როგორ შევაჩვიოთ ბავშვი ბოსტნეულის ჭამას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bostneuli [1] => rchevebi-mshoblebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181114 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bostneuli [1] => rchevebi-mshoblebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181114 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 694 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bostneuli [1] => rchevebi-mshoblebs ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bostneuli [1] => rchevebi-mshoblebs ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181114) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (694,1870) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178097 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-24 09:51:01 [post_date_gmt] => 2017-10-24 05:51:01 [post_content] => საკმაოდ მტკივნეულია აღიარება, რომ ერთი შვილი მეორეზე მეტად გვიყვარს, თუმცა, კარგად ვიცით, რომ ყველას ერთნაირად სიყვარული შეუძლებელია. რა თქმა უნდა, საჭიროა სიტუაციაში გარკვევა, თუმცა არ ღირს საკუთარი თავის ან ბავშვების დადანაშაულება, უკეთესია გაერკვიოთ საკუთარ გრძნობებში, მოძებნოთ მიზეზი და იმუშაოთ საკუთარ თავზე. ჩვეულებრივ, ბავშვის ნაკლებად სიყვარულის მიზეზია: * მისი მსგავსება იმ ნათესავებთან, რომლებიც არ გესიმპათიურებათ. * რთული და პრობლემური ხასიათი. * თქვენგან მემკვიდრეობით მიღებული ის თვისებები, რომლებიც ძალიან არ მოგწონთ საკუთარ თავში. * ბავშვის უკუნებელი სენი. მიზეზებზე მუშაობა: * გააცნობიერეთ, რომ ბავშვი არაა დამნაშავე, როგორ გამოიყურება, ვის ჰგავს და რა ტემპერამენტი აქვს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბავშვი თქვენთვის არასასიამოვნო ნათესავს ჰგავს, არასდროს აგრძნობინოთ უკმაყოფილება, მით უფრო, რომ ის აბსოლუტურად სხვა ადამიანია. * ბავშვი ვერასდროს იქნება მშობლების ზუსტი ასლი და კარგიცაა, რომ თითოეულ მათგანს თქვენგან განსხვავებული, უნიკალური თვისება აქვს. * ახალშობილის უსაზღვრო სიყვარული და აგრესია უფროსის მიმართ - ხშირად ჰორმონების ცვლილების ბრალია და შესაძლოა დროებითი მოვლენაც იყოს. * თუ ბავშვი იმ თვისებებს მიაგენით, რაც ძალიან არ მოგწონთ საკუთარ თავში, უკეთესია ფსიქოლოგს მიაკითხოთ და საკუთარი თვითშეფასების ამაღლებაზე იმუშავოთ. [post_title] => რა ვქნათ თუ ერთი შვილი მეორეზე მეტად გვიყვარს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-vqnat-tu-erti-shvili-meoreze-metad-gviyvars [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 11:39:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 07:39:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178097 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178092 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-21 17:04:42 [post_date_gmt] => 2017-10-21 13:04:42 [post_content] => ერთი შეხედვით, საკმაოდ რთულია შვილისთვის ბედნიერი ბავშვობის უზრუნველყოფა, თუმცა სინამდვილეში მხოლოდ სამი რამაა საჭირო: სიყვარული, ნდობა და გულწრფელობა. კონტაქტი ბავშვთან დაბადებიდან იწყება, ფუნდამენტი კი, ადრეულ ასაკში ყალიბდება, ასე რომ წარმართეთ ურთიერთობა საკუთარ შვილთან მხოლოდ სიყვარულით და მადლიერების გრძნობით. * ყოველდღე გამოუტყდით საკუთარ შვილს სიყვარულში, ნურსადროს მოგერიდებათ მოეხვიოთ, აკოცოთ და ხშირად გაუმეოროთ როგორ ძალიან გიყვართ. ასწავლეთ პატარას არა მხოლოდ მშობლების სიყვარულის მიღება, არამედ გაცემაც. * წაახალისეთ ბუნებრივი განვითარება. ყველა ასაკს თავისი სირთულე, სიხარული აქვს და ნებისმიერი მშობელი მზად უნდა იყოს, ბავშვის შემოქმედებითი აქტიურობისთვის. წაახალისეთ საკუთარ შვილის დამოუკიდებლობა ნებისმიერ, თუნდაც უმნიშვნელო მოქმედებაში, კრიტიკისგან კი, თავი შეიკავეთ, რადგან სწორედ პატარა ნაბიჯებით იზრდება ბავშვი. * მოერიდეთ გაკიცხვას და კრიტიკას, რადგან სწორედ გადაჭარბებული შენიშვნები აყენებენ ბავშვის ფსიქიკას ყველაზე დიდ ზიანს. თუმცა, არც ზედმეტი გათამამება ღირს, უმჯობესია ხშირად ისაუბროთ მასთან და მშვიდად აუხსნით საკუთარი შეცდომები. * ნუ დაუწესებთ საკუთარ შვილს გაუაზრებელ შეზღუდვებსა და აკრძალვებს. რა თქმა უნდა, „არა!“-ს თქმა ყოვეთვის ადვილია, თუმცა აკრძალვა არასდროს გადაჭრის პრობლემას, მეტიც, ხშირად ამძიმებს კიდეც სიტუაციას, რადგან ბავშვი, თუნდაც მხოლოდ ინტერესით მუდმივად აკრძალულის მოსინჯვას შეეცდება. [post_title] => როგორ გავაბედნიეროთ საკუთარი ბავშვი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-gavabednierot-sakutari-bavshvi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 17:05:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 13:05:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178092 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 177799 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-20 12:01:31 [post_date_gmt] => 2017-10-20 08:01:31 [post_content] => ქართულმა კომპანია შპს Imereti Greenery-მ საერთაშორისოდ აღიარებული ორგანიზაციის, GlobalGAP-ის სერთიფიცირება გაიარა. Imereti Greenery-ის ინფორმაციით, GlobalGAP-ის სერთიფიკატი კომპანიის აღიარებას გულისხმობს უმაღლესი ხარისხის საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების მიმართულებით. სერთიფიკატის გადაცემის ღონისძიებას ნიდერლანდების ელჩი საქართველოში ჯოს დოუმა და ”კარფურის” გენერალური დირექტორი ფილიპ პეგილანი დაესწრნენ. ნიდერლანდების ელჩმა საქართველოში და ”კარფურის” გენერალურმა დირექტორმა ხაზი გაუსვეს უსაფრთხო პროდუქტის და მდგრადი წარმოების მნიშვნელობას. ”საქართველომ ხელი მოაწერა ორმხრივ ხელშეკრულებას ევროსაბჭოს ქვეყნებში ექსპორტის შესაძლებლობის შესახებ, რაც თავის მხრივ ქმნის ვალდებულებას, რომ წარმოებული პროდუქტი უნდა შეესაბამებოდეს ევროსაბჭოს კვების პროდუქტების უსაფრთხოების სტანდარტებს. ქართველმა მიმწოდებლებმა მხოლოდ საუკეთესო ხარისხის პროდუქტი უნდა მიაწოდონ მომხმარებლებს“, -აღნიშნა ჯოს დოუმამ. ”მშენებარე ქართული, თანამედროვე სათბურები - მნიშვნელოვანია, მაგრამ შესაბამისობა ევრო სტანდარტებთან -კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვხედავთ, რომ ქართველი მომხმარებელი მეტად კრიტიკულია გემოს და ხარისხის მიმართ. ის პროდუქტი, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ჯანსაღია, გემრიელი და არ შეიცავს არანაირ საშიშ პესტიციდებს. ის, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, დასტურდება GlobalGAP