როგორ შევინარჩუნოთ წონა ზამთარში

ამერიკლი ექიმს, რობერტ კოლმან ატკინსს თავად აწუხებდა წონის პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ ის კარდიოლოგი გახლდათ, ექიმმა აქტიურად დაიწყო მუშაობა კვებით პრობლემებზე და მალევე საკუთარი დიეტა შექმნა, რომლის წყალობითაც 2 კვირაში 7 კილოგრამი დაიკლო. ჟურნალმა "ფორბსმა" ატკინსის დიეტა მსოფლიოს საუკეთესო დიეტების 10-ეულში შეიყვანა. ატკინსის დიეტა მხოლოდ 2 კვირას გრძელდება და მისი გამეორება ნახევარ წელიწადში ორჯერაა რეკომენდებული. საუზმე ატკინსი ამბობს, რომ საუზმის მიღებამდე ნახევარი საათით ადრე აუცილებელია ერთი ჭიქა წლის დალევა, რათა კუჭ-ნაწლავის ტრაქტმა უკეთ შეძლოს მიღებული საკვების გადამუშავება. წყალი არ უნდა იყოს ცივი ან გაზირებული: იოგურტი და ხაჭო ამ საკვების მერე, რომელიც სწრაფად გადამუშავდება, ორგანიზმი მალევე გთხოვთ საკვებს. ამიტომ ატკინსი გირჩევთ 1 საათში მცირე დოზით ხილი მიირთვათ. ეს შეიძლება იყოს ქლიავი, მსხალი ან ფორთხალი. სადილი ატკინსი ამბობს, რომ სადილამდე ასევე სასურველია ერთი ჭიქა წლის მიღება. აქ სადილის სამი ვარიანტია წარმოდგენილი და თითოეული გთავაზობთ ნახშირწლებს მცირე დოზით. ორთქლზე მოხარშული თევზი ბრინჯითა და კიტრით; ან თევზის წვნიანი სოკოთი, პომიდვრით, ერთი ნაჭერი პურით და მცირე რაოდენობის ხილით, რომელსაც დესერტის სახით მიირთმევთ; ან 100 გრამი მოხარშული საქონლის ხორცი შავი ბრინჯითა და მწვანე სალათით; ვახშამი მნიშვნელოვანია, რომ ვახშამი მიიღოთ დაძინებამდე 3 საათით ადრე. ზღვის პროდუქტებისგან მომზადებული სალათი ნივრით, მოხარშული კვერცხი, მცენარეული ზეთი და შავი ბრინჯი; ან 250 გრამი მოხარშული ქათმის გულმკერდი გრეიფრუტის წვენით; ან 100 გრამი მოხარშული საქონლის ხორცი, ყვავილოვანი კომბოსტოსა და ბროკოლის სალათა; ან გაზქურაში გამომცხვარი თევზი პომიდვრით, კიტრით, მქვანე სალათით, თხილითა და კვეცხით; სპეციალისტები ამბობენ, რომ ატკინსის დიეტის წარმატება იმაშია, რომ ის არ იწვევს შიმშილის გრძნობას და ადვილი დასაცავია. ამავე დროს ეს დიეტა არაა რეკომენდებული მათთვის, ვისაც გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებები აწუხებთ. რობერტ ატკინსის დიეტა, როემელიც 2 კვირაში 7 კილოგრამს დაგაკლებინებთ

მეცნიერების აზრით, წარმატება მატერიალური სუბსტანციაა. მეტიც, მათი მტკიცებით წარმატება ორ ჯგუფად - „შემთხვევით" და „ფსიქოლოგიურ" წარმატებად იყოფა. მართალია, შემთხვევითი წარმატების მაგალითები არც ისე ბევრია, რადგან იღბლიან შემთხვევათა უმეტესობას თავისი რციონალური ახსნა აქვს, მაგრამ ფსიქოლოგიურ წარმატებას მეცნიერები საკმაოდ დიდი ყურადღება აქცევენ, რადგან ის არა სტიქიურად ჩნდება, არამედ თანამიმდევრული მოქმედებით მიიღწევა. ჰერტფორდშირის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგმა რიჩარდ ვაიზმანმა აღმოაჩინა, რომ „იღბლიანი ადამიანები" ჩვეულებრივ ოპტიმისტები არიან და მაშინაც ბოლომდე მიჰყავთ დაწყებული საქმე, როცა წარმატების შანსი თითქმის არ არსებობს. გარდა ამისა, ისინი სხვებზე უკეთ ერგებიან ნებისმიერ სიტუაციას და ყველა უსიამოვნებას სასარგებლო გამოცდილებად აღიქვამენ, საკუთარ ინტუიციას ენდობიან და დანარჩენებზე სწრაფად ამჩნევენ „შემთხვევით" შესაძლებლობებს. რამდენად რეალურია წარმატების მიზიდვა? პირველ რიგში ჩამოაყალიბეთ მიზანი, საკუთარი ფიქრებისა და გრძნობების საჭირო ინფორმაციის მიღებისთვის მობილიზაციით კი, აუცილებლად შეძლებთ ახალი ადამიანებისა და შესაძლებლობების აღმოჩენას. ახლებურად შეხედეთ სამყაროს, ყურადღება მიაქციეთ წვრილმანებს, რათა საჭირო დროს არ დაიბნეთ, ხელიდან არ გაუშვათ შანსი და არ გამოგეპაროთ სასარგებლო ინფორმაცია. ეცადეთ მაქსიმალურად ხშირად გამოხვიდეთ საკუთარი კომფორტის ზონიდან და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოთ თქვენი მოქმედების შემზღუდავი მოსაზრებები და ცრურწმენები. გამოიყენეთ საკუთარი წარუმატებლობა, რადგან მარცხი ერთგვარი მტკიცებულებაა, რომ მოქმედებდით და არ უსაქმურობდით. ისწავლეთ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღება და შემთხვევითის გარდაუვალისგან, სასარგებლოს უსიამოვნებისგან გაჩევა, არსებული სიტუაციის ფონზე თავიდან ჩამოაყალიბეთ საკუთარი მიზანი და გააგრძელეთ მისკენ სვლა. მიენდეთ ინტუიციას. მეცნიერ ჰერბერტ საიმონის განცხადებით: „სიტუაცია იძლევა მინიშნებას, მინიშნება - მეხსიერებაში შენახულ ინფორმაციას, ინფორმაცია კი - პასუხს, რადგან ინტუიცია სხვა არაფერია, თუ არა ამოცნობა". თუ აღადგენთ კონტაქტს ინტუიციასთან, მაშინ დროთა განმავლობაში აუცილებლად ისწავლით საკუთარ ან სხვათა გამოცდილებაზე დაფუძნებული მინიშნებების მიღებას. არ გაუშვათ ხელიდან შემთხვევითი წარმატება. ამგვარ ფენომენს ფსიქოლოგები ერთგვარი კომპლექსით ხსნიან, რადგან ბევრს მართლაც ეშინია წარმატების და ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლის, რადგან დარწმუნებულია, რომ არ იმსახურებს ან ვერ შეძლებს ახალ სიტუაციას მორგებას. მიენდეთ ინტუიციას – როგორ მივიზიდოთ წარმატება

სტატისტიკით, ოფისის თანამშრომელთა თითქმის ნახევარი კვირაში ერთხელ აუცილებლად აგვიანებს, თავის გასამართლებლად კი, უამრავ მიზეზს იგონებს და ვერ ხვდება, რომ დროთა განმალობაში სწორედ დაგვიანების წყალობით კოლეგებთან ერთად ახლობლებმაც შეიძლება აითვალწუნონ. გთავაზობთ „დამგვიანებელთა" რამდენიმე ტიპის დახასიათებას, რათა განსაზღვროთ თავად რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებით და შეეცადოთ აღარ ალოდინოთ ადამიანები. * ველური პროკრასტინატორი - ის, ვინც ყველაფერს ასწრებს, თუმცა არააკურატრულად ანაწილებს სამუშაოს და ყველაფერს ავრალურ რეჟიმში ანუ ბოლო წუთს აკეთებს. გარკვეულ შემთხვევაში პროკრასტინაცია (ქცევის ტიპი, რომელიც მოქმედებების ან დავალების მუდმივად გადადებით ხასიათდება) სასარგებლოცაა, რადგან სანამ ადამიანი ერთი შეხედვით არაფერს აკეთებს, მისი გონება ინფორმაციას აგროვებს, რომელიც ერთიანად იქცევა გამზადებულ პროექტად. თუმცა, ამგვარ ქმედებას ნაკლიც ბევრი აქვს, რადგან ამ ტიპის ადამიანებს არაფრით გამოსდით მუშაობის დაწყება, გაურბიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღებას, უყვართ ყველაფრის „ხვალისთვის" გადადება და სწორედ ამიტომ აგვიანებენ ხშირად. * პლანოფობი - ის, ვისაც არ უყვარს დაგეგმვა, მკაცრად დადგენილ ვადებში ჩატევა და მნიშვნელოვან საქმესაც მაშინ აკეთებს, როცა შესაფერის განწყობაზეა, ხშირად სამუშ [post_title] => „დამგვიანებლების“ ოთხი ტიპი: რატომ აგვიანებენ ადამიანები მუდმივად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => damgvianeblebis-otkhi-tipi-ratom-agvianeben-adamianebi-mudmivad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 17:06:57 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 13:06:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177908 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-20 17:03:10 [post_date_gmt] => 2017-10-20 13:03:10 [post_content] => ამერიკლი ექიმს, რობერტ კოლმან ატკინსს თავად აწუხებდა წონის პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ ის კარდიოლოგი გახლდათ, ექიმმა აქტიურად დაიწყო მუშაობა კვებით პრობლემებზე და მალევე საკუთარი დიეტა შექმნა, რომლის წყალობითაც 2 კვირაში 7 კილოგრამი დაიკლო. ჟურნალმა "ფორბსმა" ატკინსის დიეტა მსოფლიოს საუკეთესო დიეტების 10-ეულში შეიყვანა. ატკინსის დიეტა მხოლოდ 2 კვირას გრძელდება და მისი გამეორება ნახევარ წელიწადში ორჯერაა რეკომენდებული. საუზმე ატკინსი ამბობს, რომ საუზმის მიღებამდე ნახევარი საათით ადრე აუცილებელია ერთი ჭიქა წლის დალევა, რათა კუჭ-ნაწლავის ტრაქტმა უკეთ შეძლოს მიღებული საკვების გადამუშავება. წყალი არ უნდა იყოს ცივი ან გაზირებული: იოგურტი და ხაჭო ამ საკვების მერე, რომელიც სწრაფად გადამუშავდება, ორგანიზმი მალევე გთხოვთ საკვებს. ამიტომ ატკინსი გირჩევთ 1 საათში მცირე დოზით ხილი მიირთვათ. ეს შეიძლება იყოს ქლიავი, მსხალი ან ფორთხალი. სადილი ატკინსი ამბობს, რომ სადილამდე ასევე სასურველია ერთი ჭიქა წლის მიღება. აქ სადილის სამი ვარიანტია წარმოდგენილი და თითოეული გთავაზობთ ნახშირწლებს მცირე დოზით. ორთქლზე მოხარშული თევზი ბრინჯითა და კიტრით; ან თევზის წვნიანი სოკოთი, პომიდვრით, ერთი ნაჭერი პურით და მცირე რაოდენობის ხილით, რომელსაც დესერტის სახით მიირთმევთ; ან 100 გრამი მოხარშული საქონლის ხორცი შავი ბრინჯითა და მწვანე სალათით; ვახშამი მნიშვნელოვანია, რომ ვახშამი მიიღოთ დაძინებამდე 3 საათით ადრე. ზღვის პროდუქტებისგან მომზადებული სალათი ნივრით, მოხარშული კვერცხი, მცენარეული ზეთი და შავი ბრინჯი; ან 250 გრამი მოხარშული ქათმის გულმკერდი გრეიფრუტის წვენით; ან 100 გრამი მოხარშული საქონლის ხორცი, ყვავილოვანი კომბოსტოსა და ბროკოლის სალათა; ან გაზქურაში გამომცხვარი თევზი პომიდვრით, კიტრით, მქვანე სალათით, თხილითა და კვეცხით; სპეციალისტები ამბობენ, რომ ატკინსის დიეტის წარმატება იმაშია, რომ ის არ იწვევს შიმშილის გრძნობას და ადვილი დასაცავია. ამავე დროს ეს დიეტა არაა რეკომენდებული მათთვის, ვისაც გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებები აწუხებთ. [post_title] => რობერტ ატკინსის დიეტა, როემელიც 2 კვირაში 7 კილოგრამს დაგაკლებინებთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => robert-atkinsis-dieta-roemelic-2-kvirashi-7-kilograms-dagaklebinebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 17:49:37 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 13:49:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177908 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 185 [max_num_pages] => 62 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2ea8bae4a6ed6d80023f1b059ca159ac [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )