როგორი სიდედრია ინგა გრიგოლია – მარიამ გრიგოლიას ინტერვიუ

ტელეწამყვან ინგა გრიგოლიას ჩანთა დაეკარგა, სადაც ყველა საჭირო ნივთი, საბუთები და ფული ედო. ამის შესახებ მან სოცუალურ ქსელში სტატუსი გამოაქვეყნა. ტელესახე წერდა: „დავკარგე ჩანთა, საბუთებით, ფულით, ყველა საჭირო ნივთით. ჰოდა, დავრჩი ასე ცარიელ-ტარიელი (((( თუ ვინმე იპოვის, საბუთებიც ძალიან მჭირდება და ფულიც და ეგებ, გამიხსენოთ" რამდენიმე წუთში ინგამ სხვა სტატუსი გამოაქვეყნა, საიდანაც გაირკვა, რომ ტელეწამყვანს ჩანთა დაუბრუნეს. ინგამ პოპულარობა დააფასა და აღნიშნა, რომ ზოგჯერ ცნობადობა კარგი რამ არის. „ვიპოვე ჩანთა!!! უცებ ვიღაც ტიპი მოვარდა, ვაიმე, ძირს დაგდებული ვნახე ეს ჩანთაო, დამიგდო და გაიქცა. საბუთები ვნახეო. ყველაფერი ხელუხლებლად დამიბრუნა... პირველად ვისარგებლე ჩემი სახელით და გვარით. არ ყოფილა ცუდი ცნობადობა". ინგა გრიგოლიას დაკარგული ჩანთა რამდენიმე წუთში დაუბრუნეს

ინგა გრიგოლია სოციალურ ქსელში წერს, რომ ცხოვრებას ბევრ რამეს ასწავლის ადამიანს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა 45 წელს გადასცილდება. რას ნანობს ტელეწამყვანი, ამაზე საკუთარ სტატუსში წერს. „ბოლო პერიოდში სულ უფრო ხშირად ვნანობ, რომ ყველაფერზე ღიად ვლაპარაკობდი ხოლმე. როცა რამე საკითხი მწვავდებოდა, არასოდეს ვამბობდი უარს, მესაუბრა პირდაპირ ეთერში და მეკეთებინა კომენტარები. უხერხულად ვგრძნობდი თავს, როცა რამეს მეკითხებოდნენ, უპასუხოდ დამეტოვებინა და არ მივსულიყავი ნებისმიერ გადაცემაში და არ მელაპარაკა... ბევრ რამეს გვასწავლის ცხოვრება, თუნდაც 45-ს რომ გადასცილდები, მაშინ...", აღნიშნავს ინგა გრიგოლია. ინგა გრიგოლია: „ბოლო პერიოდში სულ უფრო ხშირად ვნანობ..."

30 მაისს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში აზერბაიჯანელი აქტივისტი და ჟურნალისტი, აფგან მუხთარლი გაუჩინარდა. მოგვიანებით, აღმოჩნდა, რომ ის აზერბაიჯანში საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის დააკავეს. ქართული მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციციების წარმომადგენლები ამ ფაქტს მწვავედ აფასებენ. გთავაზობთ რამდენიმე კომენტარს, რომლებიც სოცქსელში გავრცელდა. რა გამოხმაურება მოჰყვა „ფეისბუქზე" აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს

ტელეწამყვან ინგა გრიგოლიას ჩანთა დაეკარგა, სადაც ყველა საჭირო ნივთი, საბუთები და ფული ედო. ამის შესახებ მან სოცუალურ ქსელში სტატუსი გამოაქვეყნა. ტელესახე წერდა: „დავკარგე ჩანთა, საბუთებით, ფულით, ყველა საჭირო ნივთით. ჰოდა, დავრჩი ასე ცარიელ-ტარიელი (((( თუ ვინმე იპოვის, საბუთებიც ძალიან მჭირდება და ფულიც და ეგებ, გამიხსენოთ" რამდენიმე წუთში ინგამ სხვა სტატუსი გამოაქვეყნა, საიდანაც გაირკვა, რომ ტელეწამყვანს ჩანთა დაუბრუნეს. ინგამ პოპულარობა დააფასა და აღნიშნა, რომ ზოგჯერ ცნობადობა კარგი რამ არის. „ვიპოვე ჩანთა!!! უცებ ვიღაც ტიპი მოვარდა, ვაიმე, ძირს დაგდებული ვნახე ეს ჩანთაო, დამიგდო და გაიქცა. საბუთები ვნახეო. ყველაფერი ხელუხლებლად დამიბრუნა... პირველად ვისარგებლე ჩემი სახელით და გვარით. არ ყოფილა ცუდი ცნობადობა". ინგა გრიგოლიას დაკარგული ჩანთა რამდენიმე წუთში დაუბრუნეს