როგორ ვებრძოლოთ ნეგატიურ ემოციებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologiuri-rchevebi [2] => fsiqologia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138692 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologiuri-rchevebi [2] => fsiqologia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138692 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 181 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologiuri-rchevebi [2] => fsiqologia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologiuri-rchevebi [2] => fsiqologia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138692) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9557,1844,181) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134234 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-01 12:21:20 [post_date_gmt] => 2017-06-01 08:21:20 [post_content] => ის თუ როგორი ურთიერთობა აქვთ მშობლებს ერთმანეთთან, ბავშვების ჯანმრთელობაზე დიდ გავლენას ახდენს. ასეთი დასკვნა ბრიტანელმა მეცნიერებმა ხანგრძლივი კვლევის შემდეგ მიიღეს. სპეციალისტები ასთმით დაავადებულ 10-დან 17 წლამდე ბავშვებს აკვირდებოდნენ. პატარებს ყოველდღიური ემოციების, ასთმის სიმპტომებისა და მშობლების ურთიერთობის ჩანიშვნა ევალებოდათ. მაგალითად, მათ უნდა ჩაეწერათ - „დედამ და მამამ დღეს იჩხუბეს“, ან „დედამ და მამამ დღეს ერთად ფილმს უყურეს“. მონაცემების შესწავლის შედეგად კი დადგინდა, რომ იმ ბავშვებს ვის მშობლებსაც თბილი ურთიერთობა ქონდათ, როგორც წესი, ასთმის სიმპტომები ნაკლებად უვლინდებოდათ, განსხვავებით იმათგან, ვინც ძირითადად ჩხუბის მოწმე ხდებოდა ხოლმე. [post_title] => მშობლების ჩხუბი შვილების ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mshoblebis-chkhubi-shvilebis-janmrtelobaze-uaryofitad-aisakheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 12:21:20 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 08:21:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134234 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 133237 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-24 13:08:51 [post_date_gmt] => 2017-05-24 09:08:51 [post_content] => დიდი რაოდენობით წყალს ორგანიზმისთვის ზიანის მოტანა შეუძლია. მედიკოსთა საერთაშორისო ჯგუფმა დაადგინა, რომ თუკი ადამიანი 5 ლიტრამდე წყალს რამდენიმე საათში მიირთმევს, შესაძლოა, სერიოზული ინტოქსიკაცია დაეწყოს და წყალმა მოწამვლა გამოიწვიოს. საქმე ისაა, რომ ამ დროს ორგანიზმში დისბალანსი წარმოიქმნება და ეს ისევე საშიშია, როგორც სითხის ნაკლებობა. როგორც მედიკოსები აღნიშნავენ, წყლით მოწამვლა სერიოზულ საფრთხეს შეიცავს და ფატალური შედეგის თავიდან ასაცილებლად დაუყოვნებლივ მკურნალობას საჭიროებს. აღსანიშნავია, რომ წყლით ყველაზე ხშირად მარათონელები იწამლებიან, რადგან სირბილის დროს დიდი რაოდენობით წყალს იღებენ. [post_title] => დიდი რაოდენობით წყალს ორგანიზმისთვის ზიანის მოტანა შეუძლია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => didi-raodenobit-wyals-organizmistvis-zianis-motana-sheudzlia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 13:11:12 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 09:11:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133237 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132402 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-22 16:37:03 [post_date_gmt] => 2017-05-22 12:37:03 [post_content] => სტატისტიკით, ოფისის თანამშრომელთა თითქმის ნახევარი კვირაში ერთხელ აუცილებლად აგვიანებს, თავის გასამართლებლად კი, უამრავ მიზეზს იგონებს და ვერ ხვდება, რომ დროთა განმალობაში