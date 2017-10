როგორი უნდა იყოს ცენტრები, სადაც ავტომობილების ტექდათვალიერება ჩატარდება- ცნობილია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtomobili [1] => angarishi [2] => teqdatvaliereba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170772 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtomobili [1] => angarishi [2] => teqdatvaliereba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170772 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2736 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtomobili [1] => angarishi [2] => teqdatvaliereba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtomobili [1] => angarishi [2] => teqdatvaliereba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170772) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2927,2736,6900) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169274 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-29 13:50:32 [post_date_gmt] => 2017-09-29 09:50:32 [post_content] => კრიშტიანო რონალდომ ინსტაგრამზე თავისი ახალი ავტომობილის ფოტო და ვიდეო განათავსა. ამჯერად ფეხბურთის ვარსკვლავმა ჰიპერქარი BugattiChiron შეიძინა. ასეთი ავტომობილი თითქმის 2 მილიონი ევრო ღირს და სულ ასეთი მსოფლიოში 500 ერთეული არსებობს. ავტომობილის ძრავის სიმძლავრე 1500 ცხენის ძალაა, მაქსიმალური სიჩქარე - 420 კილომეტრ/საათია. ნულიდან ას კილომეტრს კი ავტომობილი 2,5 წამში ავითარებს. ინსტაგრამზე კრიშტიანო თავის ავტომობილს „მხეცს“ უწოდებს. https://www.youtube.com/watch?v=eKjAeweNIvM თუ გახსოვთ, თვის დასაწყისში ფეხბურთელმა სოციალურ ქსელში თავისი სხვა ახალი ავტომობილი გამოაჩინა - ბორდოსფერი Ferrari F12 TDF. ის სულ რაღაც 350 000 ფუნტი ღირს, რაც ახალი ავტომობილის ღირებულებასთან შედარებით უბრალოდ სასაცილოდ ჩანს. [post_title] => კრიშტიანოს ისევ ახალი ავტომობილი ჰყავს (ვიდეო)

„საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი დოკუმენტების დამზადებისა და კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე ორი პირი პასუხისგებაში მისცა," - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით, 2017 წლის 6 სექტემბერს კომერციული მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. „არსებული ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისიანობაზე ტესტირების ჩატარებისთვის შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ერთ-ერთი კომპანიის თანამშრომლები, მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ დათვალიერებას ახდენდნენ დადგენილი ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევით. "უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირებას ექვემდებარება ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა სრული მასა 3 500 კილოგრამს აღემატება. გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ყალბი დოკუმენტების დამზადებისა და კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე, ბრალდებულის სახით, პასუხისგებაში მიეცა სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტირებული ერთ-ერთი კომპანიის ტესტირების ცენტრის სერტიფიცირებული ორი ინსპექტორი. "გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა, მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, სამთავრობო დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის - „ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნები, რომლებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნითაც ტარდება გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება და მისი ჩატარების მეთოდები" მოთხოვნების უგულებელყოფით, სამსახურებრივი ვალდებულებების დარღვევით, ტექნიკურად გაუმართავ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გასცეს გზისთვის ვარგისიანობის დამადასტურებელი ტესტირების ბარათები და შესაბამისი ფირნიშები, რაც აღნიშნული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურად გამართულობას ადასტურებდა. "გამოძიება მიმდინარეობს სსსკ-ის 362-ე მუხლის პირველი და 221-ე მუხლის მე-4 ნაწილებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით," - აღნიშნულია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციაში. [post_title] => ყალბი დოკუმენტების დამზადების და კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე ორი პირი დააკავეს

ფისკალური გამჭვირვალობის პრაქტიკის გაუმჯობესების შედეგად, საქართველოს ღია ბიუჯეტის ინდექსი გაუმჯობესდა 34-დან 66 ქულამდე 2006-დან 2015 წლებში. ამჟამად საქართველოს მე-16 ადგილი უჭირავს 102 ქვეყანას შორის. ამის შესახებ ფისკალური გამჭვირვალობის იმ ანგარიშშია ნათქვამი, რომელსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აქვეყნებს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ფისკალური გამჭვირვალობის გაუმჯობესების კუთხით. როგორც ანგარიშშია აღნიშნული, საქართველოში ფისკალური ანგარიშები უფრო ყოვლისმომცველი და დროული გახდა. ფისკალური პროგნოზები და ბიუჯეტი გახდა უფრო პერსპექტიული და პოლიტიკაზე ორიენტირებული. მიღწევად არის ჩათვლილი პუბლიკაციები ფისკალური რისკების გამოვლენისა და ანალიზის შესახებ, სადაც დეტალურად აისახება ფისკალური რისკები. ახალ ანგარიშში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ხარვეზებზეც ამახვილებს ყურადღებას და წერს, რომ ფისკალური გამჭვირვალობის პრაქტიკის მეტად განვითარება უნდა მოხდეს, არსებული ფისკალური ანგარიშები და სტატიტიკა კი, მთავრობის მუშაობას მხოლოდ ფრაგმენტულად ასახავს. ამასთან, არ ხდება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშების დამოუკიდებელი აუდიტის მიერ შეფასება და ანგარიშები არ არის თანხვედრაში აღიარებულ ფისკალურ წესრიგთან. [post_title] => საქართველოს ღია ბიუჯეტის ინდექსი 34-დან 66 ქულამდე გაუმჯობესდა კრიშტიანო რონალდომ ინსტაგრამზე თავისი ახალი ავტომობილის ფოტო და ვიდეო განათავსა. ამჯერად ფეხბურთის ვარსკვლავმა ჰიპერქარი BugattiChiron შეიძინა. ასეთი ავტომობილი თითქმის 2 მილიონი ევრო ღირს და სულ ასეთი მსოფლიოში 500 ერთეული არსებობს. ავტომობილის ძრავის სიმძლავრე 1500 ცხენის ძალაა, მაქსიმალური სიჩქარე - 420 კილომეტრ/საათია. ნულიდან ას კილომეტრს კი ავტომობილი 2,5 წამში ავითარებს. ინსტაგრამზე კრიშტიანო თავის ავტომობილს „მხეცს" უწოდებს. https://www.youtube.com/watch?v=eKjAeweNIvM თუ გახსოვთ, თვის დასაწყისში ფეხბურთელმა სოციალურ ქსელში თავისი სხვა ახალი ავტომობილი გამოაჩინა - ბორდოსფერი Ferrari F12 TDF. ის სულ რაღაც 350 000 ფუნტი ღირს, რაც ახალი ავტომობილის ღირებულებასთან შედარებით უბრალოდ სასაცილოდ ჩანს.

[post_title] => კრიშტიანოს ისევ ახალი ავტომობილი ჰყავს (ვიდეო)