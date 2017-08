“როგორც კი ინათებს, სახანძრო და საავიაციო ტექნიკით ერთდროულად დავიწყებთ მუშაობას”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => khandzari-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155514 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => khandzari-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155514 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => khandzari-borjomshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => khandzari-borjomshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155514) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333,18387) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155506 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 01:17:59 [post_date_gmt] => 2017-08-21 21:17:59 [post_content] => პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ბორჯომში გაჩენილ ხანძრის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით, თურქეთის ტყეების სამინისტროსთან მოლაპარაკებები უკვე შედგა. კვირიკაშვილის თქმით, დამატებითი ტექნიკა ადგილზე მუშაობას დილიდან დაიწყებს. ამ დროისთვის, კი პრემიერის თქმით, ცეცხლის ყველა კერაზე სახანძრო ბრიგადებია გაგზავნილი. "ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ჩვენი მოსახლეობა დავიცვათ სტიქიისგან და ჩვენ ამისთვის გვაქვს შესაბამისი ძალები. ამასთან, შედგა საუბარი მეზობელ ქვეყნებთან, თანხმობა უკვე მიღებულია და საქართველოს სტიქიასთან ბრძოლაში დახმარებას აღმოუჩენენ თურქეთი და აზერბაიჯანი, საჭირო დამატებითი ტექნიკა მუშაობას დილიდან დაიწყებს. ყველა კერაზე მობილიზებული გვყავს სახანძრო ბრიგადები, ყველაზე მასშტაბურ კერაზე ხანძრის ლოკალიზებისთვის მიდის აქტიური მუშაობა" განაცხადა პრემიერმა. "2008 წელს ჯარის, ავიაციის, მოხალისეების ჩართვამ გამოიღო ნაყოფი. ავიაცია აღარ გვყავს. ჯარი არაა ჩართული. მოხალისეებს არავინ აორგანიზებს. სრულიად აუცილებელია: მინიმუმ 3 ვერტმფრენი, სპეციალურ ხსნარიანი თვითმფინავები, რომ ხანძრის მთელ პერიმეტრს ფარავდეს მათი სპეცხსნარი, თხრილების გათხრა მთელ პერიმეტრზე 1 მეტრი მინიმუმ სიგანისა და სიღრმისა. 2008-ში ასეთმა მობილიზაციამ გააჩერა რუსების მიერ გაჩენილი ხანძრები. დაორგანიზდით და მობილიზდით, დაბნეულო # საქართველოსმთავრობა მზად ვართ დაგეხმაროთ ყველაფერში! თქვით ოღონდ!!! P.S. სასწრაფოდ დაელაპარაკეთ მათ, ვინც 2008 წელს მიიღო ახლა აუცილებელი, კონკრეტული გამოცდილება", - წერს ნიკა რურუა. ესაა სასწრაფოდ გასაკეთებელი!!! [post_title] => საქართველოს ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ჩასაქრობად თურქეთი დაეხმარება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-borjomis-kheobashi-khandzris-chasaqrobad-turqeti-daekhmareba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 23:59:27 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 19:59:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155494 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 155506 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 01:17:59 [post_date_gmt] => 2017-08-21 21:17:59 [post_content] => პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ბორჯომში გაჩენილ ხანძრის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით, თურქეთის ტყეების სამინისტროსთან მოლაპარაკებები უკვე შედგა. კვირიკაშვილის თქმით, დამატებითი ტექნიკა ადგილზე მუშაობას დილიდან დაიწყებს. ამ დროისთვის, კი პრემიერის თქმით, ცეცხლის ყველა კერაზე სახანძრო ბრიგადებია გაგზავნილი. "ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ჩვენი მოსახლეობა დავიცვათ სტიქიისგან და ჩვენ ამისთვის გვაქვს შესაბამისი ძალები. ამასთან, შედგა საუბარი მეზობელ ქვეყნებთან, თანხმობა უკვე მიღებულია და საქართველოს სტიქიასთან ბრძოლაში დახმარებას აღმოუჩენენ თურქეთი და აზერბაიჯანი, საჭირო დამატებითი ტექნიკა მუშაობას დილიდან დაიწყებს. ყველა კერაზე მობილიზებული გვყავს სახანძრო ბრიგადები, ყველაზე მასშტაბურ კერაზე ხანძრის ლოკალიზებისთვის მიდის აქტიური მუშაობა" განაცხადა პრემიერმა. 