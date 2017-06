როგორი იქნება ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი გზა? (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zestafoni-qutaisis-shemovliti-gza [1] => zestafoni-qutaisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141370 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zestafoni-qutaisis-shemovliti-gza [1] => zestafoni-qutaisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141370 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7903 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zestafoni-qutaisis-shemovliti-gza [1] => zestafoni-qutaisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zestafoni-qutaisis-shemovliti-gza [1] => zestafoni-qutaisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141370) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10863,7903) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138543 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 15:08:46 [post_date_gmt] => 2017-06-14 11:08:46 [post_content] => მივდივართ თუ მოვდივართ - მივდივართ თუ მოვდივართ - გზა, სადაც მძღოლმა საკუთარი ინტუიციით უნდა გამოიცნოს მოძრაობის მიმართულება. ქუთაისის შემოვლითი ავტობანი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო, კიდევ ერთხელ მოხვდა ყურადღების ცენტრში. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე ავტომობილები ორივე მიმართულებით მოძრაობენ. „ფორტუნა" ვიდეოს ავტორს, ვასო ურუშაძეს, ესაუბრა. "დაახლოებით ქუთაისი-ზესტაფონის მონაკვეთზე, მარცხენა ზოლში დაშვებული მაღალი სიჩქარით ვმოძრაობდით, მოულოდნელად საპირისპირო ზოლზე მომავალი ავტომობილი გამოჩნდა და ავტოსაგზაო შემთხვევას სწრაფი მანევრირებით გადავურჩით. შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არ იყო ერთეული შემთხვევა და საპირისპირო ზოლშიც მოძრაობდნენ ავტომანქანები. დავიწყეთ ვიდეოგადაღება, ანალოგიური ვითარება იყო ავტობანის მეორე ზოლზე და იქაც ორივე მიმარულებით მოძრაობდა ტრანსპორტი. არანაირი მაფრთხილებელი ნიშანი, რომ გზა ორმხრივმოძრაობიანად იყო გადაკეთებული, არ შეგვხვედრია. სიტუაციას არ არეგულირებდა არც საპატრულო პოლიცია," - უყვება „ფორტუნას" ვიდეოს ავტორი. სრული საგზაო განუკითხაობა ქუთაისის შემოვლით გზაზე !!!⚠ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia Posted by Vaso Urushadze on 2017 წლის 10 ივნისი, შაბათი ქუთაისი-ზესტაფონის მონაკვეთი ივნისის ბოლოს ცალმხრივმოძრაობიანი გახდება და გზის საფარზე ცალმხრივი მოძრაობისთვის შესაბამისი ნახაზებია გაკეთებული. რაც შეეხება მაფრთხილებელი ნიშნების არარსებობას, რაზეც ვიდეოს ავტორი აკეთებს აქცენტს, გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გზა ჯერ არ არის დასრულებული და ნიშნების დადგმაც ეტაპობრივად ხდება. მათივე ინფორმაციით, ვინაიდან გზა დასრულების პროცესშია, პერიოდულად ხდება მოძრაობის მიმართულებების გადართვა-გადმორთვა და ამ საკითხს საპატრულო პოლიცია არეგულირებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციითვე, ამ დროისთვის ქუთაისის შემოვლითი ავტობანი, გზის სამუშაოების გამო, ცალმხრივად არის დაკეტილი, დასავლეთისკენ მიმავალი მანქანები ქუთაისის გავლით მოძრაობენ და ავტობანს სამტრედიის მონაკვეთზე უერთდებიან. „ფორტუნა" განმარტებისთვის საპატრულო პოლიციასაც დაუკავშირდა. შსს პრესსამსახურის ინფორმაციით, „ავტობანის კონკრეტულ მონაკვეთზე, გზის დასაწყისშიც და ბოლოშიც ბეტონის ჯებირებია დალაგებული და საპატრულო პოლიცია 24-საათიან რეჟიმში პატრულირებს". თუმცა, ფაქტია, რომ ამ გზაზე, სადაც ამ გადართვა-გადმორთვის გამო, მოულოდნელი საფრთხეები იქმნება, არც ნიშნები დგას და არც პოლიცია ჩანს სადმე, რასაც გადაღებული ვიდეოც ადასტურებს. ასე რომ, ავტომობილის მძღოლებო , ავტობანის დასრულებამდე და საგზაო ნიშნებით საბოლოოდ აღჭურვამდე , თავად იყავით ყურადღებით, „მიდიხართ თუ მოდიხართ". თამუნა გოგუაძე მივდივართ თუ მოვდივართ - გაურკვეველი მოძრაობა ავტობანზე (ვიდეო)

სახიფათო შავი წერტილი ავტობანზე - ქუთაისი -სამტრედიის შემოვლით გზას, მოკლე პერიოდში, რამდენიმე ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა უკავშირდება.

სამინისტროს პასუხი ბრალდებებს

- ეს ის ძირითადი მიზეზებია, რომელსაც საგზაო უსაფრთხოების საკითხეზე მომუშავე ექპერტები გახშირებული ავტოავარიების მიზეზებად ასახელებენ. ” ავტობანი გახსნილია ნაადრევად, მოუწესრიგებელია განათება, ავტობანი, სადაც შინაური ცხოველები მოძრაობენ , ავტობანად არ შეიძლება ჩაითვალოს. განსაკუთრებით სახიფათოა გზის მონაკვეთი, სადაც ავტობანი ძალიან ვიწროვდება, არსებობს შესაბამისი საგზაო ნიშნები, მაგრამ ინფრასტრუქტურამ უნდა აიძულოს მძღოლი შეანელოს სიჩქარე, უნდა მოეწყოს სიჩქარის შემანელებლები, დამონტაჟდეს რადარები და მხოლოდ მძღოლის კულტურაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული საგზაო უსაფრთხოება,”- ამბობს „ფორტუნასთან“ საუბარში ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი. ავტობანის სახიფათო მონაკვეთის პრობლემებზე მძღოლები სოციალურ ქსელშიც ხშირად საუბრობენ”- ამბობს ერთ-ერთი მძღოლი. "ეს გზა არის მკვლელი გზა! არ შეიძლება ავტობანი იყოს ორზოლიანი. ის ოთხზოლიანი უნდა იყოს! ამას რომ ვეუბნები ხელისუფლების წარმოამდგენლებს, ჯერ სხვა გზები გვაქვს გასაკეთებელიო. ჰოდა, ვუყუროთ მაშინ როგორ იხოცება ხალხი!"- წერს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი.ქუთაისის ავტობანის სახიფათო მონაკვეთის საექსპერტო შესწავლის აუცილებლობაზე საუბრობენ სპეციალისტები : ” საპატრულო პოლიცია მხოლოდ მომხდარ ავტოსაგზო შემთხვევაზე რეაგირებს , საუბრობენ მხოლოდ კონკრეტული მძღოლის ბრალეულობაზე და არა გამომწვევ მიზეზებზე, მაშინ, როცა დაუსრულებელ ავტობანზე პასუხისმგებლობა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც ეკისრება. ქვეყანაში არ არის დამკვიდრებული კონკრეტული სახიფათო მონაკვეთების საქსპერტო შესწავლის პრაქტიკა, ავტოავარიას უწოდებენ უბედურ შემთხვევას და რა ფაქტორები დგას ამ შემთხვევის უკან, ამას არავინ იკვლევს”- აცხადებს მესხიშვილი ავტობანზე ხიფათის შესამცირებელ ერთ-ერთ საშუალებად დროებითი ბარიერების მოწყობას ასახელებს საგზაო უსაფრთხოებისს საკითხებზე მომუშავე გიორგი ბაბუნაშვილი. „ ევროპის ქვეყნებში ფართოდ არის გავრცელებული წყლით სავსე ბარიერების განთავსება, რომელიც შეჯახებისას უსაფრთხოა, სიმძიმის გამო არ იცვლის ადგილს და პრაქტიკულია, ნებისმიერ დროს შეიძლება მისი დაცლა და გადაადგილება”.- ასე პასუხობს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ბრალდებებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენელი ნუგზარ გასვიანი გახშირებულ ავტოავარიებს სუბიექტუერ ფაქტორებს უკავშირებს . ”ავტოავარიები, ძირითადად, სუბიექტური ფაქტორებით არის გამოწვეული და საგზაო ნიშნების დამორჩილების შემთხვევაში პრობლემა არ იქნება. ორზოლიანი ავტობანი მთლიანად არის დასრულებული და სრულად არის აღჭურვილი საინფორმაციო და ამკრძალავი ნიშნებით. უკვე დაწყებულია განათების დამონტაჟება და 40 კილომეტრიანი გზა მთლიანად განათდება, უახლოეს პერიოდში მოხდება მონაკვეთის აღჭურვა რადარებით, დაგეგმილია დამატებითი გზის მშენებლობაც, რაც არსებულ მონაკვეთს ცალმხრივმოძრაობიანს გახდის”- ამბობს „ფორტუნასთან“ გასვიანი.[post_title] => "ეს არის მკვლელი გზა!" - მივდივართ თუ მოვდივართ - გზა, სადაც მძღოლმა საკუთარი ინტუიციით უნდა გამოიცნოს მოძრაობის მიმართულება. ქუთაისის შემოვლითი ავტობანი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო, კიდევ ერთხელ მოხვდა ყურადღების ცენტრში. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ნათლად ჩანს, რომგზაზე ავტომობილები ორივე მიმართულებით მოძრაობენ."დაახლოებითმონაკვეთზე, მარცხენა ზოლში დაშვებული მაღალი სიჩქარით ვმოძრაობდით, მოულოდნელად საპირისპირო ზოლზე მომავალი ავტომობილი გამოჩნდა და ავტოსაგზაო შემთხვევას სწრაფიგადავურჩით. შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არ იყო ერთეული შემთხვევა და საპირისპირომოძრაობდნენ ავტომანქანები. დავიწყეთ ვიდეოგადაღება, ანალოგიური ვითარება იყო ავტობანის მეორე ზოლზე და იქაც ორივემოძრაობდა ტრანსპორტი. არანაირი მაფრთხილებელი ნიშანი, რომ გზაიყო გადაკეთებული, არ შეგვხვედრია. სიტუაციას არ არეგულირებდა არც საპატრულო პოლიცია," - უყვება „ფორტუნას" ვიდეოს ავტორი.რა მიზეზით შეიქმნა ავტობანზე საშიში საავარიო სიტუაცია, „ფორტუნა" საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაუკავშირდა. უწყების პრესსამსახურის ინფორმაციით, ავტობანისმონაკვეთი ივნისის ბოლოსგახდება და გზის საფარზე ცალმხრივი მოძრაობისთვის შესაბამისიგაკეთებული. რაც შეეხება მაფრთხილებელი ნიშნების არარსებობას, რაზეც ვიდეოს ავტორი აკეთებს აქცენტს, გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გზა ჯერ არ არის დასრულებული და ნიშნების დადგმაც ეტაპობრივად ხდება. მათივე ინფორმაციით, ვინაიდან გზა დასრულების პროცესშია, პერიოდულად ხდება მოძრაობის მიმართულებებისდა ამ საკითხს საპატრულო პოლიცია არეგულირებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციითვე, ამ დროისთვის ქუთაისის შემოვლითი ავტობანი, გზის სამუშაოების გამო, ცალმხრივად არის დაკეტილი, დასავლეთისკენ მიმავალი მანქანები ქუთაისის გავლით მოძრაობენ და ავტობანს სამტრედიის მონაკვეთზე უერთდებიან.შსს პრესსამსახურის ინფორმაციით, „ავტობანის კონკრეტულ მონაკვეთზე, გზის დასაწყისშიც და ბოლოშიც ბეტონისდალაგებული და საპატრულო პოლიცია 24-საათიან რეჟიმში პატრულირებს". თუმცა, ფაქტია, რომ ამ გზაზე, სადაც ამგამო, მოულოდნელი საფრთხეები იქმნება, არც ნიშნები დგას და არც პოლიცია ჩანს სადმე, რასაც გადაღებული ვიდეოც ადასტურებს. ასე რომ, ავტომობილის, ავტობანის დასრულებამდე და საგზაო ნიშნებით საბოლოოდ, თავად იყავით ყურადღებით, „მიდიხართ თუ მოდიხართ". 