სერთიფიცირებით. ჩვენ მოვუწოდებთ ამ ინდუსტრიის სხვა კომპანიებს დაიცვან იგივე ევრო-სტანდარტები“, - განაცხადა დირკ ალევენმა. ცნობისთვის, ქართული კომპანია Imereti Greenery ქართულ-ჰოლანდიური საწარმოა, რომლის სათბური აგებულია ჰიდროფონურ სისტემაზე. ეს თანამედროვე მეთოდი მცენარის უნიადაგოდ მოყვანას გულისხმობს. სამტრედიაში 2 ჰექტარზე გაშენებულ სასათბურე მეურნეობაში ქართული ბოსტნეული ევროპული ტექნოლოგიების გამოყენებით მოჰყავთ. კომპანია დაფუძნებულია Georgian Fresh Holding B.V. ის მიერ (53.7%), რომლის მესაკუთრეები არიან: FoodVentures B.V, მ. ხაზარაძე, ბ. ჯაფარიძე, ბ. მეიერი და ლ. ბაღდავაძე 46.3%-ის მფლობელია სს. საპარტნიორო ფონდი. [post_title] => ქართულ-ჰოლანდიურმა სათბურმა GlobalGAP-ის სერთიფიცირება გაიარა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartul-holandiurma-satburma-globalgap-is-sertificireba-gaiara [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 12:02:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 08:02:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178097 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-24 09:51:01 [post_date_gmt] => 2017-10-24 05:51:01 [post_content] => საკმაოდ მტკივნეულია აღიარება, რომ ერთი შვილი მეორეზე მეტად გვიყვარს, თუმცა, კარგად ვიცით, რომ ყველას ერთნაირად სიყვარული შეუძლებელია. რა თქმა უნდა, საჭიროა სიტუაციაში გარკვევა, თუმცა არ ღირს საკუთარი თავის ან ბავშვების დადანაშაულება, უკეთესია გაერკვიოთ საკუთარ გრძნობებში, მოძებნოთ მიზეზი და იმუშაოთ საკუთარ თავზე. ჩვეულებრივ, ბავშვის ნაკლებად სიყვარულის მიზეზია: * მისი მსგავსება იმ ნათესავებთან, რომლებიც არ გესიმპათიურებათ. * რთული და პრობლემური ხასიათი. * თქვენგან მემკვიდრეობით მიღებული ის თვისებები, რომლებიც ძალიან არ მოგწონთ საკუთარ თავში. * ბავშვის უკუნებელი სენი. მიზეზებზე მუშაობა: * გააცნობიერეთ, რომ ბავშვი არაა დამნაშავე, როგორ გამოიყურება, ვის ჰგავს და რა ტემპერამენტი აქვს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბავშვი თქვენთვის არასასიამოვნო ნათესავს ჰგავს, არასდროს აგრძნობინოთ უკმაყოფილება, მით უფრო, რომ ის აბსოლუტურად სხვა ადამიანია. * ბავშვი ვერასდროს იქნება მშობლების ზუსტი ასლი და კარგიცაა, რომ თითოეულ მათგანს თქვენგან განსხვავებული, უნიკალური თვისება აქვს. * ახალშობილის უსაზღვრო სიყვარული და აგრესია უფროსის მიმართ - ხშირად ჰორმონების ცვლილების ბრალია და შესაძლოა დროებითი მოვლენაც იყოს. * თუ ბავშვი იმ თვისებებს მიაგენით, რაც ძალიან არ მოგწონთ საკუთარ თავში, უკეთესია ფსიქოლოგს მიაკითხოთ და საკუთარი თვითშეფასების ამაღლებაზე იმუშავოთ. [post_title] => რა ვქნათ თუ ერთი შვილი მეორეზე მეტად გვიყვარს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-vqnat-tu-erti-shvili-meoreze-metad-gviyvars [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 11:39:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 07:39:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178097 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 80 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 88c1e1905036a6ddc7f9eb384bf209bb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )