმა. შეგახსენებთ, რომ სწორედ შუკუსი გახდა აფლეკისა და ჯენიფერ გარნერის დაშორების მიზეზი. ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ მსახიობი და სატელევიზიო პროდიუსერი ერთმანეთს 2013 წლიდან ხვდებიან. ბენ აფლეკმა და ლინდსი შუკუსმა უქმეები ნიუ-იორკში გაატარეს

ბენ აფლეკი და მეთ დეიმონი გადასაღებ მოედანზე კვლავ ერთად იმუშავებენ. მათი საერთო პროექტი ფილმი „ქალაქი მთაზე" გახდება. ამ მომენტისთვის ტელეარხმა Showtime საპილოტე ვერსია შეუკვეთა. ტელეშოუ 90-იანი წლების ბოსტონს ეძღვნება, როდესაც კრიმინალური მდგომარეობა აქ საკმაოდ მძიმე იყო, სამართალდამცავებს კი ხშირად კორუფციასა და რასიზმში ადანაშაულებდნენ, თუმცა ყველაფერი მოულოდნელად შეიცვალა. ცნობილია, რომ აფლეკი და დეიმონი ფილმის პროდიუსერებიც გახდებიან. შეგახსენებთ, რომ მსახიობების ყველაზე ცნობილი ერთობლივი ნამუშევარია ფილმი „ჭკვიანი უილ ჰანტინგი", რომლის სცენარმაც „ოსკარი" მიიღო. ბენ აფლეკი და მეთ დეიმონი საერთო ფილმზე იმუშავებენ

ბენ აფლეკის ახალი რჩეულის შესახებ ცნობილი რამდენიმე დღის წინ გახდა. ცნობისმოყვარე ჟურნალისტებმა ისიც გაარკვიეს, რომ ყოფილი მეუღლის რომანის შესახებ დიდი ხანია იცის ჯენიფერ გარნერმაც, თუმცა, შვილების გამო, ის აფლეკთან კარგ ურთიერთობას ინარჩუნებს. ბუნებრივია, მას შემდეგ რაც მსახიობის ახალი რჩეულის ვინაობა გაჟღერდა, ამ უკანასკნელის მიმართ ინტერესი ერთიორად გაიზარდა. ამ დღეებში პაპარაცებმა ბენი და ლინდსი ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ რესტორანთან პაემნის დროს დააფიქსირეს. მანამდე მსახიობი და პროდიუსერი სემ მენდესის შოუს The Ferryman დაესწრნენ. თვითმხილველების თქმით, მათ შორის სერიოზული ურთიერთობაა და არ სურთ, მოვლენებს წინ გაუსწრონ. ბენ აფლეკი ახალ რჩეულთან ერთად პაპარაცებმა დააფიქსირეს მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ბენ აფლეკსა და ლინდსი შუკუსს რომანი აქვთ. წყვილი ოფიციალურად ერთად წითელ ხალიჩაზე არ გამოჩენილა, თუმცა მათი ნახვა პაპარაცულ ფოტოებზე საკმაოდ ხშირად არის შესაძლებელი. ამჯერად ცნობისმოყვარე ფოტოგრაფებმა ისინი საიუველირო მაღაზიასთან გადაიღეს. როგორც ჩანს, 45 წლის ვარსკვლავი საყვარელი ქალისთვის საჩუქრის გაკეთებას გეგმავს. ამის შემდეგ წყვილი მანჰეტენზე მდებარე ერთ-ერთ პრესტიჟულ რესტორანს ესტუმრა და ივახშმა. შეგახსენებთ, რომ სწორედ შუკუსი გახდა აფლეკისა და ჯენიფერ გარნერის დაშორების მიზეზი. ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ მსახიობი და სატელევიზიო პროდიუსერი ერთმანეთს 2013 წლიდან ხვდებიან.

ბენ აფლეკმა და ლინდსი შუკუსმა უქმეები ნიუ-იორკში გაატარეს