სწორედ დაგვიანების წყალობით კოლეგებთან ერთად ახლობლებმაც შეიძლება აითვალწუნონ. გთავაზობთ „დამგვიანებელთა“ რამდენიმე ტიპის დახასიათებას, რათა განსაზღვროთ თავად რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებით და შეეცადოთ აღარ ალოდინოთ ადამიანები. * ველური პროკრასტინატორი - ის, ვინც ყველაფერს ასწრებს, თუმცა არააკურატრულად ანაწილებს სამუშაოს და ყველაფერს ავრალურ რეჟიმში ანუ ბოლო წუთს აკეთებს. გარკვეულ შემთხვევაში პროკრასტინაცია (ქცევის ტიპი, რომელიც მოქმედებების ან დავალების მუდმივად გადადებით ხასიათდება) სასარგებლოცაა, რადგან სანამ ადამიანი ერთი შეხედვით არაფერს აკეთებს, მისი გონება ინფორმაციას აგროვებს, რომელიც ერთიანად იქცევა გამზადებულ პროექტად. თუმცა, ამგვარ ქმედებას ნაკლიც ბევრი აქვს, რადგან ამ ტიპის ადამიანებს არაფრით გამოსდით მუშაობის დაწყება, გაურბიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღებას, უყვართ ყველაფრის „ხვალისთვის“ გადადება და სწორედ ამიტომ აგვიანებენ ხშირად. * პლანოფობი - ის, ვისაც არ უყვარს დაგეგმვა, მკაცრად დადგენილ ვადებში ჩატევა და მნიშვნელოვან საქმესაც მაშინ აკეთებს, როცა შესაფერის განწყობაზეა, ხშირად სამუშაო დაუსრულებელი რჩება, რადგან ავიწყდება დროის გაკონტროლება და სწორედ ამიტომ იგვიანებს ყველგან. * „ადამიანი დროის გარეშე“ - ის, ვინც სხვა განზომილებაში ცხოვრობს და მიაჩნია, რომ დრო არაფერს ნიშნავს. სინამდვილეში, ასეთ ადამიანებს ეშინიათ აღიარონ, რომ არ შეუძლიათ საქმის ბოლომდე მიყვანა ან ზედმეტად ბევრ დროს ხარჯავენ უმნიშვნელო წვრილმანებზე. * „დროში ტანჯული“ - ის, ვისაც სხვისი პრობლემების მოგვარებისას საკუთარი საქმის კეთება ავიწყდება. ამ ტიპის ადამიენები მხოლოდ მანამდე გრძნობენ თავს კოფორტულად, სანამ სხვებს სჭირდებათ, ამიტომ არც საკუთარი დაგვიანება ანაღვლებთ, როცა სხვისი დახმარებაა საჭირო. [post_title] => „დამგვიანებლების“ ოთხი ტიპი: რატომ აგვიანებენ ადამიანები მუდმივად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => damgvianeblebis-otkhi-tipi-ratom-agvianeben-adamianebi-mudmivad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 16:37:38 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 12:37:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134234 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-01 12:21:20 [post_date_gmt] => 2017-06-01 08:21:20 [post_content] => ის თუ როგორი ურთიერთობა აქვთ მშობლებს ერთმანეთთან, ბავშვების ჯანმრთელობაზე დიდ გავლენას ახდენს. ასეთი დასკვნა ბრიტანელმა მეცნიერებმა ხანგრძლივი კვლევის შემდეგ მიიღეს. სპეციალისტები ასთმით დაავადებულ 10-დან 17 წლამდე ბავშვებს აკვირდებოდნენ. პატარებს ყოველდღიური ემოციების, ასთმის სიმპტომებისა და მშობლების ურთიერთობის ჩანიშვნა ევალებოდათ. მაგალითად, მათ უნდა ჩაეწერათ - „დედამ და მამამ დღეს იჩხუბეს“, ან „დედამ და მამამ დღეს ერთად ფილმს უყურეს“. მონაცემების შესწავლის შედეგად კი დადგინდა, რომ იმ ბავშვებს ვის მშობლებსაც თბილი ურთიერთობა ქონდათ, როგორც წესი, ასთმის სიმპტომები ნაკლებად უვლინდებოდათ, განსხვავებით იმათგან, ვინც ძირითადად ჩხუბის მოწმე ხდებოდა ხოლმე. [post_title] => მშობლების ჩხუბი შვილების ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mshoblebis-chkhubi-shvilebis-janmrtelobaze-uaryofitad-aisakheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 12:21:20 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 08:21:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134234 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 82 [max_num_pages] => 28 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 97f3ce79a2daa4ee1f29e57ab4205661 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )