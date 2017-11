როგორ უნდა განთავსდეს ცხოველური პროდუქტები ბაზარზე – კოდექსში ცვლილებები შედის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sursati [1] => khorci [2] => biznesoperatori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187490 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sursati [1] => khorci [2] => biznesoperatori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187490 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10952 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sursati [1] => khorci [2] => biznesoperatori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sursati [1] => khorci [2] => biznesoperatori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187490) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13267,12377,10952) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186030 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-10 12:14:32 [post_date_gmt] => 2017-11-10 08:14:32 [post_content] => სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტორები დედაქალაქში არსებულ აგრარულ ბაზრებს ამოწმებენ. სააგენტოს ინფორმაციით, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება მაღალი რისკის სურსათის - ხორცისა და რძის პროდუქტების სექციებზე. მოწმდება სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, სურსათის შენახვისა და რეალიზაციის პირობები, ტემპერატურული რეჟიმი, ეტიკეტირება და მიკვლევადობა. მათივე ინფორმაციით, ამჯერად გამოვლენილი დარღვევების გამო დაჯარიმდა 4 ბიზნესოპერატორი, რომელთაგანაც ორს კრიტიკული შეუსაბამობების გამო საწარმოო პროცესი შეუჩერდა და 1000 ლარით დაჯარიმდა. როგორც სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, მიმდინარე წელს საქართველოს აგრარულ ბაზრებში 161 ბიზნესოპერატორის ინსპექტირება განხორციელდა. სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში შემოწმდა 200-ზე მეტი ობიექტი, დაჯარიმდა 53, რომელთაგანაც 4 - რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობისათვის, ხოლო 18 ბიზნესოპერატორს კრიტიკული შეუსაბამობების გამო საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. შეუსაბამობების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, ბიზნესოპერატორებს მიეცათ შესაბამისი მითითებები და უმეტესობას აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინების შემდეგ საქმიანობის უფლება აღუდგა. [post_title] => თბილისის აგრარული ბაზრები მოწმდება - დაჯარიმდა 4 ბიზნესოპერატორი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-agraruli-bazrebi-mowmdeba-dajarimda-4-biznesoperatori [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 12:15:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 08:15:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186030 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 176198 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-17 11:41:28 [post_date_gmt] => 2017-10-17 07:41:28 [post_content] => სასტურმო ”ქორთიარდ მარიოტში”, დღეს, გაერო-ს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ,,მსოფლიო სურსათის დღეს“ აღნიშნავენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღონისძიების თემაა: სოფლიდან ქალაქში მიგრაციის შეჩერება, სოფლის განვითარებისა და სასურსათო უსაფრთხოების მიღწევის გზით. ღონისძიებას გახსნიან სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, FAO-ს წარმომადგენელი საქართველოში, მამუკა მესხი, გაერო-ს რეზიდენტ კოორდინატორი, ნილს სკოტმა, ავსტრიის ელჩი, არად ბენკო და იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის პირველი მოადგილე, გრიგოლ გიორგაძე. ღონისძიებაზე გაიმართება რაჭაში მცხოვრები ახალგაზრდა ფერმერების შესახებ მოკლე ფილმის პრეზენტაცია და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული დევნილების ფოტოპორტრეტების გამოფენა. [post_title] => თბილისში მსოფლიო სურსათის დღე აღნიშნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-msoflio-sursatis-dghe-aghnishneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 11:41:49 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 07:41:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176198 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 171810 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-06 11:41:09 [post_date_gmt] => 2017-10-06 07:41:09 [post_content] => სექტემბრის თვეში სურსათზე გლობალური ფასები გაიზარდა. გაერო-ს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ინფორმაციით, სურსათის ფასების ინდექსმა სექტემბერში 178.4 ქულა შეადგინა, რაც 0.8%-ით მეტია აგვისტოს ინდექსზე და 4.3%-ით მეტი - გასული წლის იგივე თვესთან შედარებით. ”FAO-ს სურსათის ფასის ინდექსი ზომავს საერთაშორისო ფასებს სამომხმარებლო კალათის ხუთ ძირითად პროდუქტზე: მარცვლეულზე, შაქარზე, მცენარეულ ზეთზე, ხორცსა და რძეზე. FAO -ს მცენარეული ზეთის ფასების ინდექსი 4.6%-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად პალმის, ასევე, სოიოს, რაფსის და მზესუმზირის ზეთის ფასების ზრდამ განაპირობა. აგვისტოსთან შედარებით ასევე 2.1%-ით გაიზარდა FAO-ს რძის პროდუქტების ფასის ინდექსი. ფასის ზრდა ევროპაში, ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიაში კარაქისა და ყველის მიწოდების შემცირებამ განაპირობა. ამ თვეში FAO-ს მარცვლეულის ფასების ინდექსი 1%-ით შემცირდა, რაც დიდწილად მოსავლის კარგმა პროგნოზმა განსაზღვრა. ამ სეზონზე FAO-ს პროგნოზებით, მსოფლიოში რეკორდული რაოდენობის მარცვლეულის მოსავალი უნდა მოვიდეს. შაქარსა და ხორცზე სექტემბერში ფასები არ შეცვლილა”, - ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. [post_title] => სურსათზე გლობალური ფასები გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sursatze-globaluri-fasebi-gaizarda-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 11:41:09 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 07:41:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171810 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 186030 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-10 12:14:32 [post_date_gmt] => 2017-11-10 08:14:32 [post_content] => სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტორები დედაქალაქში არსებულ აგრარულ ბაზრებს ამოწმებენ. სააგენტოს ინფორმაციით, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება მაღალი რისკის სურსათის - ხორცისა და რძის პროდუქტების სექციებზე. მოწმდება სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, სურსათის შენახვისა და რეალიზაციის პირობები, ტემპერატურული რეჟიმი, ეტიკეტირება და მიკვლევადობა. მათივე ინფორმაციით, ამჯერად გამოვლენილი დარღვევების გამო დაჯარიმდა 4 ბიზნესოპერატორი, რომელთაგანაც ორს კრიტიკული შეუსაბამობების გამო საწარმოო პროცესი შეუჩერდა და 1000 ლარით დაჯარიმდა. როგორც სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, მიმდინარე წელს საქართველოს აგრარულ ბაზრებში 161 ბიზნესოპერატორის ინსპექტირება განხორციელდა. სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში შემოწმდა 200-ზე მეტი ობიექტი, დაჯარიმდა 53, რომელთაგანაც 4 - რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობისათვის, ხოლო 18 ბიზნესოპერატორს კრიტიკული შეუსაბამობების გამო საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. შეუსაბამობების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, ბიზნესოპერატორებს მიეცათ შესაბამისი მითითებები და უმეტესობას აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინების შემდეგ საქმიანობის უფლება აღუდგა. [post_title] => თბილისის აგრარული ბაზრები მოწმდება - დაჯარიმდა 4 ბიზნესოპერატორი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-agraruli-bazrebi-mowmdeba-dajarimda-4-biznesoperatori [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 12:15:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 08:15:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186030 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 25 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => df51c51b985178b9680aa9a3e63bc081 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )