როგორი კაბა ეცმევა თამარა გაჩეჩილაძეს “ევროვიზიის” გამოსვლაზე

მომღერალმა პირველი რეპეტიცია გაიარა ევროვიზიის გამო სტადიონიდან სკამები მოხსნეს

"ლვოვის არენიდან" 7 ათასი სავარძელი მოხსნეს ევროვიზიაზე ტრიბუნების მოსაწყობად. სკამებს დააბრუნებენ. სავარძლების პირველი პარტია კიევში ჩაიტანეს. სავარძლების არენდისთვის სტადიონი 500 ათას გრივნას მიიღებს. სკამებს ლვოვში სიმღერის კონკურსის დასრულების შემდეგ დააბრუნებენ. „ლვოვის არენა" 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატისთვის ააშენეს. ევროვიზიის ორი ნახევარფინალი 9 და 11 მაისს გაიმართება, ფინალი კი 13 მაისს არის დაგეგმილი. საქართველოს წლევანდელ ევროვიზიაზე თაკო გაჩეჩილაძე წარადგენს. 12 ქულა საბერძნეთიდან" "12 ქულა შვედეთიდან" „ღმერთო ჩემო! ეს არის უმაღლესი კლასი. ბრავო, მიყვარხარ, თამარა! საუკეთესო სურვილებით და 12 ქულით დიდი ბრიტანეთიდან. ის წლევანდელი წლის დედოფალია!.." „ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კარგი ნომერი ექნება, რადგან თამარას ვოკალი უბრალოდ, არარეალურად მაგარია. ვეჭვობ, რომ მან წელს მოიგოს, მაგრამ ჩემს ხმას ერთმნიშვნელოვნად მას მივცემ". „ფინალშია აუცილებლად!.. მოკითხვა სომხეთიდან" „გამარჯვებული! 12 ქულა უკრაინიდან" „ბრწყინვალეა, მოკითხვა ავსტრალიიდან. ამ დრომდე ჩემი ფავორიტი სიმღერაა..." „საქართველო ყოველთვის რისკებს წევს „ევროვიზიაზე". მიხარია, რომ საქართველოსნაირი ქვეყანა მონაწილეობს ამ კონკურსზე" „კარგი სიმღერაა, მაგრამ სადაც იტალიაა, იქ ეს სიმღერა ვერ მოიგებს" „რაც უნდა ქნან, მაინც მოსაწყენი სიმღერაა" „ასეთი სიმღერები 90-იანი წლებში იყო პოპულარული. ახლა ისინი ნაჩუქარიც არავის სჭირდება"

თაკო გაჩეჩილაძის ვიდეოს ერთ დღეში 40 000-მდე ნახვა დაუგროვდა - როგორ აფასებენ მის კლიპს

გუშინ „საზოგადოებრივ მაუწყებელზე" „ევროვიზიისთვის" შექმნილ სიმღერაზე „Keep The Faith" გადაღებული კლიპის პრემიერა გაიმართა და მალევე ის „იუთუბზე", კონკურსის ოფიციალურ ვებგვერდზე აიტვირთა. თაკო გაჩეჩილაძის შესრულებას უამრავი კომენტარით ეხმაურებიან და ქებას არ იშურებენ, კომენტარები სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს ეკუთვნით. ზოგიერთი კრიტიკულადაც არის განწყობილი. ვნახოთ კომენტარები. „ძალიან დაუფასებელი მომღერალია. მართლაც შესანიშნავია" „ჩემი გამარჯვებული!